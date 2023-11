Márquez appelle au nettoyage de la "dangereuse" grille de départ

L'asphalte du Circuit international de Losail a été refait pour la première fois depuis son ouverture en 2004 avant l'épreuve de cette année.

En raison de cette réfection et de l'environnement désertique, l'adhérence était particulièrement faible vendredi matin lors de la première séance d'essais, avec des temps au tour à plus de trois secondes du record absolu établi en 2021. Les chronos se sont améliorés lors de la deuxième séance, avec la dépose de gomme et le nettoyage progressif de l'asphalte. Maverick Viñales a ainsi battu le record du tour avant que son temps ne soit effacé en raison d'un drapeau jaune.

Dans l'ensemble, le nouveau revêtement de Losail a été salué par les pilotes, même si certains d'entre eux ont connu des moments difficiles en effectuant des simulations de départ sur la ligne droite des stands.

Marc Márquez qui a atteint la Q2 des qualifications après avoir terminé la deuxième séance d'essais en dixième position, craint des incidents lors des deux courses du week-end si la grille n'est pas nettoyée. "C'est quelque chose qui est un peu dangereux, surtout pour le MotoGP", a-t-il déclaré à propos de la saleté sur la grille.

"Pour moi, s'ils peuvent nettoyer la ligne droite principale, ce sera une bonne chose car le problème est que si l'un des pilotes des premières lignes relâche l'embrayage et subit un gros patinage, il va beaucoup ralentir la moto et la différence de vitesse sera très importante [avec les pilotes plus loin sur la grille]. C'est donc l'une des choses qu'ils doivent essayer de nettoyer s'ils le peuvent, parce que sinon, certains d'entre nous vont patiner lors de la course."

Marc Márquez s'inquiète de la saleté sur la grille de départ à Losail.

Viñales a fait écho aux commentaires de Márquez, en déclarant qu'il ferait le forcing pour que la grille soit nettoyée lors de la réunion de la Commission de sécurité qui s'est tenue vendredi soir.

"Je pense qu'ils doivent la nettoyer, parce que nous allons faire des burnouts", a ajouté le pilote Aprilia, qui était troisième à l'issue des Essais de vendredi. "C'est très dangereux. Bien sûr, nous allons faire des burnouts. C'est pourquoi je vais vraiment pousser la Commission de sécurité pour qu'il y ait un nettoyage de la grille de départ. Sinon, on va faire beaucoup de fumée, et c'est dangereux."

De nombreux pilotes ont également signalé du graining sur les pneus avant avec le nouvel asphalte, bien que Márquez ait pour sa part indiqué que c'était normal pour Losail et que cela devrait s'améliorer au fur et à mesure que plus de gomme se déposera au fil du week-end de GP.