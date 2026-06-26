Márquez : "Je ne prends pas de plaisir, mais il faut être sur la moto"

Marc Márquez est arrivé à Assen en affichant sa prudence habituelle, renforcée par une épaule droite encore faible musculairement. Ces propos ont pu intriguer dans la bouche du vainqueur des deux derniers Grands Prix, sur un Balaton Park qui appuyait sur ses forces et surtout à Brno, où les virages à droite ne ménageaient pas son bras.

Cependant, la première journée à Assen a permis à Márquez de confirmer qu'il avait raison de se méfier. L'Espagnol a été dans le coup mais pas au point de réellement menacer les pilotes Aprilia. Après le drapeau rouge provoqué par la chute de son frère en Essais, il a préféré ne pas reprendre la piste et a pu rester sixième.

"L'objectif était le top 10, et quand j'ai vu que le chrono était acceptable, je suis juste resté au garage", a expliqué Márquez, en insistant sur ses sensations mitigées : "Demain sera un autre jour. Sur ce circuit, j'ai immédiatement compris que normalement, j'ai du mal, et cette année, ce sera encore plus difficile que les précédentes. Mais on va survivre."

Depuis le début du week-end, Marc Márquez ne cache pas une certaine réticence à rouler sur le circuit néerlandais, souvent considéré comme l'un des plus beaux du calendrier mais qui ne convient pas aux spécificités de son pilotage.

"C'est trop rapide, des changements de direction trop rapides, c'est trop étroit, une petite erreur peut se payer très cher... Je ne suis pas à l'aise en roulant, mais je roule d'une façon acceptable. Au premier virage, ça va, mais dans le virage 2, le 3, le 4, je ne prends pas de plaisir, mais il faut être sur la moto."

Marc Márquez n'a pas apprécié sa journée au GP des Pays-Bas. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez apprécie-t-il Assen ? "Non", a répondu le pilote Ducati, avant de préciser sa pensée et de décrire une piste trop dangereuse : "En fait, par 'je ne l'aime pas', je veux dire... que je ne l'aime pas. [rires]"

"Je ne l'aime pas parce que... J'ai gagné des courses ici mais c'est très rapide, très étroit, les dégagements sont remplis de graviers, il y a de très grosses pierres dans les graviers. C'est réglementaire, mais non, non, non. C'est le genre de circuit où j'espère de la pluie, mais ça ne sera pas le cas cette année. Je vais essayer de survivre."

"Au final, le tracé est sympa, et je l'apprécie", a néanmoins souligné Márquez. "Mais les risques que l'on prend sur ce circuit sont super élevés, et je n'aime pas ça."

"Il y a des hauts et des bas. Mais nous sommes des professionnels et nous n'aimerons pas les 22 circuits, nous n'apprécierons pas les 22 week-ends et les 22 courses. Il faut être professionnel et essayer de donner 100%. J'ai gagné le sprint et la course principale l'an dernier ici, et cette année on essaie de faire de notre mieux."

Marc Márquez a connu une chute ce vendredi à Assen. Photo de: Vincent Jannink / ANP / AFP via Getty Images

Malgré tout, Márquez prend les risques quand il le faut, ce qui a mené à une chute à la dernière chicane dans la matinée : "À la fin, il y a un moment où l'on attaque. Ce matin, je suis tombé, mais dans un virage lent. L'an dernier, le vendredi je suis tombé dans deux virages rapides, aux virages 15 et 7. Mais il faut prendre des risques sur tous les circuits si on veut être dans le top 6."

Ces risques se sont vus avec plusieurs chutes, dont une pour Fermín Aldeguer, transféré à l'hôpital pour des examens, et pour Álex Márquez. Ce dernier a été déclaré apte mais devra encore être examiné samedi.

"Je l'ai vu et il n'a aucune fracture", a rassuré l'aîné de la fratrie. "Il a mal partout. Il était trop rapide parce qu'il était en tête dans le troisième virage, c'est le plus rapide là-bas, et il est entré en Q2. Pour un pilote, pour un pilote rapide, c'est super difficile de contrôler son instinct."