Pour Márquez, Honda doit surtout "investir l'argent dans la moto"

Marc Márquez aborde ses trois derniers Grands Prix avec Honda, et l'identité de son remplaçant n'est toujours pas connue. Alors que les noms de Fabio Di Giannantonio (qu'il remplacera chez Gresini) et de Fermín Aldeguer (actuellement en Moto2) circulent, l'octuple Champion du monde ne souhaite pas se prononcer sur cette perspective de voir un très jeune pilote prendre sa succession dans le stand le plus emblématique du championnat. Tout juste dit-il comprendre le besoin pour le HRC de placer toute son attention sur la technique afin de remonter la pente.

"Ça dépend de la stratégie qu'ils veulent avoir", répond-il lorsqu'il lui est demandé si Aldeguer ou Di Giannantonio serait un bon choix pour l'équipe officielle Honda. "Je ne vais pas commenter ces plans parce que je les respecte. Mais, bien sûr, ils essayent de faire ce qu'il y a de mieux pour le projet à l'heure actuelle, et ce qu'il y a de mieux pour le projet c'est d'investir l'argent dans la moto."

"C'est ce que je crois, car ça n'a aucun sens d'avoir une moto qui n'est pas performante à l'heure actuelle et d'avoir le meilleur pilote de la grille. Il faut d'abord avoir la moto et ensuite aller chercher le meilleur pilote, peu importe qui c'est. Ça, c'est bien sûr mon opinion, mais ils ont leur propre stratégie et je la connais un peu mais je n'en parlerai pas, car s'ils veulent en informer ils vont le faire."

Ça n'a aucun sens d'avoir une moto qui n'est pas performante et d'avoir le meilleur pilote de la grille.

Que manque-t-il à cette Honda RC213V pour être compétitive ? "C'est difficile à comprendre. Si j'avais la clé, je l'utiliserais et je resterais avec Honda", admet Márquez. "En tant que pilote, j'essaye d'apporter mes commentaires et de dire aux ingénieurs où l'on perd. Je ne suis pas ingénieur pour dire où se situe le problème. On essaye différentes choses et les problèmes restent les mêmes. On a essayé différents caractères de couple, ils travaillent très dur, mais ils ont besoin de temps pour comprendre où se trouve le problème exactement."

"Là où l'on perd le plus, c'est en sortie de virage, et là où l'on gagne le plus, c'est en entrée", ajoute le pilote espagnol. "Parfois, c'est difficile à comprendre parce que si on entre vite dans un virage, on en sort lentement, mais si on entre plus lentement on n'arrive pas à sortir vite parce qu'on manque de traction. C'est là qu'ils essayent de comprendre comment progresser pour l'avenir."

"Pas d'excuses possibles sur la Ducati"

Avant de découvrir la Ducati le 28 novembre lors du très attendu test organisé après le Grand Prix de Valence, Marc Márquez sait que ses derniers week-ends au sein de son équipe de toujours risquent de se révéler difficiles. Alors pas question de se fixer des résultats à atteindre pour ses dernières courses au guidon de la moto qu'il a menée six fois au titre.

"Les attentes ? Basses !" annonce-t-il à la veille des premiers essais du GP de Malaisie. "Comme pour les dernières courses : commencer vendredi et essayer de comprendre où on se situe, mais on peut imaginer qu'ici et au Qatar… Ce sont deux circuits où historiquement, j'ai du mal. Ça n'est pas juste la moto, j'ai du mal aussi avec mon style de pilotage. Donc il faut que je sois concentré, que je pousse, que je comprenne comment piloter et que je fasse au mieux. Puis on arrivera à Valence, qui sera une meilleure piste pour mon style de pilotage."

"Ce qu'il y a de bon, c'est que je me sens bien sur la moto. J'essaye de performer au mieux et je vais essayer d'y arriver sur ces trois dernières courses car c'est la meilleure façon de remercier Honda et mon équipe. Mais même à Buriram, j'ai fait de bonnes courses, à la fois la sprint et la longue, et pourtant j'étais loin… Plus proche, mais loin malgré tout. Je vais en tout cas essayer de continuer à pousser parce que c'est la meilleure façon de préparer la prochaine saison."

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Plus que trois Grands Prix pour Marc Márquez avec Honda.

Quant à l'excitation qui entoure ses débuts sur la Ducati, auxquels les fans pourront assister puisque le circuit de Valence a ouvert une billetterie, Márquez essaye de la laisser à distance : "Je comprends qu'il y ait beaucoup d'attentes pour le test de Valence parce qu'il s'agit d'un changement de marque et, par le passé, il y a eu ces mêmes attentes avec d'autres pilotes. Mon travail est d'essayer d'éviter cette attente."

Alors que Pecco Bagnaia l'a déjà annoncé leader de ces premiers essais marqués du sceau de 2024, l'Espagnol joue la prudence : "Lors du test de Valence, je vais devoir m'adapter, avancer petit à petit, parce que j'ai passé de nombreuses années sur le même type de moto. M'adapter à l'équipe aussi. Le premier qui se pose des questions, c'est moi."

"Quand je monterai sur la Ducati, il n'y aura pas d'excuses possibles sur la moto", ajoute le #93. "Il y a différents types de pilotes qui arrivent à être rapides sur cette moto. Je dis rapides, parce qu'il n'y en a que deux qui sont réguliers : Martín et Bagnaia. La régularité, c'est ce qui fait qu'on a des chances de se battre pour le championnat."

"Je ne me fixerai pas d'objectif pour l'année prochaine avant d'avoir testé la moto. Je veux d'abord la tester, puis terminer la pré-saison, et ensuite je verrai exactement où l'on en est. Ce serait une erreur de me fixer un objectif clair", conclut Marc Márquez.

Avec Germán Garcia Casanova