"Pas la façon la plus polie" de faire une pole, admet Márquez

Charger le lecteur audio

Le premier poleman de 2023 s'appelle Marc Márquez. Oui, Marc Márquez, celui qui s'est présenté jeudi au circuit de Portimão en assurant qu'il ne fallait pas le compter parmi les candidats au podium pour ce week-end, celui aussi qui affirmait que viser une place dans le top 10 hier, jour des premiers essais, était optimiste. Il n'y était d'ailleurs pas parvenu, lui qui a trop forcé en fin de séance pour tenter de prendre la roue de Fabio Quartararo et est alors parti à la faute.

Mais aujourd'hui, c'est bien lui qui a offert une véritable leçon pendant les premières qualifications de l'année. Il s'est d'abord assuré de la première place en Q1, avec une aisance crâneuse qui lui a permis de ne boucler qu'un tour rapide. Au passage, il battait le record de la piste. En Q2, le pilote Repsol Honda est d'abord resté discret, jusqu'à descendre à la toute dernière place… avant de boucler un dernier tour dans la roue d'Enea Bastianini et de se propulser en tête, un nouveau record en poche !

Comment a-t-il fait cela ? "Je ne sais pas… Je ne peux pas l'expliquer parce que, franchement, je ne comprends pas !", a admis Márquez à chaud au micro du site officiel du MotoGP. "Je ne comprends pas la situation. Hier, on avait beaucoup de mal et aujourd'hui j'ai commencé à mieux piloter. Je me suis amélioré. Et puis le team a fait un travail incroyable hier pour améliorer de petits détails. Aujourd'hui, dès les essais libres, je me suis senti bien, fluide dans mon pilotage quand j'étais seul, j'étais régulier."

Ces améliorations n'ont cependant pas tout résolu et le #93 l'admet, il a besoin de prendre une roue comme il l'a encore montré aujourd'hui, pour pouvoir véritablement prétendre aux meilleurs chronos dans le time attack. "Il est vrai qu'actuellement, avec la Honda, on a besoin d'une aspiration pour faire un tour très rapide. Ça n'est pas la meilleure façon, pas la façon la plus polie de faire un chrono mais c'est un de mes points forts, alors quand les points forts sont là il faut en profiter. Ça n'est pas facile non plus de suivre quelqu'un. Pour le moment, c'est la seule façon de faire. J'aimerais pousser devant et imprimer mon rythme seul, mais en tout cas on va partir de la pole position cet après-midi et demain, et c'est très important."

Marc Márquez prendra place en pole position pour la première course du week-end, celle qui se déroulera sur 12 tours cet après-midi à partir de 15h heure locale (16h en France), puis pour la seconde, d'un format classique, prévue dimanche après-midi. La grande question est de savoir à quel résultat il pourra prétendre en étant ainsi placé...

"On va voir si on arrive à garder ce niveau. J'ai le sentiment que sur la distance de la course, ce sera très difficile face aux pilotes Ducati parce qu'ils ont un rythme différent mais on va partir de la première ligne et c'est déjà un gros avantage pour la course", a-t-il souligné.

VOIR AUSSI - Le programme du Grand Prix du Portugal MotoGP 2023

"C'est un pilote très talentueux, on le sait bien ! Il a eu de la chance de pouvoir suivre certains pilotes et ça lui a permis de gagner là où il n'était pas très bon, donc il a finalement fait un chrono vraiment très rapide. Nous sommes très contents et nous allons essayer de nous battre pour la course !" a ajouté le team manager Alberto Puig, dans un rire étonné.

Ce matin, les essais libres ont vu Marco Bezzecchi placer sa Ducati au sommet du classement, devant Fabio Quartararo sur la Yamaha et Aleix Espargaró sur l'Aprilia, trois pilotes qui partiront au-delà de la deuxième ligne.