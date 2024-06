C'est officiel : Márquez rejoint l'équipe d'usine Ducati !

C'est désormais officiel ! Marc Márquez va intégrer l'équipe d'usine Ducati la saison prochaine, où il sera associé à Pecco Bagnaia, titré ces deux dernières années. L'annonce intervient dans la foulée de celle d'Aprilia, qui a officialisé lundi le recrutement de Jorge Martín et alors qu'Enea Bastianini est attendu chez KTM.

"Ducati Corse a le plaisir d'annoncer qu'un accord avec Marc Márquez a été conclu pour les deux prochaines années", annonce avec formalité le communiqué de presse tant attendu. "À la fin de la saison actuelle, qui voit le pilote espagnol piloter la Desmosedici GP du team Gresini Racing MotoGP, l'octuple Champion du monde (31 ans) rejoindra le team Ducati Lenovo aux côtés de Francesco Bagnaia, où il pilotera jusqu'en 2026 la moto rouge de l'équipe basée à Borgo Panigale."

Cet épilogue sur les réflexions menées par Ducati au sujet de l'identité de celui qui viendrait compléter le line-up de son team d'usine vient clore plusieurs journées mouvementées sur la scène médiatique et un retournement de situation que nous révélions lundi.

C'est en effet d'abord Martín qui semblait devoir être promu, ce qui, d'après nos informations, lui avait été confirmé avant le GP d'Italie. Cependant, les fuites de cette nouvelle ont poussé Márquez à réagir et à abattre ce qui était sa dernière carte : refuser publiquement et catégoriquement la place à laquelle il était destiné, à savoir celle que Ducati s'imaginait lui confier chez Pramac Racing, où il aurait reçu la moto de dernière génération qu'il souhaitait.

Face au risque de voir partir la plus grande star de la grille actuelle, Ducati a finalement changé son fusil d'épaule : c'est Márquez qui passera dans l'équipe d'usine après son année chez Gresini Racing. D'après nos informations, les détails de l'accord entre les deux parties ont été convenus au Mugello, le week-end dernier, cependant l'annonce a été retardée en raison de divers obstacles juridiques. Le contrat annoncé ce mercredi par Ducati porte sur deux ans et verra donc Márquez et Bagnaia faire équipe en 2025 et en 2026.

Le retour au premier plan

Márquez va retrouver un statut de pilote officiel qu'il n'aura mis entre parenthèses qu'une saison, celle qui lui aura permis de se reconstruire après quatre ans de souffrances, tant physiques avec sa blessure de 2020, que sportives avec une Honda désormais dominée par les motos européennes.

Bien que ne disposant que d'un modèle de l'an dernier, les débuts de l'Espagnol sur la Ducati ont vite convaincu. Ce fut le cas lors de son premier test, en novembre dernier à Valence, où ses performances en piste ont décuplé l'écho déjà extraordinaire donné à son transfert. Et ce fut le cas aussi en ce début de championnat, alors qu'il a très vite été en bagarre pour la victoire. Si celle-ci lui échappe pour le moment, il a néanmoins collecté une pole position, cinq médailles en course sprint et trois podiums en sept Grands Prix.

Et puis, Márquez c'est une aura médiatique et marketing incomparable, à laquelle aucune marque ne peut résister. Son recrutement traduit une fois encore toute sa puissance en MotoGP, le refus opposé à Ducati jeudi ayant réussi à faire fléchir les dirigeants de Borgo Panigale quitte à entraîner le départ du leader actuel du championnat.

À 31 ans, Márquez a pu prouver en ce début de saison, tant à lui-même qu'aux acteurs les plus puissants du paddock MotoGP, que sa carrière a encore de belles heures devant elle. Associé à Pecco Bagnaia l'an prochain, il tentera de partir à l'assaut d'un titre qui lui échappe depuis sa saison record de 2019. Cette année-là, il remportait son sixième trophée en sept ans, en leader incontesté de Honda qui n'a ensuite cessé de décliner après sa blessure dès le premier Grand Prix 2020 et les pas de géant de Ducati et des marques européennes.

Et, attention, avant que Márquez devienne pilote officiel du constructeur italien, il reste 13 manches à disputer dans le championnat actuel. Quiconque connaît sa force de pilote sait que c'est trop pour l'écarter de la lutte alors qu'il occupe la troisième place.