Márquez : "Si je suis Fabio, je me dis 'peut-être'"

Charger le lecteur audio

Jorge Martín, Marc Márquez, Jack Miller. Les protagonistes occupant la première ligne de la grille de départ du Grand Prix de Valence ont tous trois des choses à prouver sur cette dernière épreuve de la saison, théâtre du dénouement de la course pour le titre mondial entre Fabio Quartararo, quatrième sur la grille, et Pecco Bagnaia, qui devance le Français de 23 points au général et s'élancera depuis le huitième rang.

Martín, lui, court après une première et unique victoire 2022, qui aurait le mérite de transformer un potentiel apparu en de nombreuses occasions cette année mais non concrétisé. La dernière occasion en date, en Malaisie, a laissé un goût amer à celui qui a chuté depuis la tête de la course sur ce qu'il admet être une "grosse erreur".

Márquez, de son côté, dit pouvoir se satisfaire d'une arrivée sur le podium pour couronner une saison lors de laquelle il n'aura pas démérité et sera redevenu le leader incontestable du clan Honda en dépit d'une blessure l'ayant encore et toujours éloigné de son objectif de retour sur toutes les manches du championnat à un niveau de compétitivité proche de celui connu dans le passé.

Miller, enfin, rêve d'un ultime succès pour couronner une grande partie de sa carrière MotoGP passée avec Ducati avant son passage chez KTM, et qui aurait également comme conséquence mécanique d'offrir le titre mondial à son équipier Bagnaia quel que soit le résultat de Quartararo.

Pourtant, aussi affamés soient-ils, les trois hommes gardent pleine conscience des enjeux qui se tiennent sur cette ultime manche de la saison face à eux et de la lutte qui oppose les deux candidats d'un titre qu'ils ne jouent pas. Ainsi, Márquez comme les deux représentants Ducati promettent de ne pas interférer dans celle-ci ou tout du moins de traiter leurs rivaux de la même manière en piste.

"Ça dépend beaucoup du départ, c'est sûr", commence Martín. "On sait tous que Fabio sera agressif mais espérons juste qu'il ne percutera personne ! Je tenterai de faire ma propre course, je verrai s'il est rapide. Pour moi, il est un pilote normal et je fais toujours attention à chacun d'entre eux. S'il ne va pas vite et que je peux dépasser, je le ferai ; s'il va vite, je suivrai. Je pense que ce n'est pas 'lui ou Pecco' : j'essaie de toujours être propre."

Márquez accepte le risque d'être percuté

Le risque du départ et de l'agressivité dont tous s'attendent à ce qu'elle soit élevée en début de course est un élément que Márquez accepte dans un contexte comme celui-ci. "Fabio va pousser et s'il chute, ou qu'il me percute, je comprendrai", estime-t-il ainsi dans un éclat de rire général. "Je ne le souhaite pas, mais je le comprends, car il joue un championnat, pas une course. Je le sais intelligent mais il doit faire ça : attaquer. Tout le monde doit attaquer, les pilotes Ducati aussi car c'est la meilleure manière d'aider leur leader Pecco. Demain les deux gars sont Pecco et Fabio, et tout le monde fera attention à eux."

Marc Márquez

De même, Miller balaie toute possibilité de venir nuire aux chances du pilote Yamaha dans sa lutte contre son propre équipier. Désireux de réaliser une belle course pour quitter Ducati sur une belle note, l'Australien rappelle que les contacts entre pilotes, quels qu'ils soient, ne sont tout simplement jamais souhaitables. On pourra compter sur Miller pour respecter un esprit fair-play. "Au final, on ne veut percuter personne, ce n'est l'objectif de personne. Mais c'est un sport individuel, et comme la semaine dernière ou au Qatar [en début de saison], on pilote des motos. On essaie de toujours de faire attention : je ne touche personne délibérément, ça c'est une chose certaine", assure-t-il. Avant de rappeler que "tout peut se produire ici, l'Histoire nous l'a montré".

Le droit d'y croire pour Quartararo

Après un début de week-end solide lors duquel il a montré ne pas relâcher la pression sur Bagnaia et clairement jouer sur ses atouts de grand outsider n'ayant rien à perdre, Quartararo prendra le départ de la course quatre positions devant Bagnaia. C'est bien plus haut que l'Italien que le Français devra terminer et il n'a même d'autre choix que de remporter la course tout en voyant son rival s'enfoncer dans les profondeurs du classement en course – ou abandonner – pour être couronné. Selon Marc Márquez, l'espoir existe encore bel et bien pour le Français, et la situation de celui-ci, qui pouvait paraître "sombre" avant le week-end, laisse désormais place à plus d'espoir.

"Si j'étais dans la position de Fabio, j'aurais tout vu de manière sombre jeudi", estime l'expérimenté champion. "Mais là, c'est plus ensoleillé, car Pecco part huitième et au milieu, on ne sait jamais. Il a bien commencé en EL1 et a attaqué, est vite arrivé à la limite de la moto, puis les [autres] pilotes Ducati aussi lors des séances suivantes même s'ils en ont un peu plus à la limite. Mais il est vrai que si je suis Fabio, je me dis ‘peut-être'. Très dur, mais 'peut-être'. Si Pecco partait en première ligne, ce serait assombri, mais là, il y a des options…"

"Je pense qu'il est plus fort ici que l'an dernier", abonde Martín au sujet du Français. "Il était le premier en EL1 mais on a resserré l'écart et en course, je pense qu'on sera très proches. Il est difficile de dépasser ici et il devra être agressif. Mais il a une chance de victoire."