Márquez, "l'homme à battre" au GP d'Aragón pour Bagnaia et Martín

La Ducati GP24 n'a pas exprimé sa domination habituelle au cours de la première journée d'essais au GP d'Aragón. Jorge Martín a échoué à 0"578 de Marc Márquez, dominateur dans les deux séances, et Pecco Bagnaia a conclu la journée à 0"790 du pilote Gresini, aligné sur le modèle de la saison passée. Auteur de gros progrès au cours de la journée, Bagnaia espère continuer à grignoter l'avance de son futur coéquipier, tout en reconnaissant sa supériorité pour le moment.

"Si [samedi] matin, on peut faire les mêmes progrès qu'aujourd'hui, ce sera suffisant pour être au contact", a déclaré Bagnaia, sixième au terme de la journée. "Après, Marc est assez fort pour le moment. Il fait la différence aux secteurs 2 et 4. On réduit l'écart parce que dans les secteurs 1 et 3, on est très forts maintenant, mais il nous manque juste quelque chose et il faudra franchir un cap supplémentaire [samedi]."

"Pour le moment, il est absolument l'homme à battre, en termes de time attack et de rythme, mais je pense qu'on peut réduire l'écart."

Quatrième ce vendredi, Martín a également reconnu la supériorité de Márquez au cours de ces premiers essais : "C'est sûr qu'il faut un peu progresser, Marc a l'air d'être le plus fort pour le moment, je sens que je ne suis pas dans la lutte avec lui pour le moment. J'essaie de faire de mon mieux, de réduire cet écart, parce qu'il est le plus rapide."

Cette forme ne surprend pas le pilote Pramac : "On est en Aragón, il a beaucoup gagné ici donc c'est normal qu'il soit rapide."

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Martín estime que Márquez fait surtout la différence dans le deuxième secteur, en étant plus agressif que les autres pilotes : "J'ai vu les données [de Marc], il s'incline beaucoup, c'est impressionnant par rapport aux autres Ducati donc c'est sûr qu'il prend quelques risques."

"Je pense qu'il a une grande confiance dans les virages 8 et 9", a précisé Martín. "Je perds quatre dixièmes sur lui en un virage donc je pense que je pilote assez bien, sauf dans un virage. Je suis assez content que ce soit juste là et de pouvoir y remédier. Si on perd du temps partout, c'est plus difficile mais c'est juste un endroit, deux virages. C'est plus facile de progresser pour moi."

Bagnaia a également été devancé le second pilote Gresini, Álex Márquez, aligné comme son frère sur la Ducati de la saison passée. Pour l'Italien, ces performances ne sont pas liées aux caractéristiques des deux machines : "Pour moi, les différences dont tout le monde parle tout le temps entre la GP23 et la GP24 n'existent pas, les motos sont très similaires et dans la même continuité. Ici, c'est plus Marc qui fait la différence."

Un mystérieux problème pour Bagnaia

En début de journée, Bagnaia est malgré lui retombé dans un travers qui l'a souvent accompagné ces dernières saisons, à savoir une entame de week-end difficile. Il a été confronté à un mystérieux problème technique dans la première séance, conclue à une très inhabituelle 21e place, à près de deux secondes de Márquez.

"Ce matin, un détail sur la moto… Enfin, un détail… Je ne sais pas comment l'expliquer. Un truc dont je ne peux pas dire ce que c'est n'a pas fonctionné, pas du tout. Donc on a complètement perdu la matinée, sans rien pouvoir essayer. Vraiment une séance inutile vu la dynamique de ce que j'avais à ce moment-là."

Pecco Bagnaia Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia a démontré lors de la deuxième séance au programme qu'il était capable de faire bien mieux, même si un drapeau jaune a privé le leader du championnat d'un meilleur chrono, ce qui lui permet d'afficher une certaine sérénité.

"[Je n'étais] pas inquiet parce que ce qui ne fonctionnait pas était clair. Ça ne venait pas de la moto. C'était dommage parce que perdre toute une séance sur une piste dotée d'un nouvel asphalte et dont il faut voir comment il fonctionne, c'est décevant. On a dû faire tout le travail qui était prévu ce matin dans l'après-midi et après, on a été chanceux de comprendre la voie à suivre dans le dernier relais avant le time attack. On a beaucoup progressé parce que j'ai amélioré le chrono de sept dixièmes avec un pneu usé. Ça m'a beaucoup aidé."

"Maintenant, on sait dans quelle direction on doit continuer pour demain matin. On verra si on arrive à réduire un peu l'écart. Déjà, dans le deuxième time attack, sans le drapeau jaune j'aurais été très proche du top 3. Si on prend en compte toute la journée, je suis satisfait."

Avec Léna Buffa