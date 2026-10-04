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Márquez en maîtrise : "J'ai contrôlé le rythme comme je le voulais"

Marc Márquez a imprimé le rythme tel qu'il le souhaitait au GP du Japon, en remportant son duel avec Jorge Martín sans grande difficulté.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Marc Márquez a réalisé un score parfait à Motegi, en remportant le sprint puis la course principale. Mais alors qu'il avait mené l'intégralité des tours samedi, il a dû construire sa course pour battre Jorge Martín ce dimanche.

Le pilote Aprilia a conservé la tête au départ. Márquez est dans un premier temps resté prudent puis a haussé son rythme. Il a porté son attaque au dixième tour, avant le cap de la mi-course, et s'est vite donné un peu d'air pour pouvoir contrôler l'écart et assurer son sixième succès de l'année, qui lui permet de revenir à deux points de Martín au championnat.

"Je suis évidemment très heureux de décrocher encore 37 points", s'est félicité Márquez en conférence de presse. "Je me sentais bien dès vendredi, les sensations étaient bonnes, mais ensuite, en course sprint, après un petit changement je me suis senti de mieux en mieux, et l'objectif était clair en course : prendre la tête dès que possible. Quand j'étais en tête, j'ai contrôlé le rythme comme je le voulais. Quand Martín attaquait, j'attaquais un peu, sinon j'essayais de contrôler le rythme."

Le plan semble s'être déroulé à la perfection mais Márquez espérait pouvoir prendre l'avantage sur Martín dès le départ, comme il l'avait fait samedi dans le sprint : "L'endroit idéal était le premier virage, mais il a pris un bon départ aujourd'hui."

Marc Márquez a contrôlé son avance sur Jorge Martín.

Marc Márquez a contrôlé son avance sur Jorge Martín.

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Le mien n'était pas aussi bon que celui d'hier et j'ai été patient dans les premiers tours parce qu'avec le pneu dur, on avait l'expérience du warm-up, mais j'ai essayé de comprendre les sensations et les limites. Après trois tours, j'ai commencé à attaquer, à réduire l'écart, et je l'ai doublé puis j'ai contrôlé le rythme de course."

Marc Márquez se tourne maintenant vers Mandalika, un circuit qui lui laisse des souvenirs douloureux puisque c'est là qu'il s'est blessé et a conclu sa saison l'an passé. Il a souvent connu des problèmes dans cette épreuve, qui semble plus promise aux pilotes Aprilia, mais il ne veut pas partir battu.

"Je n'ai jamais fini une course en Indonésie donc j'ai été un peu malchanceux. Mais l'an dernier, je ne me sentais pas mal en course sprint après un long-lap, donc on verra. Il faudra voir ce que l'on pourra faire. Petit à petit, je me sens de mieux en mieux et depuis l'Aragón, les sensations sont bonnes, il y a juste eu le petit problème en Autriche, mais on était de nouveau dans le coup ici, donc on verra."

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