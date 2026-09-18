Márquez désigne Acosta favori pour dimanche et en lice pour le titre

Un peu plus de trois dixièmes ce matin, deux dixièmes cet après-midi : Marc Márquez peut clairement mesurer son retard sur Pedro Acosta après la première journée de piste au Red Bull Ring. Certes, un Grand Prix ne se gagne pas un vendredi, mais cette fois le pilote KTM pourrait bien enfin tenir sa chance d'aller chercher sa première victoire MotoGP s'il maintient le niveau affiché aujourd'hui.

Le champion du monde en titre, lui, ne s’affole pas. Cette journée passée à la quatrième place lui a permis de définir son point de départ. De premiers progrès sont déjà perceptibles, ainsi qu'une capacité encourageante à malgré tout se montrer performant dans les conditions les plus proches de la course, à défaut d'être le plus rapide dans le tour qualifs.

Le pilote Ducati est désormais prêt à partir à l'assaut de la référence de ce début de week-end, avec une idée en tête : ne surtout pas le sous-estimer. C'est ce qu'il a expliqué lors de sa rencontre avec les médias internationaux, dont Motorsport.com, à l'issue de cette journée.

Y a-t-il beaucoup à faire pour reprendre ces quelques dixièmes à Pedro ? Quel est ton sentiment ?

Mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, on a travaillé dur, mais le plus important c'est qu'on a amélioré mes sensations entre la première et la deuxième séance, ainsi que ma manière de piloter la moto. On verra demain s'il nous faut faire un step de plus, car pour le moment on n'est pas prêts à se battre pour la victoire.

Marc Márquez a signé le quatrième temps du jour. Photo de : Joe Klamar / AFP via Getty Images

On sait que la Ducati et le pneu arrière à carcasse spéciale ne font pas vraiment bon ménage. Comment gères-tu cela ? Faut-il changer ta façon de piloter ou les réglages ?

Ce sont surtout les réglages. Au final, le style de pilotage, on n'en a qu'un. Mais il est vrai que le fait qu'on ait changé de carcasse à l'arrière modifie le caractère de la moto. On l'a vu en Thaïlande, on a eu beaucoup de mal cette année. Aujourd'hui, on a semblé souffrir un peu plus qu'à Misano, mais moins qu'en Thaïlande. Le plus important, comme je l'ai dit, c'est qu'on ait progressé entre les EL1 et les Essais, et on va continuer.

T'attendais-tu à ce que Pedro soit aussi rapide ? Penses-tu qu'il est favori pour dimanche ?

Oui, je m'y attendais parce que ça n'est pas la première fois que KTM est très rapide ici, et Pedro apporte quelque chose en plus chez KTM donc il était déjà très rapide sur d'autres pistes et, ici, il est pour le moment le plus rapide.

Cet après-midi, on t'a vu faire un chrono de 1'29"8 avec 17 tours dans les pneus. Tu sembles donc avoir un bon rythme en pneus usés ?

Oui, je me sens mieux en pneus usés. Ce qui est bien c'est que, pour le moment, je ne sens pas la dégradation et ça me donne de bonnes sensations. Mais j'ai besoin d'améliorer mon time attack, parce que j'ai toujours un peu plus de mal sur ce point avec cette carcasse. Il faut qu'on s'améliore là-dessus, ou en tout cas qu'on comprenne comment partir de la première ligne.

Tu fais partie des meilleurs quand l'adhérence est faible, pourtant ça ne semble pas t'avantager avec cette carcasse. Est-ce que ça t'étonne ?

L'année dernière, j'ai gagné avec cette carcasse, alors on verra. Je sais ce que je perds actuellement par rapport à l'année dernière, alors on va voir demain si j'arrive à améliorer mon pilotage sur ce point.

Es-tu vraiment en bagarre contre Pedro ? Il n'est pas vraiment dans la course au titre.

Il l'est.

Tu le penses vraiment ?

Oui. Il reste huit courses et il est à 65 points. Il y a sept courses, j'avais 102 points de retard, alors il est bien en lice pour le championnat.