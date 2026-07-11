Márquez insiste : "Il faudra faire mieux demain, sinon je ferai 3e"

Marc Márquez est désormais l'homme le plus victorieux dans le format sprint, introduit en MotoGP en 2023. L'Espagnol a signé aujourd'hui sa 19e victoire dans ce type de course, ce qui fait une de plus que Jorge Martín.

C'est aussi la quatrième fois que Márquez gagné le samedi cette année, et pourtant, il continue à minimiser son niveau de compétitivité. Passé maître dans l'art d'échapper à la pression, bien souvent en la repassant à un adversaire qu'il désigne comme le favori du moment, le pilote Ducati répète depuis le début du week-end qu'il n'est pas le mieux taillé pour l'emporter ici.

Le circuit du Sachsenring a beau être l'un de ceux qu'il adore, il refuse inlassablement les raccourcis faisant de lui le vainqueur tout désigné. Les résultats de cette journée semblent lui donner tort, puisqu'il a décroché la pole position, avec le record de la piste au passage, puis remporté le sprint donc, en ayant mené les 15 tours sans jamais laisser entrevoir de possibilité de le dépasser.

Seulement, cette course raccourcie a eu tout l'air d'une procession. Alors Márquez le sait, s'il ne part pas en tête demain, il est probable que la victoire s'envole. "La question est de savoir pourquoi les autres ont terminé si proches", a-t-il fait remarquer cet après-midi dans sa rencontre avec la presse, à laquelle assistait Motorsport.com.

"Ils en avaient certainement plus en réserve", a-t-il ajouté en référence à Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio, à moins d'une demi-seconde sous le drapeau à damier. "Il faudra faire mieux demain, sinon je ferai troisième."

Ce qui l'a mené à la victoire aujourd'hui, c'est selon le #93 d'avoir réussi à plonger en premier dans le premier virage. "L'objectif était de mener du début à la fin et de gérer la course comme je le voulais", a-t-il expliqué au micro du site officiel du MotoGP. "Il est vrai qu'Álex était super rapide et Diggia aussi, donc si on veut se battre pour la victoire demain, il faut qu'on s'améliore dans certains domaines."

Marc Márquez a gagné... sans se sentir à l'aise. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

S'il désignait hier Di Giannantonio comme le favori pour ce Grand Prix, Marc Márquez est aujourd'hui particulièrement en alerte par rapport à la vitesse affichée par son frère, deuxième des qualifications et du sprint.

"Il poussait fort, en particulier dans les quatre derniers tours. J'ai essayé de ne pas prendre tous les risques, d'autant que la deuxième place restait un bon résultat si jamais Álex me battait, mais il roulait vraiment bien. Je l'avais déjà remarqué ce matin quand il a fait un 1'20"3 en pneus usés. Demain, il sera un adversaire coriace, et je suis très content parce que c'est mon frère !"

Reste que Marc Márquez a tout de même de la marge de manœuvre, car il avoue sans mal ne pas avoir eu les sensations espérées sur sa moto durant ce sprint. "Je me suis senti très mal à l'aise pendant toute la course, et je dois comprendre pourquoi. On a gagné, mais je n'étais pas à l'aise. On a fait des changements pour le sprint, mais ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné, peut-être à cause de la chaleur."

"Avec le pneu dur à l'arrière, tout peut changer", a-t-il ajouté au sujet de ce qui l'attend pour les 30 tours de course, dimanche, "donc il faut avant tout qu'on comprenne l'équilibre de la moto parce que je ne me sentais pas tellement bien dans le sprint, je me sentais mieux dans les essais libres. Je pense donc qu'on peut progresser sur ce point."

Pas de place pour une victoire Aprilia dimanche

Le seul pronostic que Marc Márquez fait sans aucune hésitation ce soir, c'est que c'est une Ducati qui va gagner ce Grand Prix. "Demain, ce sera une journée Ducati, ça doit l'être ! Assen, c'était une journée Aprilia, et demain ça doit être une journée Ducati", a-t-il affirmé.

Questionné pour savoir pourquoi les Ducati sont plus rapides que les Aprilia sur ce circuit, le champion en titre a répondu : "Pour la même raison qui fait qu'Aprilia était plus rapide que Ducati à Assen. À Assen, il y a beaucoup de virages rapides, ici c'est plus stop-and-go, il y a moins de virages rapides, où les Aprilia font normalement la différence."

En plus de sa condition physique qui s'améliore, Márquez rappelle donc qu'il a un autre atout, dans lequel il a toujours continué à croire et qu'il compte bien exploiter à fond durant la seconde moitié du championnat : sa moto.

"On ne peut pas avoir la moto la plus forte sur l'intégralité du calendrier, dans tous les virages, mais je crois, et je continue à le dire depuis la première course de la saison, que la Ducati est la meilleure moto pour les 22 courses. C'est juste que je ne peux pas extraire le maximum de la moto sur toutes les courses, mais elle fonctionne bien."

Avec Oriol Puigdemont