À l'instinct de Márquez, Dovizioso oppose sa rationalité

On ignore pour l'heure quand débutera la saison MotoGP ou de combien de rounds elle sera composée. On ne sait pas non plus qui, après une pause aussi inhabituelle et une préparation chamboulée, sera en mesure de se battre pour le titre. Mais une chose est certaine, immuable quel que soit le scénario : la référence à battre s'appellera encore une fois Marc Márquez.

Capable des plus grands exploits depuis qu'il a rejoint le MotoGP en 2013, le pilote espagnol a réussi notamment à battre la saison dernière un record étourdissant en marquant 420 points sur les 475 en jeu, rapportant quasiment à lui seul la triple couronne à Honda. Sa réussite en toutes circonstances aurait de quoi dégoûter les plus talentueux de ses adversaires, pourtant Andrea Dovizioso l'assure, il continue de croire en ses chances de battre un jour le monstre espagnol au championnat. "Oui, sinon je ne courrais pas en MotoGP", résume-t-il sans détour dans le documentaire que lui a consacré Red Bull.

Le triple vice-Champion du monde y décrit son plus féroce adversaire comme un pilote instinctif, qui n'a peur de rien, auquel il oppose une approche très rationnelle. Parfois trompé par un trop-plein de réflexion, l'Italien s'est distingué ces dernières années par ce cheval noir qu'il a arboré sur son casque et qui symbolisait justement l'once de folie parfois nécessaire pour s'opposer au #93, néanmoins on ne refera pas Dovizioso : le cheval blanc, son contraire, restera prédominant chez lui, alors qu'il a gagné ses galons de top pilote grâce à l'approche mentale qui a été la sienne au fil des années.

"Marc est un talent énorme, qui est tellement passionné qu'il travaille beaucoup et c'est comme ça qu'il a réussi à progresser et à placer la barre très haut sur de nombreux aspects où nous avons tous dû nous adapter", souligne-t-il. "Quand on a affaire à un pilote aussi fort, surtout dans la bagarre, et tellement instinctif qu'il n'a pas peur, on ne peut pas le défier sur cet aspect et il faut donc essayer de le battre d'une autre manière. Lui utilise son instinct et son agressivité, moi ma rationalité et ma lucidité."

Márquez ? "Je pensais qu'il aurait changé de moto"

Depuis son arrivée en MotoGP en 2013, Márquez s'est constitué un cocon chez Honda, un environnement qui lui est entièrement dédié et qui rime avec perfection. Si la RC213V s'est taillée la réputation d'être la moto désormais la plus rétive et complexe à dompter, le #93 a trouvé une manière personnelle de composer avec son caractère et de contourner les problèmes qu'elle peut lui poser.

Désormais, si certains de ses adversaires espéraient le voir relever un autre défi et donc emprunter un chemin possiblement moins avantageux pour lui après six titres en sept ans, ils savent à quoi s'en tenir. Le pilote espagnol n'est pas près de quitter Honda puisqu'avant le début de la crise liée au coronavirus, il a prolongé son engagement jusqu'à fin 2024.

"Je suis très surpris que Márquez ait signé quatre ans avec Honda. Je pensais que ce serait l'inverse", admet Andrea Dovizioso à Sky Italie. "Mais derrière ces décisions importantes, il y a des coulisses que l'on ne connaît pas. Je pensais qu'il aurait changé de moto, mais il doit avoir ses raisons et chapeau à lui pour ce qu'il a réussi à faire jusqu'à présent."