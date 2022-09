Marc Márquez regrette un malheureux "effet domino"

Charger le lecteur audio

Pour son retour à la compétition, Marc Márquez n'imaginait évidemment pas être au coeur d'un fait de course spectaculaire dès le premier tour. Qualifié en 13e position au GP d'Aragón, l'Espagnol a pris un excellent départ et évoluait déjà autour de la sixième place lorsque l'incident a eu lieu dans le virage 3.

En perdant l'arrière durant quelques secondes, il a surpris Fabio Quartararo qui était juste derrière lui et ce dernier a été éjecté en pleine ligne droite et a violemment chuté, heureusement sans se blesser gravement.

Sans s'en rendre compte, le pilote Honda a poursuivi en ayant un bout de carénage du Français coincé sous sa moto et, deux virages plus loin, il s'est retrouvé en perdition et est rentré dans Takaaki Nakagami qui a lui aussi chuté à pleine vitesse. Fort heureusement, aucun pilote ne l'a percuté et il a pu se relever tout de suite.

Interrogé au sujet de l'incident, Márquez a regretté un enchaînement qu'il a estimé incontrôlable et malheureux. "J'ai pris un très bon départ, j'ai tenté le premier virage par l'extérieur et ça a fonctionné. Au virage 3, avec le pneu froid, il y a eu du mouvement devant moi de la part [d'Enea] Bastianini et d'Aleix [Espargaró], et ça a été l'effet domino. Fabio n'a pas eu le temps de réagir", a-t-il expliqué.

"C'est vraiment de la malchance car je me suis fait une chaleur dans le virage 3, j'ai perdu l'arrière et Fabio était très proche, ce qui est normal dans le premier tour. J'ai senti le contact et à partir de là, tout a commencé [à s'enchaîner]. Je suis entré dans le virage 5 et j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'étrange. Je me suis demandé ce qui se passait, mais quand j'ai ouvert les gaz pour entrer dans les virages 6 et 7, j'ai senti que ça allait."

"Puis dans le virage 7, Nakagami m'a passé à l'intérieur et il a élargi. Ensuite, alors que j'étais à l'intérieur, déjà un petit peu devant lui, j'ai enclenché le holeshot [device] ; or dès que je l'ai fait, j'ai senti que la roue arrière se bloquait. J'ai regardé très attentivement les images et on peut voir qu'une pièce ressort du carénage. Quand j'ai senti ce blocage, tout est devenu dingue, la moto est allée sur la gauche et n'avait plus de couple. Après cet incident j'ai abandonné, mais pas à cause de l'incident avec Taka, à cause de celui avec Fabio. Dans les deux événements c'était vraiment très malheureux."

"Je me suis surtout excusé auprès de l'équipe de Taka et j'ai parlé avec eux, car il s'agissait là d'un véritable problème mécanique à cause du contact que j'avais eu avant. Je leur ai expliqué ce qui s'est passé, car si vous voyez les choses de l'extérieur et que vous ne faites pas attention aux détails, vous me voyez arriver directement sur Taka. Or il n'y avait pas de raison à ça, parce que j'étais déjà devant, alors pourquoi je serais allé sur la gauche en plein milieu de la ligne droite ? C'est juste que, comme je l'ai dit, quand j'ai enclenché le holeshot, j'ai senti que ça se bloquait, ce qui fait que je me suis un peu levé sur la moto alors que normalement on reste dans la bulle. Mais plus tard, je vais essayer de parler avec Fabio, qui était à la Clinica Mobile, et aussi avec Taka."

Avec Léna Buffa