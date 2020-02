Márquez a "plus de mal" avec son épaule qu'en Malaisie

Le Champion du monde Marc Márquez s'est classé à une sixième place discrète en apparence à Losail, à l'occasion de la première journée du dernier test de pré-saison. Toujours en convalescence après son opération de l'épaule droite à l'intersaison, le numéro 93 a effectué 42 tours ce samedi, dans la fourchette basse des pilotes engagés sur ces essais au Qatar.

S'il s'estimait à "60%" de ses capacités en Malaisie il y a deux semaines, l'Espagnol n'a pas remarqué de changement important sur cette première journée. Il est vrai que la piste de Losail est exigeante physiquement, avec plus de longs virages qu'à Sepang, qui mettent à mal une épaule encore fragile.

"Nous avons bien débuté, plus ou moins, mais j'ai plus de mal [avec l'épaule] sur ce circuit qu'en Malaisie. En Malaisie, il fallait un style de pilotage différent, mais ici avec ces longs virages à droite, j'ai un peu plus de mal. Mais j'ai réussi à piloter plus ou moins, donc nous avons juste essayé de ne pas trop pousser l'épaule sur cette première journée", a-t-il expliqué au micro du site officiel du MotoGP. "Honnêtement j'ai des soucis sur un nerf, et en deux semaines il n'y a aucune différence. Le reste du corps est plus fort, et j'essaie de travailler très fort pour avoir plus de puissance, mais ce muscle est dans le même état. J'arrive dans une meilleure condition physique, mais j'ai un peu plus de mal sur ce circuit car ces longs virages à droite mettent beaucoup de pression sur l'épaule."

Le sextuple Champion du monde MotoGP admet également que sa Honda RC213V n'aide pas sa situation, cette dernière étant particulièrement physique à piloter : "Si tu as une meilleure moto en virage, c'est plus facile physiquement bien sûr ! Nous savons que la Honda est l'une des motos qui est la plus exigeante physiquement."

Malgré la présence de deux machines à l'aile dorée sur le podium du Grand Prix du Qatar 2019, Marc Márquez indique que la piste de Losail est probablement l'une des pires pour sa machine. S'il affiche encore un certain écart avec les performances des hommes de tête, principalement les deux pilotes Suzuki qui ont terminé aux deux premières places, il ne se montre pas particulièrement inquiet, à deux jours de la fin de la pré-saison.

"Nous avons essayé de trouver une bonne base mais nous devons encore beaucoup travailler car comme chaque année, tous nos points négatifs se montrent ici au Qatar. Nous travaillons pour essayer d'ajuster tout ce qu'il faut et essayer d'être plus rapides. Pour le moment nous sommes loin des plus rapides mais c'est la première journée d'essais, il reste encore deux journées et j'essaie de me concentrer sur notre garage. [...] L'an dernier nous avons débuté avec une situation similaire et pas à pas nous nous sommes rapprochés. C'est comme ça que j'essaie de travailler, j'essaie de trouver des réglages spéciaux ici pour le Qatar et pour me rapprocher des meilleurs."

"Les problèmes sont plus ou moins similaires à ceux de l'an dernier, il y a du sous-virage en entrée, et du coup ça met du stress sur le pneu avant. Du coup on pousse beaucoup l'avant. Mais aujourd'hui le point positif est que nous n'avons pas eu de graining alors que nous en avons beaucoup souffert l'an dernier sur le pneu avant. Mais nous souffrons sur d'autres points, donc il faut trouver le bon équilibre."

Le natif de Cervera a également réfuté une nouvelle fois toutes les hypothèses selon lesquelles la Honda serait adaptée à son style : "Le fait que la moto est construite pour moi, ça n'est juste pas vrai ! Depuis que je suis arrivé chez Honda, surtout les trois ou quatre dernières années, nous avons exactement les mêmes commentaires avec Cal [Crutchlow]. L'an dernier Jorge [Lorenzo] avait aussi des commentaires similaires, et nous avons du mal avec les mêmes choses. Quand je suis à 100% physiquement, je peux éviter ces problèmes, et les régler. Mais si je ne suis pas à 100%, je ne peux pas les éviter et je pilote au même niveau que [les autres] pilotes Honda. Tous les pilotes Honda travaillent de la même façon au niveau des commentaires sur les soucis, car nous avons les mêmes problèmes."

