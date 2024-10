Márquez voit Martín favori mais prédit des erreurs

Dix points d'écart alors qu'il en reste 148 à prendre. À quatre Grands Prix de la fin de la saison, le duel entre Pecco Bagnaia et Jorge Martín est plus disputé que jamais, avec en arbitres de luxe Enea Bastianini et Marc Márquez, encore mathématiquement dans la lutte mais très distancés depuis leurs mésaventures en Indonésie.

Avant un GP du Japon lors duquel l'écart a encore grandi, Márquez évoquait un "game over" le concernant. Le pilote Gresini semble désormais se placer en observateur de l'affrontement entre les deux leaders et alors que cet été, il disait avoir une petite préférence pour un titre de Bagnaia, puisque ce dernier sera son coéquipier dans l'équipe Ducati officielle en 2024, c'est Martín qui est à ses yeux le favori depuis plusieurs semaines, grâce aux performances affichées récemment.

"J'ai toujours la même opinion parce que Martín est parti 11e [au Japon]", a déclaré Márquez. "Je sais ce que c'est de partir derrière, plusieurs fois, et ça te complique la vie. Il a très bien géré ça, il s'en est très bien sorti dans les premiers tours. [...] Quand tu pars de l'arrière, dans le MotoGP contemporain, les pronostics sont contre toi."

Bagnaia et Martín sont à un niveau très proche mais ils ont tous les deux perdu de gros points avec des chutes cette saison. L'Italien a lui-même décrit un "championnat d'erreurs" et Ducati voit même un "paradoxe" dans le fait qu'il ait remporté huit courses, la moitié des épreuves disputées, sans pour autant mener le championnat.

À Motegi, les deux hommes fort du MotoGP étaient un cran devant leurs adversaires, avec des performances si impressionnantes que Márquez juge de nouvelles erreurs inévitables d'un côté ou de l'autre : "Quand tu joues le championnat, tu es à ton meilleur niveau. C'est ce qu'ils font actuellement."

Jorge Martín et Pecco Bagnaia Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ils augmentent l'intensité de la catégorie d'un cran et je pense que si on continue à ce rythme, l'un d'entre nous tombera à nouveau. Je tomberai probablement à un moment ! [...] Si on parle du titre, à ce rythme il sera difficile de faire toutes les courses sans erreur."

Avant le GP du Japon, Bastianini se différenciait de Márquez en misant sur Bagnaia, grâce à l'expérience acquise dans la lutte pour la couronne mondiale ces derniers années. Le tenant du titre n'a pas souhaité entrer dans le débat, voyant une certaine logique dans chaque prise de position : "Les Italiens penchent pour les Italiens et les Espagnols pour les Espagnols ! [rires]"

Avec Léna Buffa