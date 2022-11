Márquez : "Il nous en faut plus si on veut se battre pour le titre"

Charger le lecteur audio

Marc Márquez n'a pas fait dans le détail à l'heure de livrer son sentiment sur le premier test de l'intersaison qui se déroulait ce mardi à Valence, unique journée d'essais collectifs et officiels organisée avant la trêve hivernale.

Alors que Honda est la seule marque à ne pas avoir gagné cette année, n'ayant obtenu que deux podiums, elle est aussi la moins bien classée ce mardi, l'Espagnol s'étant positionné 13e du jour, à six dixièmes et demi du meilleur temps, loin devant ses trois acolytes. Après avoir bouclé une cinquantaine de tours, il a rappelé Honda à l'ordre, visiblement resté sur sa faim avec le prototype sur lequel il a concentré ses efforts, équipé "d'une nouvelle aéro, du même moteur avec de petites modifications et d'un châssis différent".

Interrogé sur d'éventuelles améliorations sur l'avant de la RC213V, Márquez a décrit : "Pas de grande différence. Un peu plus de feeling sur l'avant mais on perd alors dans d'autres domaines, donc c'est un compromis. Les chronos avec les deux motos ont été très similaires, donc au final la performance était très similaire." Et le grip arrière, montre-t-il enfin des signes d'amélioration ? "Non", a répondu le #93 sans plus de commentaire.

Cette journée de piste était la première pour les titulaires depuis le test organisé à Misano, en septembre, époque à laquelle Márquez revenait de blessure. Seulement, après cette séance de travail très productive à l'époque, le pilote attendait des nouveautés plus prometteuses ce mardi. Bien qu'il a assuré ne pas être déçu, il a poussé sans détour le constructeur à ne pas rater le coche cet hiver.

"Je m'attendais à plus parce qu'on en veut toujours plus, et plus encore. Je ne peux pas dire que je suis déçu parce que Honda travaille, ils essayent d'apporter une nouvelle moto, mais il nous en faut plus si on veut se battre pour le titre. Avec celle qu'on a reçue ici, on ne va pas se battre pour le championnat", a-t-il asséné sans la langue de bois souvent usuelle dans cette phase du développement hivernale.

Il a décrit au sujet du moteur : "Je suis content parce qu'il y a un petit peu plus de couple, mais vraiment un tout petit peu. Il nous faut un progrès plus gros si on veut être, non pas au même niveau, mais plus proches des autres constructeurs." Et le sextuple Champion du monde MotoGP de prévenir : "On attend toujours plus, mais ça n'était pas là. Le plus important cependant, c'est que Honda travaille et on sait qu'ils le font plus pour février que pour maintenant. Je m'attends à de plus gros progrès en février pour le test de la Malaisie."

Interrogé par le site officiel du MotoGP à l'issue de cette journée, Alberto Puig n'a pas cherché à arrondir les angles : "Nous avons essayé différents concepts et nous nous attendions à des résultats un peu meilleurs à l'heure actuelle. Nous avons trouvé du positif mais pas autant que ce à quoi nous nous attendions. Il faut que nous continuions à avancer et à travailler, parce que depuis le dernier test de Misano nous avons fait beaucoup de travail mais les résultats n'apparaissent pas."

Sans entrer dans les détails avec précision, comme il est de coutume lors de tests aussi importants que celui-ci, Márquez a malgré tout évoqué quelques éléments positifs. "Pour l'un des problèmes, ça va dans la bonne direction, mais comme on le sait, on progresse dans un domaine et on régresse dans l'autre, alors c'est un compromis", a-t-il souligné, tout en évoquant une moto qui a "toujours le même caractère, toujours les mêmes problèmes".

"On a amélioré une chose et le caractère est toujours là, donc il faut qu'ils le comprennent pour progresser en février", a-t-il ajouté, avant de reconnaître les efforts palpables du HRC : "J'ai vu beaucoup de Japonais dans le box et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de telle réaction, donc c'est déjà un signal. Ils ont recueilli beaucoup d'informations. Comme d'habitude, je n'ai pas fait beaucoup de tours aujourd'hui ; j'ai fait les tours dont j'avais besoin pour ce que je devais essayer, et c'est tout."

"Ensuite cela n'avait pas de sens de monter un pneu neuf et de tenter un time attack, parce que le time attack ce n'est pas le véritable potentiel de la moto. Alors j'ai juste fait mon job, apporté mes commentaires, et maintenant c'est à eux de travailler pendant l'hiver." Le message est on ne peut plus clair.