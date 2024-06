Coup de théâtre : Márquez dans l'équipe officielle Ducati, Martín s'en va !

La grille MotoGP qui se dessine pour la saison 2025 et au-delà vient de connaître un véritable bouleversement en l'espace de quelques jours, jusqu'à la décision de Ducati de soutenir Marc Márquez à tout prix, ce qui pousse aujourd'hui Jorge Martín et Enea Bastianini à quitter le constructeur italien.

Retour sur les faits… Entre les GP de Catalogne et d'Italie, Ducati a informé Jorge Martín qu'il avait été choisi pour être le coéquipier de Pecco Bagnaia dans l'équipe officielle Ducati la saison prochaine. À la veille de l'épreuve du Mugello, un responsable du constructeur a donné la bienvenue au pilote espagnol et tous deux se sont serré la main. Martín était alors remercié pour sa patience et la constance qu'il a affichée au cours des dernières années jusqu'en en arriver à la situation actuelle, qui le voit mener le championnat et faisait donc de lui le pilote en passe d'intégrer l'équipe officielle.

La stratégie de Ducati était claire. À Borgo Panigale, on était convaincu qu'en plaçant Jorge Martín dans l'équipe officielle, on pourrait convaincre Marc Márquez de rouler pour Pramac : il aurait reçu le même matériel et le même soutien que les pilotes d'usine. Cela permettait donc de conserver deux des trois pilotes qui se trouvaient sur la short-list, Enea Bastianini apparaissant quant à lui en position plus délicate.

Mais tout a radicalement changé jeudi lorsque La Gazzetta dello Sport a fait fuiter la nouvelle et qu'en réaction, Marc Márquez a fermé la porte à la volonté de Ducati. "Pramac n'est pas une option pour moi", a asséné l'octuple Champion du monde dans le plus grand sérieux.

Une réaction à laquelle on ne s'attendait pas chez Ducati, dont les responsables ont été pris de court. Ils ont été en contact avec le pilote au #93 au cours du week-end, afin de chercher des alternatives. Márquez leur a cependant fait savoir que, soit il rejoignait l'équipe d'usine, soit il partirait pour se lier à un autre constructeur.

Face au poids médiatique et à la puissance marketing de la star de la grille, Ducati a paniqué et cédé à ses exigences : d'après les informations de Motorsport.com, il sera bel et bien le coéquipier de Pecco Bagnaia en 2025, rendant de fait caduc l'accord verbal avec Jorge Martín.

Martín en a assez, il part à la concurrence

Après la réaction inattendue de Márquez jeudi, Martín a tenté de maintenir le contact avec les responsables de Ducati, néanmoins ceux-ci ont tourné autour du pot et l'ont appelé à attendre cette semaine. Le leader du championnat a compris qu'il ne se verrait pas proposer de contrat pour aller dans l'équipe officielle et il a alors pris la situation en main, lui qui est déjà passé deux fois à côté de cette promotion.

Lassé de ce qu'il peut juger comme un manque de respect de la part des dirigeants de Borgo Panigale, il a pris la décision d'accepter une des différentes offres qu'il a sur la table. Cela pourrait le mener vers KTM, Aprilia, Honda, voire le faire rester chez Pramac, si finalement, comme tout le laisse penser désormais, l'équipe de Paolo Campinoti devait se séparer de Ducati et devenir partenaire de Yamaha.

Autre conséquence logique, il n'y aura pas non plus de place pour Enea Bastianini chez Ducati. Deuxième du GP d'Italie dimanche, celui-ci a également pris la décision de ne pas attendre plus longtemps et espère conclure des négociations avec KTM, Aprilia, ou bien lui aussi avec Yamaha afin de rouler avec Pramac.

Mise à jour : à 18h, c'est finalement Aprilia qui a avancé son pion en premier en annonçant le recrutement de Jorge Martín. Le pilote a pris contact dimanche soir et le contrat a été établi en moins de 24 heures !