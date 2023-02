Une des nouvelles Honda écartée par Márquez, il en reste deux

Charger le lecteur audio

Treizième du jour à Sepang, Marc Márquez figure désormais au 18e rang du classement combiné depuis l'entame de ces essais de pré-saison, lui qui n'a pas amélioré son chrono au cours de cette journée perturbée par la pluie, comme une petite moitié des pilotes présents. S'il n'a pu boucler que 36 tours (dans la moyenne de ce qui s'est vu entre deux averses), le pilote Honda a néanmoins mené un travail efficace pour commencer à éclaircir la voie à suivre.

"On n'a malheureusement fait que 25 tours sur le sec aujourd'hui, mais c'était suffisant pour tester toutes les motos noires", explique ainsi l'Espagnol, en faisant référence aux trois modèles de développement dont il dispose, par opposition à la moto affichant la livrée Repsol et qui correspond au modèle de 2022. "C'est un peu difficile parce que chaque fois qu'on prend la piste, c'est une moto différente, mais la pré-saison est le moment adapté pour faire cela et il faut que quelqu'un chez Honda le fasse."

"Aujourd'hui, la moto aux couleurs Repsol n'est plus dans le stand, c'était celle de 2022. On s'est concentrés sur les trois motos noires. On les a essayées toutes les trois et on a déjà écarté l'une d'elles", révèle-t-il. Le modèle retiré du stand est celui avec lequel il n'a effectué qu'un seul run à la fin de la première journée. Désormais, le travail va se concentrer sur les deux prototypes restants, réduisant un peu plus les comparaisons à réaliser pour la suite de cette pré-saison.

La version de la Honda écartée après la première journée de test à Sepang

"On n'a plus qu'un jour [en Malaisie] et il faut établir des priorités. Je vais choisir celle avec laquelle je me sens le mieux pour demain, afin de continuer à travailler", souligne le pilote espagnol, qui semble avoir deux choix assez éloignés pour finaliser les essais. "Il y a une moto qui est assez différente et je ne ressens pas vraiment un bon potentiel avec ce modèle, mais il y a des choses intéressantes. Il faut donc mener des analyses et ils ont un mois pour [décider si] on continue dans une voie ou dans l'autre."

"Ils", ce sont les responsables techniques de l'équipe, qui n'ont qu'une marge de manœuvre très réduite pour remettre Honda sur de bons rails et convaincre l'octuple Champion du monde. "La décision finale sera prise le dernier jour du dernier test", précise-t-il, ce qui laisse encore trois journées entières pour continuer à recueillir des données et à mener des évaluations, puisque la pré-saison se conclura dans un mois par deux jours d'essais à Portimão.

"Le team fait du très bon travail en ce sens, que ce soit les Japonais ou les Européens. Ils organisent assez bien ce que l'on essaye. On a beaucoup, beaucoup de choses, des petites et des grandes, et il serait facile de se perdre. On passe beaucoup de temps à faire des comparaisons, afin d'être très précis et de ne pas perdre la voie. Il est vrai qu'on est encore loin des premiers, c'est évident, mais j'avais dit qu'aujourd'hui serait le jour pour essayer les choses, avant de se concentrer plus sur le rythme demain et d'essayer de petits détails. Finalement, on n'a pas pu le faire [à cause de la pluie], alors demain on va continuer ces essais. Je donnerai mon commentaire à Portimão mais ce sont eux qui vont décider, peut-être d'approuver les deux motos ou bien d'aller dans une seule direction."

Marc Márquez est satisfait de sa vitesse de pointe mais en quête d'accélération

S'il continue à faire observer que les Honda sont distantes au classement, Marc Márquez précise néanmoins qu'il croit dans ses chances de figurer dans le top 5 au Portugal. "Il est vrai que la Malaisie est l'un des pires circuits pour moi, en termes de résultats et de style de pilotage. Quoi qu'il en soit, on est loin. Je crois que je dois m'améliorer un peu, mais je crois aussi que la moto doit progresser. Pour le moment, on n'est pas capable de se battre pour le top 5, mais je crois en Honda, ils ont encore un mois. Ils avaient déjà indiqué sur le plan qu'on aurait fait un step à Valence et qu'on en aurait fait un autre à Portimão. Parfois, c'est une chose sur l'ordinateur et autre chose dans la réalité, mais il faut qu'on pousse et je vais y croire, c'est certain. On n'est qu'au deuxième jour de la pré-saison."

Les trois machines qui lui ont été proposées pour cette reprise diffèrent en termes de châssis et de carénage, mais sont en tout cas équipées de la spec moteur 2023. Une évolution dont Márquez dit qu'elle offre une vitesse de pointe un peu meilleure par rapport à la version 2022 mais est "très similaire" en termes d'accélération et d'entrée dans les virages. Or, c'est précisément ce qui explique qu'il soit sur la réserve pour le moment.

"On a assez de chevaux, maintenant il faut qu'on trouve l'efficacité", souligne-t-il. "Par rapport à mon style de pilotage, pour le moment j'ai un peu de mal avec l'avant. Mais plus que ça, je recherche une meilleure connexion avec les gaz et une meilleure sortie des virages. C'est là que Ducati fait une grande différence, à la sortie des virages et à l'accélération après le dernier virage. Dans les premiers mètres, en somme. Ensuite, le moteur est puissant, en vitesse de pointe on est dans le coup, mais on arrive tard à la vitesse de pointe parce que... Ce n'est pas que l'accélération est faible, mais on n'a pas de traction."