Márquez a "joué ses cartes" en prenant l'aspiration de Bagnaia

Charger le lecteur audio

Marc Márquez l'avait annoncé à son arrivée au Grand Prix d'Australie : il ne comptait plus s'économiser et attendait de passer un cap physiquement après trois Grands Prix positifs pour son bras. Le circuit de Phillip Island représentait le test idéal au vu de son exigence, d'autant plus que le #93 y a toujours eu des résultats opposés depuis son arrivée en MotoGP. En sept participations, il y a en effet soit gagné, soit chuté.

Le week-end s'annonçait toutefois un peu particulier en raison d'essais à mener, avec notamment des nouveautés aérodynamiques importantes apportées par Honda. S'il se disait prêt à sacrifier ses résultats afin de permettre au constructeur japonais d'avancer pour 2023, il a finalement décidé d'écourter les essais au vu de son très bon feeling.

"Hier j'ai commencé avec la même moto qu'en Thaïlande et j'ai essayé un carénage, un package aérodynamique différent. Aujourd'hui on ne l'a pas essayé. Nous avons encore des choses à essayer mais nous avons décidé d'arrêter un peu sur ce point parce qu'hier je me suis senti compétitif et je leur ai dit de me laisser travailler sur les réglages car en travaillant dessus on pouvait se rapprocher des premiers. Aujourd'hui on a travaillé plus sur les détails pour être plus compétitifs et se concentrer aussi sur les trajectoires car quand on essaye des choses importantes sur la moto à chaque run, c'est difficile de se concentrer sur le rythme, de comprendre les pneus et toutes ces choses", a-t-il expliqué.

Et en effet, le pilote espagnol a terminé en tête des EL3 et a ensuite attaqué à la limite en qualifications, en faisant un rattrapage dont lui seul a le secret exactement au même endroit qu'en 2019. Une comparaison qui l'a rassuré sur sa forme physique.

"J'arrivais vite dans ce tour et je suis arrivé vite dans le virage 10, mais dès le tour précédent j'avais vu que Pecco [Bagnaia] tournait beaucoup, il avait un grip incroyable. J'ai juste poussé un peu l'avant pour finir de tourner et c'était exactement la même chaleur qu'en 2019. Ce qui est bien c'est que mon bras et tout mon corps ont réagi de la bonne façon alors que c'était exactement le même mouvement. Ce n'est pas le meilleur signe car ça signifie qu'on est à la limite mais c'était bien pour les gens."

Un package Honda "impossible" à amener en première ligne

Márquez a par ailleurs passé la majorité de la Q2 dans la roue de Pecco Bagnaia, et a ainsi pu bénéficier de son aspiration pour aller décrocher la deuxième place, à 13 millièmes de la pole position record réalisée par Jorge Martín. Un choix "crucial" parfaitement assumé par le pilote Honda, qui estime que c'était le seul moyen de faire partie des trois premiers sur la grille.

"Sans cette aspiration, vu le package qu'on a actuellement avec Honda, ça aurait été impossible de rouler avec ce chrono. [...] Je savais et j'avais vu dès les essais que Ducati était très fort en ligne droite, ils peuvent utiliser beaucoup de couple sur un tour et c'était la seule chance d'être en première ligne. J'ai joué mes cartes", a-t-il affirmé. "C'est sûr que ce n'est pas la meilleure façon de faire un chrono mais on est ici pour se battre et pour faire de notre mieux."

Néanmoins, Márquez ne se voit pas le favori pour la course, précisément parce qu'il a eu besoin d'une aspiration pour se qualifier en première ligne. L'usure des pneus reste une grande inconnue et il ne souhaite pas trop la prendre en considération : "Si je peux être là en usant le pneu arrière, je l'userai. Ensuite on verra à la fin. C'est sûr que c'est la course où je me sens le plus proche des plus rapides mais je ne suis pas le plus rapide et si on n'est pas le plus rapide on ne peut pas gérer les pneus, on doit juste tout donner pour suivre les premiers et voir à la fin."

Au-delà de son résultat, l'Espagnol s'est surtout montré ravi de sa forme physique et de ses sensations avec la RC213V, de plus en plus positives. "Le plus important est que le feeling avec la moto est en train de venir. Petit à petit je me sens mieux. Je sais qu'ici c'est un circuit spécial mais physiquement je me sens mieux et c'est le point clé pour moi."