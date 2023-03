Márquez situe Honda "entre la cinquième et la dixième place"

Charger le lecteur audio

Marc Márquez a conclu le test de Portimão sur une bonne note. Même s'il n'a pas été en mesure de se mêler à la lutte pour les premières places, le pilote Honda a pu se concentrer sur des réglages en testant moins de nouveautés, ce qui lui a permis de trouver une bonne base et d'afficher un rythme de course encourageant.

"Aujourd'hui j'ai eu les meilleures sensations de la pré-saison", s'est félicité Márquez sur le site officiel du MotoGP. "J'ai bien roulé, j'ai pu faire une course sprint de 12 tours et le rythme n'était pas mauvais. Pas au point de gagner, évidemment, mais pas mauvais. On a fait ce que je disais hier : on a choisi le châssis avec lequel on se sentait mieux et on a commencé à travaillé sur les réglages de la moto et on a commencé à progresser. Évidemment, on veut toujours plus, faire plus de tours, mais on se sent prêts pour la première course."

Márquez n'a pas été rassuré par cette journée, considérant plutôt que l'anomalie venait des contre-performances de samedi : "Je n'ai pas été surpris parce que j'ai toujours cru en moi et en Honda. Hier, ce n'était pas normal d'être si loin. Aujourd'hui, on n'est pas très, très proches, on est encore loin mais je sais qu'en prenant un pneu tendre et en faisant un relais long, j'ai pu rouler différemment, me concentrer plus sur mon style de pilotage, parce que ce n'est pas facile quand on teste beaucoup de choses sur la moto."

L'Espagnol se réjouit également de ses performances, car son 14e temps au classement ne reflète pas son véritable potentiel. Márquez n'a fait qu'un seul relais de qualifications, au cours duquel il a rencontré un problème, et il a surtout cherché à se concentrer sur les performances en rythme de course.

"J'ai attaqué dans le relais long. Pour faire un chrono dans un time attack, il faut prendre deux pneus [neufs], on aurait peut-être pu faire un peu mieux. Mais aujourd'hui, mon objectif était le relais long, parce qu'il fallait enchaîner 12 tours, y compris pour comprendre ma condition physique, continuer à m'entraîner, parce que [les tests] font partie de l'entraînement. Dans le relais long j'avais un bon rythme, c'était bien."

"J'étais très rapide dans les virages 1, 2, 3, et je perdais beaucoup de temps au virage 4, c'est là que j'ai tout perdu", a précisé Márquez. "Donc je devrai travailler sur ce point pour le Grand Prix."

Marc Márquez

Malgré cette journée positive, Márquez concède que Honda est "encore loin des leaders" et que la version 2023 de la moto ne permet pas de corriger toutes les faiblesses. Le #93 sait qu'il ne pourra pas prétendre à la victoire ni même au podium au Grand Prix du Portugal dans deux semaines.

"Naturellement, des choses que Honda s'attendait à voir fonctionner en piste n'ont pas donné ce qui était prévu", a reconnu Márquez devant les journalistes. "Et nous avons roulé avec la moto avec laquelle nous avions fini en Malaisie. Nous avons un peu changé les réglages, mon équipe a mis en place un bon plan et nous avons fait quelques progrès, je me suis senti de mieux en mieux. J'ai pu travailler sur le rythme, parce que c'est plus difficile quand on essaie des choses à chaque relais."

"Mais on ne peut pas penser à la victoire ou au podium à Portimão. Nous devons penser à ce que nous avons, essayer de faire de notre mieux. Et les conditions vont changer, avec le niveau de gomme en piste. On verra mais si la course était demain avec les conditions que nous avions [ce dimanche], je pense que l'on pourrait se battre entre la cinquième et la dixième place."

Cet objectif est bien loin de ceux auxquels pourrait prétendre un sextuple Champion du monde comme Marc Márquez, mais ce dernier veut rester mobilisé : "Évidemment, il faut y croire et pour le moment tout le monde a zéro point au championnat. Après cinq ou six courses, on va comprendre précisément où l'on se situe. Mais oui, nous devons faire des progrès, continuer à faire mieux. Mais on ne peut pas débuter la saison avec une mentalité négative. Il faut commencer avec une mentalité positive, essayer de se battre pour le meilleur possible."

"Et si on doit se battre pour le top 5, essayer de se batte pour le top 5. S'il faut se battre pour le top 10, essayer de se battre pour le top 10. Ça sera la clé pour la saison. Si on débute la saison avec une mentalité négative, ce sera une saison très longue avec 21 courses... ou 42 !"