Márquez réaliste sur l'effort que lui demandent de bonnes courses

Alors qu'il lui a fallu attendre début août pour voir l'arrivée d'un Grand Prix cette saison, Marc Márquez continue d'empocher des points le dimanche. L'épreuve de Misano, le week-end dernier, lui a même valu le trésor de neuf unités représenté par une septième place à l'arrivée, son meilleur résultat hors sprint à ce stade. Mais le pilote Honda sait pertinemment qu'il n'y a pas de quoi pavoiser.

Dès samedi, il était capable de dresser ce qui serait le bilan de son week-end. "La course [sprint] et la journée dans l'ensemble n'ont pas été mauvais. Ce n'était pas comme à Montmeló, on était plus proches. Le souci, c'est la façon d'y parvenir", résumait-il en effet à l'issue de la course courte, qu'il a terminée à la dixième place, à 11"3 du vainqueur.

Le résultat avait beau être modeste, Márquez battait les autres pilotes Honda de dix secondes sur la ligne d'arrivée de ce sprint de 13 tours, le trio Nakagami-Bradl-Mir étant réuni aux dernières places. Or, pour y parvenir le Catalan a dû puiser dans ses ressources. "J'ai donné ce truc en plus mais pour y arriver, c'est très exigeant physiquement et ce sera très dur d'attaquer à chaque tour en course", pressentait-il.

Au fond, ce qu'il a réussi à produire lors du sprint, c'est de boucler quelques tours à un rythme de qualifications, le tout en laissant son frère le doubler "pour l'utiliser" tel un lièvre. "J'ai fait de petits 1'32 et trois ou quatre tours comme en qualifications, en attaquant beaucoup sur les freins. Mon vrai rythme se situe entre 1'32"4 et 1'32"6. J'ai fait des tours de qualifications et je ne pourrai pas rouler à ce rythme longtemps [dimanche]", assurait-il.

S'il savait d'ores et déjà qu'il ne pourrait pas faire aussi bien pendant la course principale, il a cherché à mettre toutes les chances de son côté et, comme les autres pilotes Honda, il a fait le pari du pneu arrière tendre. L'objectif : se montrer aussi compétitif que possible au début de la course. "Ça a marché jusqu'aux dix derniers tours puisque le pneu arrière tendre a commencé à se dégrader plus que le medium. Mais ça a été la stratégie parfaite", jugeait Márquez à l'arrivée.

"Franchement, j'ai l'impression d'avoir fait une course parfaite, mais même comme ça, on est loin et on termine à 13 secondes des premiers", observait-il, très réaliste. "En tout cas, j'ai pris le maximum, j'ai attaqué quand il le fallait, j'ai souffert quand [le moment est venu] et j'ai réussi à souffrir d'une bonne manière. Je me suis défendu dans les derniers tours car un gros groupe arrivait. On a fait une bonne course."

Marc Márquez a empoché les neuf points de la septième place à Misano, mais en tirant beaucoup sur la corde physiquement.

"On a choisi l'option du pneu tendre à l'arrière. Il faut qu'on comprenne pourquoi on ne peut pas utiliser le medium. Avec le medium, on perd beaucoup de performance, particulièrement en entrée de virage, or quand on perd de la performance en entrée, on en perd aussi en sortie. C'est là que les autres constructeurs sont super rapides, avec le medium, et on ne peut pas, il faut qu'on utilise le soft : je l'ai utilisé en Autriche, à Montmeló et aujourd'hui."

Cela n'est pas sans conséquences, et Marc Márquez a admis avoir beaucoup tiré sur la corde physiquement pendant cette course de 27 tours. "Avec le tendre, il faut beaucoup jouer avec son corps pour obtenir de la motricité et on s'use physiquement. J'ai souffert physiquement, mais pas parce que je ne suis pas en forme, parce que la moto m'en demande beaucoup pour essayer de gérer tous ces mouvements", a-t-il admis.

Il a précisé avoir eu des sensations proches d'un syndrome des loges : "Arm-pump, dans les deux bras ! Mais pas uniquement de l'arm-pump, c'était tout le corps. Ça a été comme quand on sent la limite de son corps."

J'ai souffert physiquement, mais pas parce que je ne suis pas en forme, parce que la moto m'en demande beaucoup. Ça a été comme quand on sent la limite de son corps. Marc Márquez

"Il est vrai que j'ai utilisé beaucoup d'énergie pour rattraper Viñales", a ajouté le pilote Honda, qui a pu dépasser Miguel Oliveira dans le neuvième tour et avait ensuite 1"2 à combler sur l'Aprilia #12. "Je me suis dit que j'allais le rattraper et qu'ensuite j'allais rester avec lui jusqu'à la fin de la course, avec l'aspiration, mais quand je l'ai rattrapé j'étais détruit. Oliveira m'a même repassé, c'était impossible de le suivre. On verra si on peut continuer comme ça sur les prochaines courses."

Ce que les prochaines courses doivent aussi révéler, c'est si l'octuple Champion du monde va se résoudre à insister chez Honda, quitte à souffrir encore un an si la RV213V 2024 ne devait pas résoudre les problèmes actuels, ou bien s'il ira vers ses options B ou C... Il a indiqué qu'il prendrait une décision quant à son avenir autour de l'un des deux prochains Grands Prix, soit d'ici la fin du mois.

Avec Vincent Lalanne-Sicaud

Marc Marquez, Repsol Honda Team 1 / 17 Photo de: MotoGP Marc Marquez, Repsol Honda Team 2 / 17 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 3 / 17 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, équipe Repsol Honda 4 / 17 Photo de: MotoGP Marc Marquez, Repsol Honda Team 5 / 17 Photo de: Lewis Duncan Marc Marquez, Repsol Honda Team 6 / 17 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, équipe Repsol Honda 7 / 17 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 8 / 17 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 9 / 17 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 10 / 17 Photo de: German Garcia Marc Marquez, Repsol Honda Team 11 / 17 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 12 / 17 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 13 / 17 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 14 / 17 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 15 / 17 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 16 / 17 Photo de: MotoGP Joan Mir, équipe Repsol Honda 17 / 17 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images