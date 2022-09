Márquez a mis plus de temps que prévu à récupérer du Japon

Charger le lecteur audio

Après un retour en course non révélateur de sa forme physique en Aragón, où il avait dû abandonner dans le premier tour à la suite d'un double accrochage, Marc Márquez s'est rassuré au Japon. Prudent tout au long du week-end sur sa capacité à tenir le coup sur les 24 tours, il l'a finalement fait sans accroc, sans douleur au bras et surtout à la quatrième place, en étant parti depuis la pole position !

Une performance extrêmement encourageante pour lui, après deux ans passés à ne plus piloter naturellement. "La course de Motegi a été importante parce que je n'avais plus été capable d'attaquer dans les derniers tours depuis Jerez, en 2020, car j'avais mal. Quand on a mal, on a moins de puissance et on se déconcentre un peu aussi. Lors de toutes les courses que j'ai faites depuis, mon rythme baissait dans les derniers tours", a-t-il expliqué.

"À Motegi, c'est la première fois que j'ai pu continuer à attaquer dans les derniers tours. Évidemment, je manquais de puissance mais c'est normal, et surtout j'ai fini la course en étant en forme. On va voir ici, à Buriram. C'est vrai que la météo nous a aidés au GP du Japon, mon corps n'a pas été trop sollicité le samedi."

"Ça a été un week-end positif pour moi et pour Honda. C'était important de faire un week-end solide et d'avoir cette motivation et ces bonnes nouvelles au sein du box. Pour moi, le plus important c'est que j'ai fini la course en étant bien. J'ai évidemment été assez prudent durant la course, surtout vu ma condition, et j'ai bien géré le pneu arrière tendre. On a fait une bonne course et engrangé des kilomètres et c'est le plus important actuellement."

Marc Márquez au GP du Japon

Toutefois, passée la joie du dimanche, l'Espagnol a retrouvé une réalité qui est la sienne depuis sa blessure en 2020, à savoir de la douleur. S'il n'est pas encore totalement remis ce jeudi, il affirme qu'il sera en mesure de rouler dès demain : "Durant la semaine, ça m'a pris plus de temps que prévu pour récupérer car lundi je me sentais bien et ensuite quand je me suis réveillé mardi, mon bras était complètement courbaturé. Ça prend du temps mais je commence à me sentir mieux aujourd'hui et ça ne sera pas un problème pour demain."

S'il semble avoir retrouvé son niveau, c'est une fois encore sa forme physique qui déterminera sa compétitivité à Buriram ce week-end. Un tracé qu'il apprécie particulièrement, sur lequel il a décroché son huitième titre mondial en 2019, lors de la dernière édition du Grand Prix, et qui pourrait lui faciliter la tâche avec une météo annoncée comme pluvieuse, comme au Japon.

Márquez reste néanmoins Márquez, et la soif de succès, bien que mise entre parenthèses, ne demande qu'à revenir. "Cette année on ne va pas arriver dans la même situation [qu'en 2019], on ne va pas arriver dans le dernier tour en se battant pour la victoire, enfin je ne pense pas... On verra", a-t-il conclu.