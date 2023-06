Márquez : "Ce n'était pas une erreur" de signer 4 ans avec Honda

Si on porte un regard extérieur sur la situation, on peut se dire que Marc Márquez parait coincé chez Honda alors que l'herbe est beaucoup plus verte ailleurs, la faute à un contrat d'une durée exceptionnelle de quatre ans, signé début 2020 et courant jusque fin 2024.

À l'époque, l'accord entre le champion qui dominait le MotoGP et son constructeur de toujours semblait devoir sceller un mariage sans nuages pour faire de l'Espagnol un pilote à jamais lié à la marque japonaise, seulement le contexte a considérablement changé quelques mois plus tard.

Avec le recul, était-ce une erreur de signer un contrat de quatre ans ? La question a été posée à Marc Márquez jeudi lors d'une conférence de presse à la veille des premiers essais du GP d'Allemagne.

"À ce moment-là, ce n'était pas une erreur", a-t-il répondu, "et je continue de penser que ça n'en était pas une parce que je ne pouvais pas imaginer que j'allais me casser le bras, que j'allais être opéré quatre fois de l'humérus, qu'il y aurait une pandémie et qu'elle toucherait plus l'Asie que l'Europe… On ne peut pas contrôler toutes ces choses-là."

Je ne pouvais pas imaginer que j'allais me casser le bras, que j'allais être opéré quatre fois de l'humérus, qu'il y aurait une pandémie et qu'elle toucherait plus l'Asie que l'Europe. Marc Márquez

"L'objectif de ces quatre ans était bien sûr de gagner quatre championnats. On n'y est pas arrivés pour le moment, mais on a un autre problème maintenant, qui est d'essayer d'être à nouveau compétitifs et réguliers sur toutes les pistes, de piloter d'une bonne façon et d'une façon sûre. C'est cela que l'on cherche."

Tombé au Mugello alors que, dit-il, il ne s'y attendait pas, Marc Márquez n'a pas encore vu l'arrivée d'une course du dimanche cette saison, et il a été tenu éloigné de trois Grands Prix par une blessure à la main. Il voit aussi les grandes difficultés de ses collègues, Honda ne pouvant compter que sur la moitié de ses effectifs cette semaine à cause de nouvelles blessures importantes pour Joan Mir et Álex Rins.

À cette accumulation de chutes des pilotes du HRC s'ajoute un manque évident de performance par rapport aux marques européennes, qui ont pris le dessus depuis trois ans. Puisqu'il cite la pandémie comme un des éléments ayant changé la donne depuis la signature de son contrat, pense-t-il qu'elle a changé l'équilibre entre les constructeurs japonais et européens ?

"Je n'ai pas la réponse, [mais] c'est ce que je vois. Pour une raison quelconque, Honda et Yamaha semblent actuellement dans une situation difficile, y compris Quartararo qui est un pilote très rapide, mais c'est peut-être parce que les autres constructeurs ont plus progressé. Je crois que ça a eu un effet, mais ça n'est pas une raison. Ça a affecté tout le monde donc il faut s'adapter."

Marc Márquez est souvent en première ligne, mais pas de la manière dont il le voudrait

"Aujourd'hui, le niveau en MotoGP est super élevé, chez tous les constructeurs. Honda et Yamaha semblent être un peu plus en difficulté. Les constructeurs européens poussent fort, ils sont très agressifs pour développer leur moto, et c'est là que l'on cherche une réaction avec Honda afin de progresser, cette année et surtout à partir du test de Misano qui sera plus orienté vers 2024. On travaille ensemble pour essayer d'être au top."

De grandes attentes pour le test de septembre

Ce test qu'évoque le pilote espagnol est celui qui se tiendra le 11 septembre, au lendemain du Grand Prix de Saint-Marin. Un des très rares tests organisés avec les titulaires en cours de saison, mais surtout un rendez-vous désormais traditionnel pour lancer les évaluations en piste en vue de l'année suivante et, déjà, opérer des validations potentiellement décisives.

Alors que le programme Honda s'est réorganisé ces derniers mois, c'est cette échéance que fixe Márquez pour percevoir enfin un changement notable dans la situation, conscient désormais que sa saison 2024 restera loin de ses ambitions.

"Beaucoup de personnes ont rejoint le projet cette année, alors je crois que tout ce travail sera plus orienté sur le projet de l'année prochaine. On le verra au test de Misano, c'est ce à quoi je m'attends. Mais il est vrai qu'à partir de là, on aura besoin de quelque chose de plus parce que ça ne concerne pas qu'un seul pilote : tous les pilotes Honda souffrent", souligne le #93, qui s'est pourtant montré aux avant-postes quand il a pu être présent durant cette première partie de championnat.

"Je suis là, tous les dimanches je suis en première ligne, mais pas de la meilleure façon. [Je n'y suis] pas de la façon que j'aimerais, mais en suivant un pilote Ducati. Ça permet d'utiliser l'aspiration et les références, et de gagner des dixièmes, mais ça n'est pas comme ça qu'il faut faire. La bonne façon de faire c'est d'essayer de travailler, de continuer à avancer pour l'avenir et d'améliorer le projet. Je pense que l'on recevra des réponses au test de Misano, qui est le premier orienté vers 2024."

Et qu'adviendra-t-il de son union avec Honda au-delà de cette année et demie de contrat qu'il lui reste à honorer ? "On aura le temps de parler d'avenir. J'ai un contrat pour cette année et la prochaine, et je suis pleinement concentré sur ce que j'ai pour trouver ce qu'il y a de mieux. C'est normal de parler d'avenir mais soyez patients, on a le temps", sourit-il à l'attention des journalistes.

