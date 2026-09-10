Marc Márquez explique les raisons derrière la photo de son bras

Marc Márquez s'est lancé dans une rare opération transparence après son succès au GP d'Aragón. L'Espagnol a d'abord posté une photo permettant de voir les différences entre des deux épaules, la droite ayant été blessée à plusieurs reprises depuis 2020. Il a ensuite autorisé son chirurgien à évoquer le sujet dans une interview, lors de laquelle ce dernier a détaillé sans détour les limites physiques de l'Espagnol.

Márquez a l'habitude de maîtriser sa communication et d'envoyer des messages clairs lors de chaque Grand Prix, tournés vers le public ou ses adversaires. On a pu s'interroger sur la volonté du pilote Ducati cette fois : voulait-il montrer à ses rivaux qu'il est prêt à tout endurer ou donner une explication à certaines contre-performances ?

Le sujet a été central en conférence de presse ce jeudi à Misano, et Márquez assure n'avoir qu'une volonté très simple : mettre fin aux débats autour de son bras en évitant d'en faire un mystère.

"J'ai déjà dit en Aragón que j'étais un peu fatigué d'avoir les mêmes questions", a expliqué Márquez. "Dans ma carrière, j'ai appris que quand on a des interrogations, des rumeurs, des spéculations, toutes ces choses, la chose la plus simple est d'essayer d'être honnête. C'est la meilleure façon de mettre fin aux questions."

Marc Márquez est lassé par les débats autour de son bras. Photo de: Qian Jun / MB Media / Getty Images

"J'ai montré ma vraie situation, mon médecin a parlé de ce qu'ils ont fait et des effets de la blessure en Indonésie. Je n'ai rien à dire maintenant. Je me concentre juste sur ce que j'ai et je vais essayer de me battre pour ce championnat."

Les questions sur mon bras me prennent de l'énergie.

Le bras de Márquez est un sujet récurrent depuis 2020, entre la première blessure, ses limites par la suite, une lourde opération en 2022, puis son retour au sommet avec Ducati et sa nouvelle blessure l'an passé. Il ne veut plus avoir l'esprit pollué par une situation sur laquelle il n'a qu'un contrôle limité, puisqu'il ignore les progrès qui seront possibles.

"Les questions sur mon bras me prennent de l'énergie. Si je veux me battre pour ce championnat, il faut que mon énergie soit totalement consacrée à la piste et que je sois convaincu. C'était ma stratégie et maintenant je suis plus détendu. Quand vous me parlerez de mon bras, je vous dirai : 'J'ai déjà répondu après l'Aragón' et je n'ajouterai rien."

Les virages sur la droite posent des difficultés à Marc Márquez. Photo de: Ducati Corse

Dès Silverstone, Márquez disait ne plus vouloir évoquer son bras face à la presse, mais dans la traditionnelle vidéo des coulisses publiée par Ducati, il évoquait une incapacité à "contrôler" son bras qui a relancé les débats. Il préfère y mettre fin lui-même.

"À Silverstone, je n'ai pas parlé de mon bras, mais Ducati a fait son travail et, dans les Inside, je parlais du bras. J'ai entendu dire que cela m'avait énervé : non, parce que c'est un contenu que les supporters aiment vraiment. En Aragón, la question est revenue."

"J'ai déjà dit que j'étais fatigué de répondre mais après le GP d'Aragón, j'ai dit à mon équipe que je voulais trouver une solution. On a trouvé la bonne solution – je l'ai trouvée, parce que c'était mon idée. Ils me donnent toujours leur avis mais c'est très personnel. C'est la meilleure façon de mettre fin aux questions."

"Ma condition physique est ce qu'elle est. Je prends toujours du plaisir, je suis toujours performant et je fais de mon mieux tous les week-ends, avec ce que j'ai."