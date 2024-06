Márquez : une "deuxième vie" qui mène à un embarras bienvenu pour 2025

Le public du MotoGP voit un Marc Márquez survolté cette année, tant en piste, avec de spectaculaires remontées au Mans puis à Barcelone, que sur les podiums. On l'a vu danser après le sprint d'Austin et à l'arrivée de l'épreuve principale à Jerez, et il profite des parades du dimanche matin et des tours d'honneur pour communier avec les spectateurs. Márquez n'est pourtant "que" troisième du championnat et n'a pas encore renoué avec un succès qui lui échappe depuis plus de deux ans et demi, alors qu'il avait l'habitude d'empiler victoires et titres avant sa blessure à l'été 2020.

Cette fracture du bras a fait vivre à Marc Márquez plusieurs épisodes douloureux, entre opérations et multiples périodes loin des circuits, qui l'ont profondément changé. L'ogre qui gagnait tout a laissé sa place à un pilote en proie au doute, au point de craindre le déclin. Pour savoir ce dont il était encore capable, il a volontairement renoncé aux millions que lui promettait la dernière année de son contrat chez Honda pour rejoindre une équipe satellite, Gresini, au sein de laquelle il dispose d'une Ducati vieille d'un an. Sur cette moto, il est redevenu un candidat régulier au podium, ce qui lui apporte une nouvelle forme de satisfaction.

"Je prends du plaisir", a résumé Márquez. "Vous voyez, dans ma carrière, je n'ai jamais autant célébré une troisième place comme à Montmeló. Cette blessure a un peu changé mon point de vue sur la compétition, mon point de vue sur ma vie. Je prends du plaisir et je sais que j'ai beaucoup souffert les quatre dernières années, donc maintenant je vais savourer tous les bons moments. Les bons moments, ça veut dire finir dans le top 3, profiter avec l'équipe, profiter sur la moto."

"Évidemment, si on gagne le championnat, c'est quelque chose de super particulier. Mais les bons moments, c'est se battre là et pour moi, c'est une deuxième vie. Je pensais que ma carrière était sur sa fin mais maintenant, je prends beaucoup de plaisir."

Marc Márquez a créé un nouveau lien avec le public Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ce bon début de saison plonge Marc Márquez à nouveau au cœur du marché des transferts, comme à la fin de la saison dernière avant sa décision de quitter Honda. Il confiait alors avoir trois options, ce qui est à nouveau le cas aujourd'hui entre l'équipe Ducati officielle, une prolongation chez Gresini et une solution restée secrète, potentiellement un départ pour une autre marque telle que KTM, peut-être via Tech3. Cette confusion et les hésitations auxquelles est confronté Márquez sont finalement une bonne nouvelle pour lui, puisqu'elles sont la conséquence de ses bonnes performances.

"Je cherchais ça", a reconnu Márquez avec malice. "C'est pour ça que j'ai signé un contrat d'un an avec Gresini l'an dernier. Quand j'ai pris cette décision, je croyais en moi, je croyais en mon potentiel et après, si on montre son potentiel et qu'on est rapide, on a des options. Heureusement pour moi, j'ai différentes options mais évidemment, j'ai certaines priorités et parmi les gens qui ont besoin de les connaître, ils savent ce qui me convient et ils connaissent mes priorités."

Des priorités qui ont pu dérouter ces derniers jours. Ducati aurait eu la volonté de placer Márquez chez Pramac mais le pilote a répondu que ce n'était pas une option et la marque a reconnu qu'elle n'était "pas prête" à cette prise de position publique. Márquez assure en tout cas très bien s'entendre avec le grand patron de Ducati Corse : "Il y a une très bonne relation avec Dall'Igna depuis 2018. On a toujours une relation très honnête et directe."

L'image de Márquez a quoiqu'il arrive évolué ces dernières semaines, avec un lien entre le public et lui qui semble différent. Sa renaissance semble séduire et il est fier d'avoir eu le courage de changer d'univers pour la rendre possible : "Évidemment, je me bats devant et il semble que les gens sont plus passionnés mais pour moi, si je regarde de l'extérieur, je sais que les comebacks des grands athlètes, les bonnes décisions des grands athlètes, parfois il faut respirer pour les prendre."

"J'ai toujours beaucoup apprécié ça et c'est ce que j'ai fait l'an dernier, j'ai pris une décision risquée, agressive et très difficile, qui était de vouloir la meilleure moto et de me montrer ce que je pouvais le faire. Il faut des couilles pour le faire."