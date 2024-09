Márquez hué à Misano : "Vraiment irrespectueux" pour Bagnaia et Martín

Alors que Marc Márquez est de retour au sommet, on retrouve aussi un aspect des Grands Prix MotoGP qui n'avait clairement manqué à personne : ces spectateurs plus focalisés sur leur haine d'un pilote que sur l'amour du sport. Sa victoire à Misano, il y a deux semaines, a ainsi valu à l'Espagnol de se faire huer par certains, livrant une scène déroutante à l'issue d'une course parfaitement maîtrisée par le pilote qui menait sur la plus haute marche les couleurs historiques de Fausto Gresini. Nadia Padovani elle-même s'en était émue, soulignant que son équipe s'était sentie tout aussi visée que son pilote.

Interrogés sur cette scène à la veille d'un second Grand Prix sur place, les autres pilotes de tête du championnat ont montré leur solidarité à l'égard de Márquez. "On se donne à 100% et on met notre vie en jeu, car on pourrait mourir, alors il faudrait qu'il y ait plus de respect. Huer [un pilote], cela n'a pas de sens", a commenté sans détour Jorge Martín.

Cette attitude d'une partie du public italien à l'encontre de Márquez trouve racine dans le conflit qui l'a opposé à Valentino Rossi en 2015, et que le #46 n'a de toute évidence toujours pas digéré au vu de la manière dont il a relaté les faits il y a encore quelques jours. Mais ils n'ont pas concerné que le meilleur ennemi du Docteur, d'autres Espagnols ayant eux-mêmes été ciblés par le passé, et pas uniquement en Italie. Bagnaia, lui, a rappelé qu'il est également directement touché.

"Il y a deux semaines, Franky [Morbidelli] avait dit que les haineux détesteront toujours, c'est une bonne réponse", a souligné le double champion en titre. "C'est vraiment irrespectueux. On se donne tout le temps au maximum et c'est quelque chose que je ne comprends pas."

"J'ai lu quelque part que ça n'arrivait qu'en Italie mais ça n'est pas vrai, ça m'est aussi arrivé à Barcelone quand j'ai gagné. Quand on est là et qu'on sait qu'on se donne à fond, qu'on essaye de s'améliorer sans cesse et de décrocher les meilleurs résultats possibles, mais que les gens devant nous sont en train de nous huer, je trouve que c'est très irrespectueux. C'est quelque chose qui arrive dans tous les sports. Dans le nôtre, ça pourrait être mieux, ça pourrait être plus propre, mais c'est difficile d'y mettre fin, je pense."

Marc Márquez a battu Pecco Bagnaia à Misano lors du premier des deux Grands Prix sur place. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Márquez a saisi l'occasion pour remercier son futur coéquipier, qui avait tenté de faire taire ces sifflets depuis le podium : "Je veux remercier Pecco parce que je ne l'avais pas vu sur le moment, sur le podium, mais on m'a montré une vidéo où il essayait de calmer un peu les choses. C'est quelque chose que les pilotes peuvent stopper, pas les journalistes."

"C'est quelque chose qui existe. Il est vrai que les fans doivent suivre et soutenir un pilote ou un autre, mais si vous soutenez un pilote, ne faites tout simplement pas attention à l'autre et alors il ne sera pas nécessaire de le huer", a-t-il ajouté.

Márquez ne compte pas répondre à Rossi

En revanche, Márquez a refusé de commenter les récents propos de Rossi à son encontre, l'Italien l'ayant qualifié de pilote le plus "sale" du MotoGP en relatant les événements de la saison 2015 avec son point de vue personnel.

"En ce moment, ma tête est concentrée sur des choses beaucoup plus importantes que de répondre à un autre pilote. Si cela n'a pas réussi à me déconcentrer en 2016 et en 2017, ça n'est pas maintenant que ça va arriver", s'est contenté de commenter l'Espagnol.

Avec Uri Puigdemont