Márquez : un départ fou et surtout une confiance retrouvée

Un week-end mal entamé a finalement mené Marc Márquez à la deuxième place en course sprint au Mans, grâce à un excellent départ depuis la 13e position sur la grille de départ et de bonnes sensations retrouvées après une première journée difficile sur la Ducati. Dans la matinée, le pilote Gresini était encore en difficulté et n'a pas réussi à s'extirper de la Q1, payant une erreur puis un drapeau jaune à la fin de cette partie de la séance.

"Je m'en veux parce que je n'étais pas convaincu en Q1", reconnaît l'Espagnol. "Hier, on a fait une erreur avec l'équipe, en prenant de gros risques avec des réglages très différents sur les deux motos pendant les essais, et on s'est retrouvé hors de la Q2. Puis en Q1, je n'étais pas convaincu à ce premier virage. Je l'ai déjà dit par le passé : avec cette moto, derrière quelqu'un je ne suis pas à l'aise et c'est exactement ce qu'il s'est passé. J'en ai tiré la leçon. Je pourrais dire 'Il y a eu un drapeau jaune après' mais ce n'était pas à cause de ça, la cause, c'était mon erreur."

Ce passage hors de la piste n'a pas eu de grosse conséquence, grâce à une zone de dégagement plus sûre qu'il y a quelques années : "À un moment, je regardais le mur mais heureusement, Miller est tombé il y a quelques années et il y a un dégagement. Sans ce dégagement, ça aurait été dangereux."

Seulement 13e sur la grille, Márquez a réussi un excellent envol et s'est faufilé entre les pilotes pour sortir sixième de la chicane Dunlop. Il s'est débarrassé de Fabio Di Giannantonio dès le virage de la Chapelle et de Maverick Viñales à la fin du premier tour. La pénalité d'Aleix Espargaró puis la chute de Marco Bezzecchi lui ont offert la deuxième place, avec seulement Jorge Martín devant lui.

Ce résultat n'aurait pas été possible sans un excellent départ, mais le #93 préfère surtout retenir le fait qu'il a retrouvé de bonnes sensations. "Maintenant, avec tous les holeshot devices et ces choses, c'est très difficile de faire la différence au départ", a-t-il souligné, estimant avoir pris son meilleur envol "dans le MotoGP actuel", où la technologie a un rôle important. "Tous les pilotes et toutes les marques s'élancent bien. C'était un bon départ, une combinaison de concentration, de chance, de risques, d'instinct."

"C'est ce dont les gens parlent le plus, mais pour moi, le plus important, c'était le rythme après ça. C'était une chose que j'ai pas eue de tout le week-end. En course sprint, j'ai pu piloter de manière constante et bonne. C'est ce qui me satisfait le plus, même si j'avais fini quatrième ou cinquième. Ce rythme me rend très heureux."

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Márquez ne dispute que son cinquième week-end de compétition avec la Ducati et la machine semble avoir encore quelques secrets pour lui. Vendredi, il a payé des errements dans les réglages de l'une de ses deux machines mais il a pu reprendre confiance ce samedi, en tirant profit des nombreuses données partagées au sein du constructeur italien.

"On est revenus à notre base et après, on a compris la direction prise par les autres Ducati, Martín et Bagnaia en particulier, ce qu'ils faisaient sur ce circuit, parce qu'ils le savent mieux que nous. On est un peu allé dans cette direction et on a aussi ajusté l'électronique par rapport à ces réglages de base et pour la course sprint, on a fait de gros progrès dans l'électronique. Ça m'a beaucoup aidé à être plus doux."

"Pour moi cette moto est plus sensible dans le pilotage", a souligné Márquez. "Il y a une façon de la piloter et si vous regardez les vidéos d'hier, je me battais contre la moto. C'était la première fois que je me battais contre la moto et je ne peux pas piloter comme ça parce que sinon, on ne profite pas de cette moto."

Reproduire le départ d'aujourd'hui est impossible.

La course sprint de Márquez laisse penser qu'il pourrait à nouveau titiller les leaders dimanche, surtout si la pluie s'invite. L'intéressé préfère rester prudent quant aux conditions de piste, et si le circuit reste sec, il pense qu'il aura de toute façon du mal à reproduire une entame de course aussi efficace que ce samedi et se dit prêt à se contenter d'une arrivée parmi les sept premiers.

"La pluie, parfois c'est ta meilleure amie, parfois ta pire ennemie ! Tu ne sais pas. Aujourd'hui, je sens que j'avais le rythme pour revenir mais reproduire le départ d'aujourd'hui est impossible. C'est une chose. Même avec une bonne remontée, il y a trois ou quatre pilotes super rapides : Martín, Bagnaia et [Maverick] Viñales, ces trois en particulier, ainsi qu'[Enea] Bastianini. Si c'est sec, on aura la plus grosse pénalité, partir de cette 13e place. Si c'est humide, tout est évidemment plus ouvert."

"Pour demain, selon moi, en partant de cette 13e place, on ne sait pas, on ne peut pas avoir de plan", a-t-il insisté. "On a établi un plan après le premier tour. Avec le réservoir [plein], c'est différent, on ne peut pas attaquer de la même façon qu'aujourd'hui. Ça dépendra beaucoup de la météo. Si c'est sec, en partant de cette 13e place, pour moi si on peut finir dans le top 7, ce sera bon. Un top 5 serait incroyable. Mais ça dépendra beaucoup du départ."