Márquez impuissant face à Bezzecchi : "Parfois, on ne peut rien faire"

On pensait Marc Márquez invincible au GP d'Aragón, mais il bute un adversaire coriace depuis le début du week-end. L'Espagnol n'a mené que la toute première séance et depuis, c'est Bezzecchi qui a l'avantage. Cet état de fait s'est confirmé en qualifications, avec la pole du pilote Aprilia, 0"089 devant Márquez.

Le pilote Ducati a tout tenté et en a même un peu trop fait dans son dernier tour, avec une erreur qui l'a contraint à renoncer à sa tentative. Il reconnaît la supériorité de Bezzecchi pour le moment, mais garde l'espoir pour la suite d week-end.

"Je suis content parce que les sensations sont bonnes", a souligné Márquez dans le parc fermé. "Mais il y a un pilote, Marco, qui a un meilleur rythme que nous pour le moment. Parfois, on ne peut rien faire. Il faut faire de son mieux, c'est ce qu'on fait."

"Vous avez vu que j'attaquais fort en qualifications, peut-être trop au freinage ! Je me suis fait cette frayeur mais sinon, je sens que je peux garder un rythme constant. Mais Marco Bezzecchi a un rythme légèrement meilleur, donc on verra. Il faut attendre et on fera au mieux."

Pour Bezzecchi, le "vrai travail" commence

Marco Bezzecchi a été le plus rapide en EL2 puis en Q2 ce samedi, alors qu'il n'était pas certain de pouvoir se mesurer à Marc Márquez après la première journée d'essais. Sa pole ne change pas véritablement son état d'esprit, puisqu'il sait que le plus dur l'attend.

"C'était une matinée positive", a commenté Bezzecchi après avoir été l'homme fort des qualifications. "Les EL2 et les qualifications ont été bons pour moi. Les qualifications ont été fun. Je suis content d'être rapide et d'avoir signé la pole."

Marco Bezzecchi a signé la pole au GP d'Aragón. Photo de: Stephen Blackberry / NurPhoto via Getty Images

"Maintenant, le vrai travail commence. Je suis content. On part d'une bonne place mais Marc et Álex ont un très bon rythme, avec les deux pneus, donc ce sera une grosse bagarre. Mais je prend du plaisir et je verrai ce que je pourrai faire."

Álex Márquez, qui complétera la première ligne, se pose pour le moment en spectateur de l'affrontement entre Bezzecchi et son frère. Vendredi, il se plaignait de mauvaises sensations avec l'avant de sa moto et reconnaissait la supériorité de ses deux concurrents, mais il reste dans la course.

"Je suis content de la première ligne", a déclaré le pilote Gresini. "C'était le vrai objectif. J'ai eu beaucoup de mal ce matin en essayant des choses, mais en qualifications, on a retrouvé la bonne voie."

"Je n'ai pas pu améliorer dans le deuxième tour à cause d'un drapeau jaune, mais je suis content du rythme et des sensations. Je sens qu'on a de bonnes sensations. Beaucoup de choses dépendront du départ et du premier tour."