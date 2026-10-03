Márquez s'impose en sprint, gros accrochage au premier tour et podium pour Moreira !
Marc Márquez a remporté la course sprint du Grand Prix du Japon devant Jorge Martin, au terme d'une course marquée par un gros accrochage au premier tour. Diogo Moreira a profité de plusieurs pénalités pour décrocher le premier podium de sa carrière en MotoGP.
Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Jorge Martin s'élançait depuis la pole position après avoir devancé Marc Márquez et Pedro Acosta en qualifications. Son coéquipier chez Aprilia, Marco Bezzecchi, était quatrième. Le ciel était dégagé et les températures atteignaient 23°C dans l'air et 38°C au sol.
Au départ, Marc Márquez a pris le meilleur sur Martin et s'est immédiatement installé en tête. Dans les premiers virages, Álex Márquez a accroché Pedro Acosta, entraînant dans leur chute Fabio Di Giannantonio. L'Italien, qui semblait particulièrement touché, a pu marcher jusqu'à l'ambulance avant d'y être pris en charge.
La chute de ces trois prétendants au podium a profité aux pilotes qui les suivaient. Marco Bezzecchi avait néanmoins déjà récupéré la troisième place au départ, malgré son choix d'un pneu arrière medium. Enea Bastianini s'est retrouvé quatrième, devant Ai Ogura, Diogo Moreira et Johann Zarco.
Marc Márquez creusait déjà l'écart en tête devant Martin. Derrière eux, Bastianini prenait l'avantage sur Bezzecchi, en difficulté avec sa gomme. Le pilote Aprilia se retrouvait désormais sous la menace d'Ai Ogura et de Diogo Moreira. Les deux jeunes pilotes se livraient une belle bataille, dont Moreira sortait finalement vainqueur.
Le Brésilien ne s'arrêtait pas là et dépassait dans la foulée, avec autorité, Marco Bezzecchi. Plus loin, Raúl Fernández et Johann Zarco se disputaient la septième place, le Français prenant pour le moment le dessus. Bezzecchi payait son choix pneumatique, qui semblait déjà lui coûter cher, et perdait une nouvelle position face à Ogura.
Diogo Moreira tentait de revenir sur Enea Bastianini, tandis que le pilote LCR affichait un rythme impressionnant. Marc Márquez, lui, gérait tranquillement son avance, avec plus de sept dixièmes de marge sur Jorge Martin.
L'Espagnol a toutefois étrangement perdu beaucoup de rythme dans le dernier tour, permettant à Bastianini et Moreira de revenir dans ses échappements. Francesco Bagnaia, qui évoluait en 17e position, a de son côté été contraint à l'abandon, son pneu arrière étant complètement détruit sur la bande de roulement.
Alors que Marc Márquez remportait sans difficulté la course Sprint du Grand Prix du Japon, Jorge Martin et Enea Bastianini écopaient tous les deux d'une pénalité pour non-respect des limites de piste après avoir touché la partie verte du circuit et perdaient chacun une position.
De quoi propulser Diogo Moreira sur le podium, pour la première fois de sa jeune carrière en MotoGP ! Martin récupérait donc la troisième place devant Bastianini.
Grand Prix du Japon - Sprint
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|Abandon
|Points
|1
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|12
|
20'50.376
|12
|2
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|12
|
+2.754
20'53.130
|2.754
|9
|3
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|12
|
+2.466
20'52.842
|7
|4
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|12
|
+2.508
20'52.884
|0.042
|6
|5
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|12
|
+5.992
20'56.368
|3.484
|5
|6
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|12
|
+6.984
20'57.360
|0.992
|4
|7
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|12
|
+8.088
20'58.464
|1.104
|3
|8
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|12
|
+8.817
20'59.193
|0.729
|2
|9
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|12
|
+10.586
21'00.962
|1.769
|1
|10
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|12
|
+11.129
21'01.505
|0.543
|11
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|12
|
+13.632
21'04.008
|2.503
|12
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|12
|
+15.209
21'05.585
|1.577
|13
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|12
|
+19.873
21'10.249
|4.664
|14
|S. Chantra Honda HRC
|15
|Honda
|12
|
+19.983
21'10.359
|0.110
|15
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|12
|
+20.469
21'10.845
|0.486
|16
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|12
|
+21.894
21'12.270
|1.425
|17
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|12
|
+35.442
21'25.818
|13.548
|18
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|12
|
+41.284
21'31.660
|5.842
|19
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|11
|
+1 Tour
21'16.513
|1 Tour
|dnf
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|0
|
+12 Tours
18.721
|11 Tours
|Abandon
|dnf
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|0
|
+12 Tours
18.872
|0.151
|Abandon
|dnf
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|0
|
+12 Tours
18.926
|0.054
|Abandon
|Voir les résultats complets
Partager ou sauvegarder cet article
Dernières actus
Márquez s'impose en sprint, gros accrochage au premier tour et podium pour Moreira !
EL3 - Antonelli dernier leader avant les qualifs
Honda fait appel à un Aleix Espargaró diminué pour le GP d'Indonésie
La grille de départ du Grand Prix du Japon MotoGP
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires