Márquez s'impose en sprint, gros accrochage au premier tour et podium pour Moreira !

Jorge Martin s'élançait depuis la pole position après avoir devancé Marc Márquez et Pedro Acosta en qualifications. Son coéquipier chez Aprilia, Marco Bezzecchi, était quatrième. Le ciel était dégagé et les températures atteignaient 23°C dans l'air et 38°C au sol.

Au départ, Marc Márquez a pris le meilleur sur Martin et s'est immédiatement installé en tête. Dans les premiers virages, Álex Márquez a accroché Pedro Acosta, entraînant dans leur chute Fabio Di Giannantonio. L'Italien, qui semblait particulièrement touché, a pu marcher jusqu'à l'ambulance avant d'y être pris en charge.

La chute de ces trois prétendants au podium a profité aux pilotes qui les suivaient. Marco Bezzecchi avait néanmoins déjà récupéré la troisième place au départ, malgré son choix d'un pneu arrière medium. Enea Bastianini s'est retrouvé quatrième, devant Ai Ogura, Diogo Moreira et Johann Zarco.

Marc Márquez creusait déjà l'écart en tête devant Martin. Derrière eux, Bastianini prenait l'avantage sur Bezzecchi, en difficulté avec sa gomme. Le pilote Aprilia se retrouvait désormais sous la menace d'Ai Ogura et de Diogo Moreira. Les deux jeunes pilotes se livraient une belle bataille, dont Moreira sortait finalement vainqueur.

Le Brésilien ne s'arrêtait pas là et dépassait dans la foulée, avec autorité, Marco Bezzecchi. Plus loin, Raúl Fernández et Johann Zarco se disputaient la septième place, le Français prenant pour le moment le dessus. Bezzecchi payait son choix pneumatique, qui semblait déjà lui coûter cher, et perdait une nouvelle position face à Ogura.

Diogo Moreira tentait de revenir sur Enea Bastianini, tandis que le pilote LCR affichait un rythme impressionnant. Marc Márquez, lui, gérait tranquillement son avance, avec plus de sept dixièmes de marge sur Jorge Martin.

L'Espagnol a toutefois étrangement perdu beaucoup de rythme dans le dernier tour, permettant à Bastianini et Moreira de revenir dans ses échappements. Francesco Bagnaia, qui évoluait en 17e position, a de son côté été contraint à l'abandon, son pneu arrière étant complètement détruit sur la bande de roulement.

Alors que Marc Márquez remportait sans difficulté la course Sprint du Grand Prix du Japon, Jorge Martin et Enea Bastianini écopaient tous les deux d'une pénalité pour non-respect des limites de piste après avoir touché la partie verte du circuit et perdaient chacun une position.

De quoi propulser Diogo Moreira sur le podium, pour la première fois de sa jeune carrière en MotoGP ! Martin récupérait donc la troisième place devant Bastianini.