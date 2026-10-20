MotoGP

Márquez fait l'éloge de Martín, "un véritable prodige"

Marc Márquez a révélé que son grand rival pour le titre, Jorge Martín, est un pilote qui l'a "impressionné" lorsqu'il a pu consulter ses statistiques à son arrivée chez Ducati.

Germán Garcia Casanova

Publié: 20 oct. 2026, 13:53

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Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Marc Márquez a fait un sans-faute lors de sa première année au sein de l'équipe officielle Ducati, une saison 2025 au cours de laquelle il a remporté 11 des 17 premiers Grands Prix disputés, ainsi que 14 des 17 premiers sprints. Cela lui a permis d'assurer mathématiquement le titre dès le Japon, à cinq courses de la fin. Il affichait alors 541 points, soit 201 de plus que le deuxième du classement, Álex Márquez.

Sur les cinq derniers Grands Prix de l'année, le champion espagnol n'a pu terminer que le sprint de l'Indonésie, avant d'être percuté par Marco Bezzecchi le lendemain et de se blesser à l'épaule.

Durant cette saison 2025 qui marquait son retour au sommet, Márquez avait tenu à souligner la difficulté que représentait le fait de se battre contre son frère, auteur d'une saison magistrale pour terminer vice-champion à seulement 78 points de son aîné, absent des derniers Grands Prix.

Cette année, en raison de cette blessure à l'épaule dont les effets ont continué à se faire sentir et de la progression d'Aprilia, Márquez ne bénéficie ni de l'avantage ni de la domination de la saison dernière et, en réalité, il n'a pu mener le championnat que de manière ponctuelle.

Marc Márquez et Jorge Martín

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Au début, Bezzecchi dominait le classement général et semblait parti pour tout rafler, toutefois il s'est effacé. Puis Ai Ogura a fait irruption et beaucoup l'ont imaginé se battre pour le titre, jusqu'à ce qu'il gâche sa saison dans un accident de motocross. Les performances de Pedro Acosta ont également suscité de grands éloges de la part de ses rivaux, y compris de la part de Márquez qui partagera son stand l'année prochaine.

Des styles de pilotage très similaires

En Indonésie, Márquez a remporté une victoire inattendue dans le sprint face à Jorge Martín, le pilote qui a passé le plus de jours en tête du championnat du monde et auquel peu de gens, jusqu'à présent, accordaient des chances de devenir champion du monde. Une victoire qui a propulsé le pilote Ducati en tête du classement général, l'espace de 24 heures.

Dans la foulée, un journaliste italien a posé une question curieuse à Marc Márquez lors de son point presse : "Au cours de l'année, tu as beaucoup parlé de Bezzecchi, d'Ogura, d'Acosta, qui sera ton coéquipier, mais tu ne parles jamais de Martín."

La question a pris Marc Márquez au dépourvu, à en juger par son expression : il a écarquillé les yeux, haussé les sourcils et pris une grande inspiration.

"Pour moi, Martín est un pilote très talentueux, un véritable prodige", a-t-il alors déclaré.

À son arrivée chez Ducati, Marc Márquez a pu consulter les données de tous les pilotes de la marque.

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"La saison dernière, il a connu une année très difficile, marquée par de nombreuses blessures. Mais quand je suis passé chez Ducati [chez Gresini, en 2024, ndlr] et que j'ai eu la possibilité de consulter les données de tous les pilotes de la marque, Martín a été l'un de ceux qui m'ont le plus impressionné, tant par sa façon de piloter que par ce dont il était capable", a-t-il poursuivi.

"Il a un style de pilotage très similaire au mien, très axé sur le freinage. C'est vrai qu'il est très penché sur sa moto, mais c'est un pilote qui ne se laisse pas intimider, un vrai guerrier."

"Parfois, il faut ravaler sa fierté"

Cependant, puisque le sujet était abordé, Marc Márquez a tenu à faire une réflexion qui, à ce stade, ne sert plus de conseil au Madrilène.

"On verra l'année prochaine", a-t-il déclaré. "Si la moto est au rendez-vous, comme ça a été son cas et comme ça l'est toujours, il pourra faire des choses. Mais si l'année prochaine il n'a pas la bonne moto, on a beau être Martín, Quartararo ou Márquez, on ne peut rien faire."

Et Márquez de faire référence au choix de Martín, qui a signé pour deux ans avec Yamaha, le constructeur qui dispose actuellement de la plus mauvaise moto du plateau.

"Nous sommes dans un sport où il y a une interaction pilote-moto, moto-pilote, mais c'est justement pour cela qu'il faut aussi savoir faire preuve d'habileté, d'égoïsme et parfois ravaler sa fierté pour trouver la meilleure place, celle qui nous convient le mieux", a poursuivi le Catalan.

"Et quand je dis ravaler sa fierté, c'est accepter une baisse de salaire", a-t-il ajouté en toute connaissance de cause puisqu'il l'a lui-même fait en quittant Honda en 2024. Alors qu'il disposait d'un contrat de 20 millions, il a choisi de rejoindre Gresini sans rémunération, uniquement par besoin de se sentir à nouveau pilote et de se battre pour des victoires et des titres.

Jorge Martín estime que se mesurer à un pilote comme Marc Márquez lui permet de s’améliorer.

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Márquez me rend meilleur"

Au lendemain de ces déclarations, après la victoire de Bezzecchi dans la course principale du GP d'Indonésie et sa propre troisième place, Jorge Martín s'est vu répéter ces propos lors de son point presse.

"C'est toujours agréable que quelqu'un comme Márquez parle de soi en bien. Pour moi, c'est une fierté de me battre pour le titre contre lui", a déclaré le pilote Aprilia, qui venait alors de reprendre la tête du championnat.

"Je crois fermement que c'est Marc qui me rend meilleur, car pour pouvoir le battre, je dois donner le meilleur de moi-même. J'espère pouvoir continuer à me battre contre lui pendant encore de nombreuses années", a-t-il conclu.

À cinq Grands Prix de la fin de la saison, avec 185 points encore en jeu, Jorge Martín mène le championnat du monde avec 355 points, soit deux de plus que Marc Márquez et 46 de plus que Marco Bezzecchi, troisième.

Si jamais le GP du Qatar ne devait finalement pas avoir lieu, le titre se jouerait en quatre courses restants, soit avec 148 points encore en jeu. Cela mettrait l'Italien pratiquement hors course et donnerait lieu à un duel entre l'efficacité redoutable de Marc Márquez (six victoires lors des dix dernières courses) et la résilience de Jorge Martín.

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