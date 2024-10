Surpris par Bastianini, Márquez ne vise pas plus haut que quatrième

Marc Márquez était très performant pendant les essais libres à Buriram, et l'entame du sprint a laissé penser qu'il aurait ses chances mais il n'a finalement pas pu lutter face aux trois hommes forts disposant de la version la plus récente de la Ducati. Le pilote Gresini n'était que cinquième sur la grille de départ après une chute en qualifications, mais il a émergé du premier virage en deuxième position, après avoir profité du temps perdu par Pecco Bagnaia et Jorge Martín.

Márquez pensait que les deux principaux prétendants au titre seraient les plus forts et qu'Enea Bastianini, avec qui il est en lutte pour la troisième place du championnat, serait plus en difficulté. Leader après le départ, Bastianini a finalement creusé l'écart et Márquez a de son côté vite cédé face à Bagnaia et Martín. Voyant qu'il n'avait pas les moyens de tenir leur rythme, il a préféré assurer sa quatrième place.

"Je m'attendais à finir troisième parce que je ne comptais pas Bastianini", a reconnu Márquez. "Mais il était le plus rapide ! Pendant les qualifications, il était rapide, mais pendant les essais, il avait un peu de mal. En course, c'était l'inverse, il était super rapide, super constant, et après, on a fini à cette quatrième place. En prenant plus de risques, on aurait [quand même] fini quatrième mais plus proche. J'ai vu que c'était ma position et on essaiera de la reproduire demain."

La course de Márquez aurait pu s'interrompre dès le premier virage puisqu'il a frôlé Martín, revenu sur la piste juste devant lui : "Je viens de voir l'image et on a eu de la chance parce que j'ai anticipé ce mouvement. Il est sorti de la piste et après, heureusement je ne suis pas passé sur le vibreur et j'ai anticipé qu'il allait revenir, mais il est revenu d'une façon un peu optimiste. Heureusement, j'ai un peu anticipé cette manœuvre et il ne s'est rien passé, il a mis les gaz. Si on sort de la piste, c'est mieux de revenir plus tard parce qu'on a la place dans ce virage."

Pas de nouvelle chance de victoire avant Valence

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Márquez ne cache pas qu'en cette fin de saison, un nouveau succès avec Gresini aurait plus d'importance à ses yeux que décrocher la troisième place du championnat, mais les occasions seront de plus en plus rares et il en écarte déjà une pour dimanche. Interrogé sur de potentielles chances plus élevées avec le pneu dur en course principale, Márquez a vite mis fin aux espoirs.

"Non", a balayé l'Espagnol, espérant simplement reproduire le résultat du jour : "Demain, même avec le dur, je pense que notre but sera d'être à sa quatrième place. Et, si on a une course parfaite, d'être à la troisième place. Ici, on perd beaucoup aux virages 1 et 2. Je peux compenser pendant cinq tours mais en course, j'ai vu que si je continuais à piloter comme ça, j'allais tomber, et parfois il faut comprendre ces choses. On peut toujours faire une erreur mais il faut essayer de l'éviter."

Après la Thaïlande, il ne restera que deux week-ends de course et Márquez sait déjà qu'il peut oublier tout objectif de victoire dans le premier... sauf si la météo vient troubler la situation : "La Malaisie est l'un des plus mauvais circuits pour moi. On ne sait jamais. Il faudrait au moins une course sous la pluie. [...] Peut-être qu'on aura une nouvelle chance à Valence."

Les plus belles photos de samedi au GP de Thaïlande