Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Márquez impuissant face à Bezzecchi : "Parfois, on ne peut rien faire"

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Márquez impuissant face à Bezzecchi : "Parfois, on ne peut rien faire"

La grille de départ du Grand Prix d'Aragón MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
La grille de départ du Grand Prix d'Aragón MotoGP

Marco Bezzecchi fait tomber Marc Márquez dans son jardin !

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Marco Bezzecchi fait tomber Marc Márquez dans son jardin !

Lando Norris prolonge son contrat avec McLaren !

Formule 1
Formule 1
Lando Norris prolonge son contrat avec McLaren !

EL2 - Marco Bezzecchi devance encore Marc Márquez

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
EL2 - Marco Bezzecchi devance encore Marc Márquez

Que se passe-t-il avec les pneus au Rallye du Paraguay ?

WRC
WRC
Rallye du Paraguay
Que se passe-t-il avec les pneus au Rallye du Paraguay ?

Álex Márquez à la peine : "Je suis un peu loin de Marc et Bezzecchi"

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Álex Márquez à la peine : "Je suis un peu loin de Marc et Bezzecchi"

Retour de Johann Zarco : les bienfaits d'une pause imprévue

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Retour de Johann Zarco : les bienfaits d'une pause imprévue
MotoGP GP d'Aragón

Márquez impuissant face à Bezzecchi : "Parfois, on ne peut rien faire"

Marc Márquez ne peut que constater la supériorité de Marco Bezzecchi après les qualifications au GP d'Aragón. Le pilote Aprilia reste de son côté très prudent.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

Photo de : Qian Jun / MB Media via Getty Images

On pensait Marc Márquez invincible au GP d'Aragón, mais il bute un adversaire coriace depuis le début du week-end. L'Espagnol n'a mené que la toute première séance et depuis, c'est Bezzecchi qui a l'avantage. Cet état de fait s'est confirmé en qualifications, avec la pole du pilote Aprilia, 0"089 devant Márquez.

Le pilote Ducati a tout tenté et en a même un peu trop fait dans son dernier tour, avec une erreur qui l'a contraint à renoncer à sa tentative. Il reconnaît la supériorité de Bezzecchi pour le moment, mais garde l'espoir pour la suite d week-end.

"Je suis content parce que les sensations sont bonnes", a souligné Márquez dans le parc fermé. "Mais il y a un pilote, Marco, qui a un meilleur rythme que nous pour le moment. Parfois, on ne peut rien faire. Il faut faire de son mieux, c'est ce qu'on fait."

"Vous avez vu que j'attaquais fort en qualifications, peut-être trop au freinage ! Je me suis fait cette frayeur mais sinon, je sens que je peux garder un rythme constant. Mais Marco Bezzecchi a un rythme légèrement meilleur, donc on verra. Il faut attendre et on fera au mieux."

Pour Bezzecchi, le "vrai travail" commence

Marco Bezzecchi a été le plus rapide en EL2 puis en Q2 ce samedi, alors qu'il n'était pas certain de pouvoir se mesurer à Marc Márquez après la première journée d'essais. Sa pole ne change pas véritablement son état d'esprit, puisqu'il sait que le plus dur l'attend.

"C'était une matinée positive", a commenté Bezzecchi après avoir été l'homme fort des qualifications. "Les EL2 et les qualifications ont été bons pour moi. Les qualifications ont été fun. Je suis content d'être rapide et d'avoir signé la pole."

Marco Bezzecchi a signé la pole au GP d'Aragón.

Marco Bezzecchi a signé la pole au GP d'Aragón.

Photo de: Stephen Blackberry / NurPhoto via Getty Images

"Maintenant, le vrai travail commence. Je suis content. On part d'une bonne place mais Marc et Álex ont un très bon rythme, avec les deux pneus, donc ce sera une grosse bagarre. Mais je prend du plaisir et je verrai ce que je pourrai faire."

Álex Márquez, qui complétera la première ligne, se pose pour le moment en spectateur de l'affrontement entre Bezzecchi et son frère. Vendredi, il se plaignait de mauvaises sensations avec l'avant de sa moto et reconnaissait la supériorité de ses deux concurrents, mais il reste dans la course.

"Je suis content de la première ligne", a déclaré le pilote Gresini. "C'était le vrai objectif. J'ai eu beaucoup de mal ce matin en essayant des choses, mais en qualifications, on a retrouvé la bonne voie."

"Je n'ai pas pu améliorer dans le deuxième tour à cause d'un drapeau jaune, mais je suis content du rythme et des sensations. Je sens qu'on a de bonnes sensations. Beaucoup de choses dépendront du départ et du premier tour."

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent La grille de départ du Grand Prix d'Aragón MotoGP

Meilleurs commentaires
Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

La grille de départ du Grand Prix d'Aragón MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
La grille de départ du Grand Prix d'Aragón MotoGP

EL2 - Marco Bezzecchi devance encore Marc Márquez

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
EL2 - Marco Bezzecchi devance encore Marc Márquez

Álex Márquez à la peine : "Je suis un peu loin de Marc et Bezzecchi"

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Álex Márquez à la peine : "Je suis un peu loin de Marc et Bezzecchi"
Plus de
Marc Márquez

Marc Márquez en confiance mais méfiant au Grand Prix d'Aragón

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Marc Márquez en confiance mais méfiant au Grand Prix d'Aragón

Week-end crucial pour Márquez : "Si on veut le titre, il faut finir devant eux"

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Week-end crucial pour Márquez : "Si on veut le titre, il faut finir devant eux"

Marc Márquez raconte pourquoi il a déconseillé à Isack Hadjar de courir à Zandvoort

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Marc Márquez raconte pourquoi il a déconseillé à Isack Hadjar de courir à Zandvoort
Plus de
Ducati Team

Bagnaia totalement perdu : "J'ai du mal à faire des choses normales"

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Bagnaia totalement perdu : "J'ai du mal à faire des choses normales"

Bagnaia croit à un top 5 après le "désastre" de Silverstone

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Bagnaia croit à un top 5 après le "désastre" de Silverstone

Aldeguer, l'étoile montante sur laquelle Ducati mise pour l'avenir

MotoGP
MotoGP
Aldeguer, l'étoile montante sur laquelle Ducati mise pour l'avenir

Dernières actus

Márquez impuissant face à Bezzecchi : "Parfois, on ne peut rien faire"

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Aragón
Márquez impuissant face à Bezzecchi : "Parfois, on ne peut rien faire"

La grille de départ du Grand Prix d'Aragón MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Aragón
La grille de départ du Grand Prix d'Aragón MotoGP

Marco Bezzecchi fait tomber Marc Márquez dans son jardin !

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Aragón
Marco Bezzecchi fait tomber Marc Márquez dans son jardin !

Lando Norris prolonge son contrat avec McLaren !

Formule 1
F1 Formule 1
Lando Norris prolonge son contrat avec McLaren !