Márquez "réaliste" et "trop loin pour le titre" malgré sa victoire

Marc Márquez a franchi le week-end dernier le cap tant attendu de décrocher une première victoire avec Ducati, constructeur dont il rejoindra l'équipe d'usine la saison prochaine. Pour le moment au guidon d'une moto de l'an dernier et au sein du team satellite Gresini, l'Espagnol pose minutieusement les fondations d'une reconstruction personnelle qui sera totale lorsqu'il aura réussi à redevenir un prétendant au titre de manière stable et affirmée, après les années de galère ayant fait suite à sa saison record de 2019.

Signer une première victoire était donc essentiel, mais quelle qu'ait été sa domination, Márquez entend garder les pieds sur terre, conscient que le circuit et les conditions lui étaient favorables et qu'il a parfaitement su les exploiter.

"Ce week-end a été super bon, j'ai eu des sensations incroyables, mais il faut être réaliste", prévenait-il sitôt descendu du podium d'Aragón, dimanche. "Les conditions étaient très particulières. Pour moi, le Grand Prix disputé au Red Bull Ring a été plus important, car je m'y suis senti super bien et j'ai eu un niveau très proche de celui des premiers."

"Depuis trois Grands Prix, j'ai commencé à piloter de manière un peu plus naturelle. Pour une raison quelconque, j'ai commencé à mieux comprendre le pneu arrière. Mais j'ai hâte d'arriver sur d'autres circuits pour essayer de comprendre si on continue à progresser", a-t-il ajouté, semblant s'être détaché du sentiment d'infériorité qu'a parfois pu lui procurer l'ancienneté de sa moto par rapport à celle de Martín et Bagnaia.

"On regardait beaucoup la moto de 2024, mais elle est différente. Il faut qu'on roule avec nos réglages, nos performances, qu'on croie en nous. Nos techniciens et notre team font du très bon boulot et, petit à petit, je commence à piloter de manière plus fluide et instinctive, et ça fait la différence."

Marc Márquez a signé une première victoire avec Ducati, après 59 avec Honda. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Il n'en faut pas plus pour s'imaginer l'esprit de compétiteur de Marc Márquez reboosté comme à ses plus belles heures et prêt à se battre pour le titre alors qu'il reste près de 300 points à attribuer. Mais, bien que remonté au troisième rang du classement général après ce premier succès, le #93 est affirmatif quant à ses chances : "Non, on est loin. On s'est mis à perdre des points, de plus en plus, et on est trop loin. Et puis, il n'y a pas qu'un pilote, il y en a deux qui sont plus réguliers que moi."

En quête de constance pour la suite de la saison

"Un week-end ne va pas changer notre vie", a-t-il assuré, lui qui pointe à présent à 70 points de Jorge Martín et 47 de Pecco Bagnaia, juste devant Enea Bastianini. "Évidemment, ça va aider notre vie mais ça ne va pas la changer et on est trop loin pour se battre pour le titre cette année. Par contre, on va voir si on arrive à se battre pour figurer dans le top 3. C'est un objectif réaliste."

"Il reste encore beaucoup de points, il peut encore se passer beaucoup de choses. On sait qu'en Asie, il y a toujours des orages, de la pluie, et on ne sait jamais. Mais en tout cas, on va continuer à prendre du plaisir, c'est le plus important pour moi, et on va essayer de continuer à se battre contre les premiers."

Questionné pour savoir quand il a compris qu'il gagnerait à nouveau, Márquez a révélé : "J'ai réalisé au test de Valence que j'y arriverais. J'ai réalisé là-bas qu'on aurait notre opportunité. Se battre pour le titre, c'est autre chose, et pour ça il nous faut encore continuer à travailler, mais à Valence j'ai commencé à comprendre que ça arriverait tôt ou tard, et c'est la raison pour laquelle j'ai gardé mon calme et je n'ai pas trop surpiloté."

"Évidemment, j'aimerais rééditer chaque week-end ce qui s'est passé en Aragón", a-t-il admis au micro de DAZN, "mais d'ici à la fin de la saison, l'une des choses sur lesquelles j'aimerais travailler, et je ne sais pas si je vais y arriver, c'est de trouver cette constance, cette haute performance pour pouvoir me battre avec les meilleurs pilotes."

"C'est le plus difficile mais on va essayer", a vite promis le pilote espagnol, bien conscient que cette régularité dans ses performances sera essentielle l'an prochain quand il fera jeu égal avec Bagnaia en termes de matériel.

Avec Germán Garcia Casanova