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Márquez poursuit ses critiques et juge le podium du sprint "inhumain"

Marc Márquez, plus grande star du MotoGP, continue de critiquer les exigences auxquelles sont soumis les pilotes en dehors de la piste.

Richard Asher Rubén Carballo Rosa
Publié:
Marc Marquez, Ducati Team

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez a qualifié une partie de ses obligations d'après-victoire d'"inhumaines", alors qu'il continue de résister aux demandes secondaires tout en se battant pour décrocher son dixième titre mondial, le huitième dans la catégorie MotoGP.

L'absence de célébrations extravagantes de la part de l'Espagnol fait parler depuis la course sprint de l'Autriche, mi-septembre, à l'issue de laquelle il avait pour la première fois évoqué la nécessité d'économiser son énergie et de donner la priorité à ses engagements sportifs.

Le week-end dernier au Japon, Márquez a également envoyé un double pour participer à une course de karting promotionnelle le dimanche matin. Cela faisait suite à son refus de prendre part également à un événement organisé en amont du Grand Prix de Grande-Bretagne, en août.

Marc Márquez a continué à faire entendre sa voix contre les organisateurs après sa victoire dans le sprint de Mandalika, samedi. La chaleur intense qui régnait sur l'île de Lombok a encore aggravé son agacement.

"C'est inhumain de devoir rester debout sur le podium dans ma combinaison", a-t-il déclaré à DAZN lorsqu'on l'a interrogé sur son air fatigué. "Ça rend bien sur les photos, mais ce n'est pas bon pour ma performance [dans la course de] demain."

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Márquez (Ducati Team)

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Le pilote Ducati a expliqué qu'il avait renoncé au traditionnel tour en golfette pour aller se rafraîchir : "J'ai laissé tomber la voiturette de golf et je suis allé piquer une tête. Nous sommes des athlètes de haut niveau, nous veillons tous à nos propres intérêts."

Interrogé ensuite lors de sa rencontre avec les médias quant à l'existence d'engagements supplémentaires prévus pour les pilotes dimanche, à l'occasion de l'une des courses les plus importantes du MotoGP d'un point de vue promotionnel, Marc Márquez a répondu par l'affirmative : "Oui, dix minutes obligatoires pour le hero walk. [L'information] est arrivée aujourd'hui."

Il a laissé entendre que les organisateurs serraient progressivement la vis aux pilotes à cet égard, mais a néanmoins conclu sa réponse sur une note conciliante : "[C'est] toujours un peu plus, vous voyez ? Mais c'est comme ça et nous devons nous y plier."

Avec Rachit Thukral

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