Márquez voit Martín favori pour le titre, Bastianini mise sur Bagnaia

Le championnat MotoGP aborde la dernière phase de son combat avec quatre derniers Grands Prix à enchaîner en l'espace de cinq semaines. On sait désormais avec la certitude des mathématiques que le titre ira à un pilote Ducati, puisque seuls les quatre premiers du classement général conservent une chance, mais il semble acquis aux yeux de tous que c'est surtout à un duel entre Jorge Martín et Pecco Bagnaia que l'on va assister.

Séparés de dix points alors qu'il en reste 148 à distribuer, les deux protagonistes ne se mouillent pas lorsqu'ils estiment d'une même voix que leurs chances sont équivalentes à du "50-50". En revanche, leurs plus proches adversaires se risquent à un pari, et ce sans partager le même avis.

Pour Enea Bastianini, troisième du championnat actuellement et voisin de stand de Pecco Bagnaia, l'expérience des titres déjà acquis fait pencher la balance en faveur de l'Italien, malgré son retard aux points. "Ça peut être du 50-50. Jorge a un bon potentiel et Pecco est tout le temps très rapide, sur toutes les pistes. Mais il faudra voir le mental aussi, ce sera dur", prévient-il lorsque le site officiel du MotoGP lui demande si l'un des deux leaders se détache.

"Pecco s'est désormais rapproché de Jorge et il a à nouveau la possibilité de se battre pour le titre. Sa situation est probablement la meilleure", juge le coéquipier du double champion en titre, "parce que Jorge, on sait qu'il est très rapide mais quand il arrive dans ces moments-là, il subit généralement plus la pression. Ceci dit, il a dit que ce serait différent cette année, alors on verra."

Pour Marc Márquez, aujourd'hui quatrième du championnat à 81 points du leader, c'est Jorge Martín qui a l'avantage. Également interrogé sur le pourcentage de chances des deux favoris, l'Espagnol répond en effet : "Je dirais 55-45. Martín a dix points d'avance actuellement, alors il semble commencer ces quatre dernières courses avec un petit avantage. Mais au final, ils sont très similaires, tous les deux ont le niveau et ils ont de très gros points forts. Ils élèvent le niveau et, de notre côté, il s'agit de travailler encore plus dur pour se rapprocher de ces deux pilotes."

Cette position du #93 est partagée par Pedro Acosta, qui observe cette lutte depuis sa sixième place au championnat. "Je vais mettre Martín en premier. Au final, c'est lui qui mène le championnat", pointe le pilote KTM. "J'ai vu dans les médias qu'il le fait avec de moins bonnes statistiques que Pecco, mais il est bien plus constant que l'an dernier. Je pense que ces dix points sont un avantage clair en ce moment."

Signe que l'opinion est très divisée, Jack Miller mise pour sa part sur Bagnaia, son ancien coéquipier, qu'il sait très solide dans cette phase décisive : "Je mise sur Pecco. Il a le grappin dessus, il est double champion du monde [en titre]. Il est très bon sous pression. Comme je l'ai dit, je sens qu'il y est agrippé donc je ne prends pas de risques dans mon pari."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud