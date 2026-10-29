MotoGP GP de Malaisie

Márquez se méfie de Martín à Sepang : "L'adrénaline est le meilleur antidouleur"

Marc Márquez estime que les protocoles médicaux actuels garantissent qu'un pilote déclaré apte à courir est également capable d'être compétitif.

Richard Asher Oriol Puigdemont

Publié: 29 oct. 2026, 14:00

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Le leader du championnat MotoGP, Marc Márquez, se méfie du potentiel de Jorge Martín si son rival est autorisé à courir à Sepang ce week-end.

Martín s'est fracturé le bras lors d'une violente chute pendant la course sprint en Australie, le week-end dernier, et compte désormais dix points de retard sur Márquez au championnat.

Le pilote officiel Aprilia a été déclaré apte à participer à la première séance de vendredi en Malaisie, mais beaucoup s'attendent à ce qu'il soit diminué s'il prend effectivement le départ.

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Son rival chez Ducati, Márquez, ne partage pas cet avis. Il a évoqué le renforcement des critères d'aptitude médicale mis en place après avoir aggravé ses blessures en reprenant la compétition trop tôt, à la suite d'une chute à Jerez en 2020.

"Je pense et je crois qu'avec les nouveaux protocoles mis en place après ma blessure à Jerez, s'ils le déclarent apte, cela signifie qu'il est capable de piloter", a déclaré le pilote de 33 ans. "Et s'il est capable de piloter, il sera à un très haut niveau, car l'adrénaline est le meilleur antidouleur."

S'exprimant en espagnol, sa langue maternelle, Márquez est allé encore plus loin dans ses éloges de son adversaire : "Je ne pense pas seulement qu'il sera rapide en piste, j'en suis certain. Cela ne changera rien à ma façon de travailler, mais je pousserai évidemment au maximum."

Le duel peut-il encore avoir lieu ?

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

L'Espagnol s'est également réjoui des efforts de son compatriote pour participer au Grand Prix de Malaisie, estimant que sa présence serait bénéfique au spectacle.

"Oui, bien sûr, c'est mieux pour la lutte pour le championnat que Jorge soit là. Je suis heureux de voir Martín en piste."

Si Márquez multiplie les déclarations prudentes pour ne pas tenter le sort, il convient de rappeler qu'il a porté ce qui ressemblait à un sérieux coup psychologique à Martín à Phillip Island.

Le champion du monde 2024 a chuté alors qu'il livrait une bataille serrée avec Márquez, alors même qu'il semblait être le plus rapide des deux. Ce revers mental est venu s'ajouter à une erreur similaire lors de la course sprint précédente, en Indonésie, où il était également plus rapide que Márquez.

Ce jour-là, Martín avait dû céder la tête à Márquez en raison de préoccupations liées à la pression de ses pneus, avant de commettre une erreur en tentant de reprendre l'avantage.

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