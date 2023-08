Márquez et Nakagami ne cracheraient pas sur l'expérience de Zarco

Avec l'annonce du départ d'Álex Rins chez Yamaha au bout d'une seule saison, Honda est à la recherche d'un autre pilote d'expérience pour se donner le maximum de chance de sortir d'une mauvaise passe qui dure. Dans ces conditions, l'incertitude autour de l'avenir de Johann Zarco dans le clan Ducati est arrivée à point nommé pour tenter de combler le vide apparu chez LCR Honda.

On le sait désormais, le Français s'étant montré très ouvert sur le sujet, un offre ferme a été faite par la marque à l'aile dorée et est en concurrence avec celle de Borgo Panigale. L'offre japonaise est financièrement "plus importante" et le projet s'appuie sur une base de deux saisons en MotoGP, avec l'option d'une troisième en 2026.

Chez Ducati, il s'agit d'une année en MotoGP avant un passage en Superbike dès 2025. "Tant que je suis performant en MotoGP, c'est dur de penser à aller en Superbike", reconnaissait ainsi Zarco devant la presse. "Mais d'un autre côté, que ce soit en Superbike ou en MotoGP, ils ont la moto qui gagne en ce moment."

En dépit d'affirmations tout au long de la journée de samedi selon lesquelles le Français avait porté son choix sur Honda, Zarco a lui-même assuré après le sprint qu'il n'avait pas encore pris de décision – cette dernière devrait plutôt intervenir ce dimanche au Red Bull Ring –, regrettant au passage un "blabla" qui avait mis "un peu de bazar".

Du côté du pool de pilotes de Honda, on ne serait en tout cas pas forcément mécontent de pouvoir compter sur un pilote de l'expérience de Zarco. Ainsi, interrogé sur l'arrivée potentielle du tricolore dans le giron de la marque, dans un moment charnière où son propre avenir avec Honda est en question, Marc Márquez a souligné cet aspect sans toutefois s'étendre sur le sujet.

"Si c'est le cas, [c'est] bienvenu, surtout s'il s'agit d'un pilote qui va vite, qui est rapide avec d'autres constructeurs et qui a beaucoup d'expérience. Donc, en fin de compte, [ce serait] bienvenu. Je ne peux pas en dire davantage." Puis l'octuple Champion du monde d'ajouter : "Honnêtement, je ne me soucie pas de savoir qui pilotera l'autre Honda chez LCR."

Takaaki Nakagami devant Johann Zarco lors du GP de France.

Quant à Takaaki Nakagami, qui avait dû assurer seul le travail sur la Honda en raison des blessures de ses équipiers avant la trêve estivale et dont le propre avenir au sein du constructeur n'est pour le moment pas confirmé, il se réjouit de cette perspective, et en particulier de l'idée d'accueillir au sein du HRC un pilote en provenance de Ducati.

"J'ai vu qu'il y avait une possibilité que Johann rejoigne le HRC", a-t-il déclaré samedi soir. "Je ne sais pas ce qu'il en est en réalité, mais pour l'équipe et pour Honda ce serait une grande chance. Il a été très compétitif pendant ses années chez Pramac et Ducati, donc il a beaucoup d'expérience sur la Ducati et pourrait donner des conseils quant aux différences entre la Ducati et la Honda. Ce serait une nouvelle très positive pour tout le monde et pour Honda."

Longtemps critiqué pour un fonctionnement en vase clos, Honda semble peu à peu s'ouvrir à une aide venue de l'extérieur. Après avoir recueilli cette année les deux anciens pilotes Suzuki, le constructeur pourrait tirer profit de l'expérience que Zarco a acquise avec Ducati, mais aussi KTM et Yamaha depuis ses débuts en MotoGP en 2017.

"C'est ce que Jack a fait [en passant de Ducati à KTM]", a fait remarquer Nakagami. "Cela a du sens si Honda pense qu'il faudrait peut-être ne pas seulement écouter les pilotes ou ingénieurs Honda. C'est une très bonne nouvelle, c'est très positif."

Avec Gerald Dirnbeck et Lewis Duncan