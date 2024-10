Márquez a laissé filé "l'opportunité de jouer la victoire" au départ

Marc Márquez était le seul capable de se mesurer à Jorge Martín ce samedi, mais le temps perdu au premier virage l'a privé d'un duel. Deuxième sur la grille derrière son compatriote, il est resté à son contact jusqu'à un freinage qui se fait selon lui "différemment" à Phillip Island puisqu'il s'agit d'une courbe assez rapide.

Márquez a, de son propre aveu, mal estimé la force à mettre sur les freins pour désengager le holeshot device et il a dû éviter Martín. En ouvrant sa trajectoire, il est passé de la deuxième à la huitième position... à laquelle il n'est pas longtemps resté.

En quatre petits tours, Márquez a avalé Franco Morbidelli, Maverick Viñales, Enea Bastianini, Brad Binder et Marco Bezzecchi. Il lui en a fallu trois de plus pour revenir sur Pecco Bagnaia et le doubler, avec uniquement Martín devant lui. Il lui était cependant impossible de combler les trois secondes d'écart et le pilote Gresini a dû se contenter de la deuxième place... sans cacher une légère frustration.

"Aujourd'hui, je disais 'OK, ce sera un premier tour normal et après une course facile', mais dès le premier virage, j'ai fait une erreur", a reconnu Márquez sur le site officiel du MotoGP. "Je n'ai pas bien calculé la façon dont Martín allait freiner. Il a freiné d'une façon super agressive mais c'est comme ça que l'on peut désengager le variateur de hauteur à l'avant et à l'arrière après le départ."

"Cette petite erreur, combinée au vent fort, combinée au fait de sortir large, sur une piste sale après la pluie, etc, cela m'a coûté beaucoup de positions, et m'a privé de la possibilité ou de l'opportunité de jouer la victoire", a estimé l'Espagnol face aux journalistes, reconnaissant cependant la supériorité du vainqueur. "Mais sincèrement, Jorge était un peu plus rapide que moi. Mais après, j'ai bien géré pour ne pas avoir à parler de l'erreur et parler d'une deuxième place !".

Marc Márquez a multiplié les dépassements Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Márquez avait-il réellement une chance de victoire ce samedi ? "Peut-être que oui, peut-être que non", a-t-il répondu. "Je pense que oui mais évidemment, en étant sincère, si on a une course 'rallye' demain, plus longue, il sera plus rapide que moi. On verra si on pourra faire un bon premier tour. Il faudra surtout essayer de comprendre le vent et la température de la piste parce qu'ici, si le vent change un peu de direction, ça change le pilotage."

Les pilotes sont particulièrement dans le flou ce week-end, avec une seule séance disputée sur piste sèche, ce qui les prive de données sur les pneus, principalement le medium qu'ils sont très peu à avoir utilisé. "Le truc, c'est que personne ne sait comment sera la deuxième partie de la course", a précisé Márquez, reconnaissant que le tendre représente lui aussi un "point d'interrogation" puisque les pilotes n'ont "pas fait plus de 15 tours" avec cette gomme ce week-end.

D'autres éléments viennent troubler le choix du pneu arrière pour dimanche puisque le medium, majoritairement utilisé l'an passé, est dénommé tendre cette année, mais que les comparaisons sont rendues difficiles par un nouvel asphalte susceptible de générer des cloques. Márquez ignore donc quel pneu il utilisera, mais aussi quels changements de réglages seront les plus pertinents sur sa moto.

"Pour le moment, en sprint le tendre était la bonne option à l'arrière. Mais on doit couper le pneu, voir quelle a été sa dégradation ; Michelin doit dire aux équipes où en est ce fameux blistering parce qu'avec un nouvel asphalte, normalement il y en a. Mais on verra. Normalement, ce sera entre le tendre et le medium à l'arrière mais ce sera crucial parce qu'ici, quand le pneu se dégrade, on peut perdre une ou deux secondes [au tour]."

"Concernant les réglages, on n'a pas eu le temps", a-t-il déploré. "Aujourd'hui, j'ai testé quelque chose en qualifications mais c'est toujours difficile à comprendre en qualifications. On est revenus en arrière pour la course sprint, avec la même base qu'hier, celle avec laquelle on avait commencé. On doit comprendre la deuxième partie de la course, en particulier, parce qu'ici, si on ne gère pas bien le pneu arrière, ça peut faire perdre beaucoup de secondes dans les derniers tours."