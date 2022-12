Márquez pourrait quitter Honda s'il n'a "pas les outils" pour le titre

Charger le lecteur audio

Marc Márquez n'a piloté que des Honda depuis son arrivée en MotoGP en 2013, saison qui l'a également vu décrocher son premier titre, et son association avec le constructeur japonais a mené à un total de six sacres en catégorie reine, 59 victoires, 100 podiums et 63 poles. Après une campagne dominatrice en 2019, Márquez a prolongé son contrat pour quatre saisons au début de l'année 2020, assurant sa place dans l'équipe jusqu'en 2024, mais les trois qui ont suivi ont été loin des ses attentes.

L'Espagnol a payé plusieurs pépins physiques et au cœur d'entre eux sa fracture du bras droit à Jerez en 2020, qui a nécessité un total de quatre opérations. Les performances de la Honda se sont également dégradées et la marque reste sur une saison sans victoire, la deuxième en trois ans après 2020.

S'exprimant en exclusivité auprès de Motorsport.com, Márquez a souligné l'élégance avec laquelle Honda a géré ses différentes absences ces dernières années. Et même s'il exprime son souhait de rester dans l'équipe après la saison 2024, le pilote aujourd'hui âgé de 29 ans se dit désormais ouvert à un changement d'environnement si Honda ne parvient pas à lui donner une moto capable de gagner.

"J'ai un grand respect pour Honda parce que pendant ces [trois] années avec des blessures, nos discussions et leur façon de prendre soin de moi ont été spéciales", a déclaré Márquez. "Je sais que ce n'était pas normal, mais c'était spécial, et j'aurai toujours un grand respect pour Honda. Mais aujourd'hui [fin 2022], je ne pense qu'à retrouver le sommet avec Honda. Après, si ce n'est pas possible, si je sens que je n'ai pas les outils, évidemment j'essaierai de trouver la meilleure option pour moi. Et je leur ai déjà dit."

"Mais actuellement, en 2022, je veux uniquement rester chez Honda, et mon objectif est de rester chez Honda. Mais mon plus gros objectif est de décrocher des titres, donc il faudra que je regarde ça pour l'avenir."

Cette réflexion n'en est qu'à ses débuts et Marc Márquez rappelle sa fidélité historique et sa relation particulière avec Honda : "Dans les contrats précédents, je les ai beaucoup respectés et Honda a toujours été la première option. Je n'ai discuté avec personne, juste Honda. Si on les respecte, ils te respectent ; si on ne les respecte pas, ils ne te respectent pas."

"On verra pour la suite, on ne sait jamais. Comme je l'ai dit, Honda est Honda, mon rêve est de rester chez Honda. Mais mon plus gros rêve, c'est de remporter des championnats."