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Résumé de course
MotoGP GP du Japon

Márquez s'impose en sprint, gros accrochage au premier tour et podium pour Moreira !

Marc Márquez a remporté la course sprint du Grand Prix du Japon devant Jorge Martin, au terme d'une course marquée par un gros accrochage au premier tour. Diogo Moreira a profité de plusieurs pénalités pour décrocher le premier podium de sa carrière en MotoGP.

Téha Courbon
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Jorge Martin s'élançait depuis la pole position après avoir devancé Marc Márquez et Pedro Acosta en qualifications. Son coéquipier chez Aprilia, Marco Bezzecchi, était quatrième. Le ciel était dégagé et les températures atteignaient 23°C dans l'air et 38°C au sol.

Au départ, Marc Márquez a pris le meilleur sur Martin et s'est immédiatement installé en tête. Dans les premiers virages, Álex Márquez a accroché Pedro Acosta, entraînant dans leur chute Fabio Di Giannantonio. L'Italien, qui semblait particulièrement touché, a pu marcher jusqu'à l'ambulance avant d'y être pris en charge.

 

La chute de ces trois prétendants au podium a profité aux pilotes qui les suivaient. Marco Bezzecchi avait néanmoins déjà récupéré la troisième place au départ, malgré son choix d'un pneu arrière medium. Enea Bastianini s'est retrouvé quatrième, devant Ai Ogura, Diogo Moreira et Johann Zarco.

Marc Márquez creusait déjà l'écart en tête devant Martin. Derrière eux, Bastianini prenait l'avantage sur Bezzecchi, en difficulté avec sa gomme. Le pilote Aprilia se retrouvait désormais sous la menace d'Ai Ogura et de Diogo Moreira. Les deux jeunes pilotes se livraient une belle bataille, dont Moreira sortait finalement vainqueur.

Le Brésilien ne s'arrêtait pas là et dépassait dans la foulée, avec autorité, Marco Bezzecchi. Plus loin, Raúl Fernández et Johann Zarco se disputaient la septième place, le Français prenant pour le moment le dessus. Bezzecchi payait son choix pneumatique, qui semblait déjà lui coûter cher, et perdait une nouvelle position face à Ogura.

Diogo Moreira tentait de revenir sur Enea Bastianini, tandis que le pilote LCR affichait un rythme impressionnant. Marc Márquez, lui, gérait tranquillement son avance, avec plus de sept dixièmes de marge sur Jorge Martin.

L'Espagnol a toutefois étrangement perdu beaucoup de rythme dans le dernier tour, permettant à Bastianini et Moreira de revenir dans ses échappements. Francesco Bagnaia, qui évoluait en 17e position, a de son côté été contraint à l'abandon, son pneu arrière étant complètement détruit sur la bande de roulement.

Alors que Marc Márquez remportait sans difficulté la course Sprint du Grand Prix du Japon, Jorge Martin et Enea Bastianini écopaient tous les deux d'une pénalité pour non-respect des limites de piste après avoir touché la partie verte du circuit et perdaient chacun une position.

De quoi propulser Diogo Moreira sur le podium, pour la première fois de sa jeune carrière en MotoGP ! Martin récupérait donc la troisième place devant Bastianini.

 

Japan Grand Prix du Japon - Sprint

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 12

20'50.376

       12
2 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 12

+2.754

20'53.130

 2.754     9
3 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 12

+2.466

20'52.842

       7
4 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 12

+2.508

20'52.884

 0.042     6
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 12

+5.992

20'56.368

 3.484     5
6 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 12

+6.984

20'57.360

 0.992     4
7 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 12

+8.088

20'58.464

 1.104     3
8 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 12

+8.817

20'59.193

 0.729     2
9 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 12

+10.586

21'00.962

 1.769     1
10 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 12

+11.129

21'01.505

 0.543      
11 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 12

+13.632

21'04.008

 2.503      
12 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 12

+15.209

21'05.585

 1.577      
13 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 12

+19.873

21'10.249

 4.664      
14 Thailand S. Chantra Honda HRC 15 Honda 12

+19.983

21'10.359

 0.110      
15 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 12

+20.469

21'10.845

 0.486      
16 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 12

+21.894

21'12.270

 1.425      
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 12

+35.442

21'25.818

 13.548      
18 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 12

+41.284

21'31.660

 5.842      
19 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 11

+1 Tour

21'16.513

 1 Tour      
dnf Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 0

+12 Tours

18.721

 11 Tours   Abandon  
dnf Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 0

+12 Tours

18.872

 0.151   Abandon  
dnf Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 0

+12 Tours

18.926

 0.054   Abandon  
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