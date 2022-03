Márquez forfait pour le GP d'Indonésie

Charger le lecteur audio

Marc Márquez a été victime d'un très violent highside à la toute fin du warm-up, dont il s'est heureusement relevé indemne. Mais par sécurité, il a été décidé de le transférer à l'hôpital le plus proche du circuit afin de réaliser des examens complémentaires.

Après un aller-retour express en hélicoptère, le pilote espagnol est revenu avec le coude droit bandé. Souffrant de plusieurs traumatismes ainsi qu'une commotion cérébrale, il a finalement été déclaré forfait pour la course.

"C'était une grosse chute et il a un gros traumatisme", a déclaré Alberto Puig, le team manager de Repsol Honda, au micro de Canal +. "Ce genre d'accident nécessite du temps, plusieurs heures, pour se remettre. Ce ne serait pas prudent de le laisser remonter sur la moto. Il va essayer de récupérer et nous allons voir l'évolution [de son état] dans les prochaines 24 heures. Il n'a pas de douleur mais vous imaginez un peu la violence du choc. Il n'a rien de cassé mais quand on tape la tête il faut être plus prudent."

Jusqu'au bout lui et son équipe auront vécu les montagnes russes, après un début de week-end très compliqué en Indonésie. Avec son coéquipier Pol Espargaró, ainsi que les autres pilotes Honda, il a souffert de la nouvelle carcasse de pneus apportée par Michelin et qui se révèle pour l'heure incompatible avec la RC213V 2022.

Tous deux espéraient trouver des solutions durant le warm-up, mais celui-ci s'est terminé de façon assez violente pour le #93, éjecté de sa moto à très haute vitesse.

Márquez savait qu'il devrait se montrer agressif en course aujourd'hui afin de pouvoir remonter, mais ce violent highside est venu le rappeler à l'ordre. S'il s'était montré prudent jusqu'à présent en chutant très peu depuis le début de la pré-saison, ce week-end l'a vu à nouveau tester les limites de sa machine avec plusieurs chutes à haute vitesse.

Pour sa première saison à presque 100% depuis deux ans, l'octuple Champion du monde s'est fait une belle frayeur et a vu sa volonté de prendre des risques stoppée par cette chute.

S'il sera absent de la course, l'inconnu demeure toujours concernant la résistance des pneumatiques. Plusieurs pilotes en grille sont toujours en difficulté, les représentants Honda mais aussi Joan Mir, qui n'avait pas non plus trouvé de solutions hier.

La question se pose également concernant les conditions de piste, toujours aussi délicates et incertaines. Malgré un nouvel asphalte entre le dernier virage et le début du premier secteur, l'adhérence n'est pas suffisante et la direction de course a décidé de raccourcir la course, qui passe de 27 à 20 tours. Celle-ci devrait se disputer sur piste humide puisque la pluie est forte au moment où ces lignes sont écrites.

Malgré l'absence de Márquez, celle-ci réserve de nombreuses surprises. Rendez-vous à 8h, heure française.