Márquez en position d'arbitre du championnat ? "Je vais me donner à 100%

Fort de son succès en Australie, Marc Márquez retrouve une autre piste sur laquelle il pourrait se montrer redoutable. Il y a en tout cas écrit quelques-unes des belles pages de sa carrière, en décrochant deux victoires dans le dernier tour des GP de Thaïlande disputés en 2018 (après un duel face à Andrea Dovizioso) et en 2019 (opposé à Fabio Quartararo).

Cette époque-là était celle à laquelle il se battait encore pour le titre, époque qui n'est pas révolue si l'on en juge par sa cote pour la saison prochaine, mais en tout cas mise entre parenthèses pour le moment alors que la phase finale du championnat devrait, sauf énorme coup de théâtre, arbitrer un duel entre Jorge Martín et Pecco Bagnaia.

L'un porte les couleurs d'un team satellite de Ducati et s'apprête, le mois prochain, à rejoindre un autre constructeur, tandis que l'autre est le pilote officiel de la marque italienne, dont Márquez lui-même défendra les ambitions la saison prochaine... Aujourd'hui troisième homme du championnat, se sent-il en position inconfortable lorsqu'il se confronte aux prétendants à la couronne ?

Interrogé à la veille des premiers essais du GP de Thaïlande, 18e des 20 manches de la saison, pour savoir s'il devait faire particulièrement attention à Bagnaia et avait éventuellement reçu des conseils de son futur team manager en ce sens, Márquez s'est d'abord dédouané de toute volonté d'emmener un adversaire au sol, quel qu'il soit, tout en affichant une volonté ferme de défendre ses propres intérêts.

"Non, j'ai suffisamment d'expérience pour essayer de gérer la situation", a-t-il répondu à la question de savoir si Davide Tardozzi lui avait glissé quelques mots à l'oreille. "Mais au final, que ce soit avec un pilote qui se bat pour le titre ou un autre, on ne tente jamais un dépassement en pensant qu'on va percuter l'autre, on essaye toujours d'éviter ça."

"Après, si je vois que je suis rapide et que je crois dans mon potentiel, comme en Australie, je le ferai", a-t-il ajouté en évoquant sa volonté de se battre pour gagner. "Je me bats pour la troisième place du championnat, ça n'est pas la première mais c'est important pour moi, alors je vais faire de mon mieux. En essayant, évidemment, de toujours faire attention, mais comme le font tous les pilotes, quelle que soit la situation. On n'a jamais envie de percuter un autre pilote, même si parfois on ne peut pas contrôler cela."

Marc Márquez se sentirait-il dans la même position inconfortable qu'en 2015 ? Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Quant à savoir si l'éventualité de priver Bagnaia de quelques points pouvait lui poser un cas de conscience, Márquez l'a balayée dans une réponse sibylline. "En 2015 aussi, j'étais au milieu [de la lutte] et j'ai pris des points, supposément, à quelqu'un…" a-t-il lancé, n'ayant visiblement pas oublié par quels propos accusateurs Valentino Rossi a récemment remis l'affaire sur le tapis.

"On ne sait jamais, on ne peut pas contrôler ces choses-là. Je vais me donner à 100%", a encore ajouté Márquez, insistant si besoin était sur sa volonté de se focaliser sur son propre cas. Car, bien que ses principaux objectifs de l'année soient d'ores et déjà atteints et même dépassés, le #93 est depuis un moment déjà tourné vers la suite, avec des priorités personnelles qui dictent sa fin de saison.

"Les principaux objectifs sont atteints mais on a toujours envie de bien finir la saison, et essayer de monter sur le podium de manière constante va être l'un des objectifs. Et si j'arrive à gagner une autre course, pourquoi pas, on va bien voir ce qu'on arrive à faire ! Je sais où je peux m'améliorer, sur quoi je peux travailler pour l'année prochaine, donc si je commence dès à présent, ça m'aidera un peu pour l'an prochain."

Malgré tout, le pilote espagnol minimise ses chances de victoire pour le Grand Prix de cette semaine, comme à son habitude très prudent tant qu'il n'a pas entamé les essais. "Ça va être dur, d'autant que je m'attends à ce que [Martín et Bagnaia] placent la barre super haut si on veut se battre pour la victoire. Mais on va essayer de poursuivre notre progression. Les dernières courses ont été super bonnes, j'ai été constant et assez rapide pour me battre pour le podium, alors on va voir si, ici, on arrive à se battre à nouveau pour le podium."