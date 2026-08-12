Le désarroi de Márquez à Silverstone : moto "inconduisible" et bras "incontrôlable"

Ducati a l'habitude de filmer les coulisses de ses week-ends de course. La vidéo autour du Grand Prix de Grande-Bretagne, particulièrement difficile pour Marc Márquez et Pecco Bagnaia, offre un nouveau regard sur les difficultés traversées par les deux pilotes.

L'équipe italienne révèle plusieurs échanges entre les pilotes et leur équipe technique dans le garage. Márquez et Bagnaia se plaignaient d'un manque de grip dès vendredi et ont échangé sans véritablement trouver de solution.

Après le sprint, Márquez était estomaqué par la dégradation de son pneu arrière, qui l'a fait dégringoler jusqu'à la neuvième place. "Le pneu arrière… incroyable", a résumé l'Espagnol dans le garage, décrivant une énorme dégradation de la gomme tendre dès le troisième tour.

"C'était inconduisible. Inconduisible… C'était im-po-ssible. Même pour prendre de l'angle, mettre les gaz, c'était comme un pneu pluie sur l'angle. Ce n'était jamais arrivé avant avec ce pneu. Cette sensation, jamais. Je n'arrivais pas à piloter. C'était impossible."

Marc Márquez était en délicatesse avec les pneus à Silverstone. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Je ne peux pas dire comment faire mieux", a-t-il ajouté. "J'ai vu que Diggia avait plus ou moins le même problème. Álex [Márquez] était le seul [à s'en sortir], parce que Diggia avait une grosse dégradation."

Dimanche, avec le pneu medium, Márquez a jugé la situation moins problématique. "Le pneu, c'était beaucoup mieux", expliquait-il à son équipe après sa sixième place. "Il se dégradait mais il était constant. J'ai été prudent dans les deux premiers tours mais c'était une dégradation normale."

Márquez a en revanche affiché ses limites physiques. Avant le début du week-end, il reconnaissait être encore loin de son meilleur niveau et ses doutes se sont confirmés en course principale .

"Physiquement, je n'étais pas là. Je pouvais tomber, je ne contrôlais pas mon bras droit. Je perdais l'avant aux virages 1 et 9. Je n'aime pas ça."

Bagnaia entre souffrance et incompréhension

Pecco Bagnaia a quitté Silverstone sans aucun point. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

De l'autre côté du garage, Pecco Bagnaia a vécu un week-end encore plus difficile. L'Italien était lui aussi limité physiquement après une opération pour un arm-pump pendant l'été. La vidéo montre un échange avec Marc Márquez où les deux pilotes évoquent la difficulté à compenser les blessures dans les membres supérieurs.

"Je te comprends !", a indiqué Márquez, qui connaît mieux que quiconque sur la grille les blessures au bras. "C'est plus facile quand on a mal dans le bas du corps", a analysé Bagnaia. "Quand tu as quelque chose dans la partie supérieure, ça te limite."

Le double champion du MotoGP a été en retrait tout au long du week-end, avant une chute restée très étonnante en course principale. "Je ne sais pas comment l'expliquer", a confié l'Italien à son chef mécanicien. "Peut-être quelqu'un a fait tomber quelque chose par terre. C'est impossible !"