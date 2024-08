Márquez promet de miser sur "l'entraide" avec Bagnaia chez Ducati

L'association entre Pecco Bagnaia et Marc Márquez fera-t-elle des étincelles ? Ducati a décidé d'associer les pilotes les plus titrés de la grille en MotoGP, vainqueurs de huit des 11 derniers championnats à eux deux. Si Márquez a plutôt fait profil bas depuis qu'il pilote la Ducati de l'équipe Gresini cette année, il n'a pas hésité à s'affirmer et à user de son pouvoir pour obtenir la place dans le team officiel, en assumant une part d'égoïsme.

Bagnaia, plutôt favorable à une prolongation d'Enea Bastianini mais pas fermé à une arrivée de Márquez, a prévenu cette semaine que le partenariat serait "super bon ou un désastre" selon leur approche, s'ils décident de jouer le jeu de l'équipe en coopérant ou, à l'inverse, s'ils préfèrent se cacher des informations. Márquez s'est voulu rassurant sur ce point.

Interrogé sur les propos de son futur coéquipier en conférence de presse au Red Bull Ring, l'Espagnol a voulu se placer dans la position du novice, contrairement à ce qu'il a longtemps connu chez Honda, en affichant sa volonté d'apprendre de Bagnaia et de coopérer avec lui.

"Pour moi, ce sera une nouvelle expérience", a commenté Márquez. "Chez Repsol Honda, j'étais toujours celui qui avait l'expérience et qui était le meilleur dans le garage. Lorenzo est arrivé, Joan Mir est arrivé , deux Champions du monde. La situation était différente parce que je connaissais mieux la moto. Ce sera une nouvelle expérience pour moi parce que Pecco est la référence chez Ducati, il a le numéro 1 sur sa moto, il est super rapide et je dois beaucoup apprendre de lui, de sa façon de faire."

"Naturellement, j'ai ses données actuellement mais c'est toujours différent dans le garage. J'espère que l'on pourra s'entraider parce que s'il est performant et que je suis performant, c'est ce qui aidera le plus le garage à améliorer notre niveau."

Assis aux côtés de Bagnaia, qui acquiesçait pendant que Márquez s'exprimait, l'octuple Champion du monde a aussi apporté un soutien inattendu au pilote Ducati. Les quatre premiers du championnat étaient réunis dans cette conférence de presse et lorsqu'il leur a été demandé quel pilote ils aimeraient voir remporter le titre s'ils n'y parvenaient pas eux-mêmes, Jorge Martín, Pecco Bagnaia puis Enea Bastianini n'ont pas su répondre... contrairement à Marc Márquez.

"Pecco", a-t-il affirmé, provoquant la satisfaction de l'Italien. "Parce que ce sera mon prochain coéquipier, et que je préfère avoir le Champion en titre dans le garage."

Si l'ambiance est aujourd'hui au beau fixe entre Bagnaia et Márquez, et qu'ils sont sortis avec le sourire de leur duel à Jerez, le début de saison a aussi été marqué par un accrochage à Portimão, après lequel leurs avis étaient totalement opposés.