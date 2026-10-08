L'objectif "ambitieux" de Marc Márquez sur un circuit qui ne lui convient pas

Avec six victoires et un total de cinq doublés lors des neuf derniers Grands Prix, Marc Márquez s'impose comme le grand favori pour conserver le titre de champion du monde MotoGP. Cependant, la puissance écrasante dont fait preuve le pilote Ducati sur les circuits qui lui sont favorables contraste désormais avec la difficulté qu'il éprouve à prendre la tête du championnat, une place que Jorge Martín refuse de céder.

Sur le papier, le circuit de Mandalika pourrait poser des problèmes à Márquez. Davide Tardozzi, directeur de l'équipe officielle Ducati, a même admis que "perdre dix ou 12 points pourrait être considéré comme un résultat honorable", un point de vue que le pilote partage, mais pas entièrement.

"J'aborde cette course avec un état d'esprit complètement différent", déclare-t-il à la veille des premiers essais du GP d'Indonésie. "Je me concentre simplement sur le présent et j'essaie de donner le meilleur de moi-même."

Lors de l'édition 2025 de ce Grand Prix, Marc Márquez avait été percuté par Marco Bezzecchi au départ de la course du dimanche, ce qui lui avait valu une grave blessure à l'épaule. La veille, il s'était qualifié en neuvième position et avait franchi l'arrivée du sprint à la sixième place. "L'année dernière, je me suis senti de mieux en mieux au fil des séances. Ce sera à nouveau l'objectif cette année", explique-t-il.

Même si, sur le papier, ce week-end n'est pas propice à l'attaque, Marc Márquez ne se ferme pas de portes : "Je vais essayer d'attaquer sur chacun des circuits restants. Ce circuit convient mieux aux Aprilia, et nous allons essayer de nous rapprocher d'eux autant que possible."

Il ne renonce pas pour autant à quoi que ce soit. "Quand j'ai visé un carton plein, je l'ai dit, et ça a bien fonctionné dans de nombreux cas. Ce week-end, je n'écarte rien d'emblée, mais vu le style du circuit et de la moto, cela devrait nous demander un peu plus d'efforts", admet-il.

"L'objectif est de nous rapprocher le plus possible du maximum de points. Cela peut paraître ambitieux, car je n'ai terminé aucune course à Mandalika ces quatre dernières années, mais c'est bien là l'objectif. Après, on verra s'il s'agit de 20 points, de 30 ou de dix. J'espère que ce sera le maximum possible, pour pouvoir rester dans la course au titre", souligne Marc Márquez.

Et le champion en titre de reconnaître toutefois : "Ici, Aprilia va devoir aller très vite." Un avertissement, car quatre pilotes courent sous les couleurs de la marque de Noale, et tous sont rapides et ont remporté des courses cette année.