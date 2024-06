Márquez a préféré "renoncer" face à la "fusée" Bastianini

Marc Márquez a mis fin à une série de six arrivées parmi les trois premiers, dans trois courses principales puis trois sprint, en terminant au pied du podium au Mugello. Le pilote Gresini a passé presque toute la course à cette position, d'abord en devant résister à Pedro Acosta, ensuite en revenant dans la roue d'Enea Bastianini. Márquez a réussi à doubler l'Italien mais quatre tours plus tard, Bastianini a repris l'avantage, profitant d'un regain de performance avec lequel l'Espagnol ne pouvait pas lutter à ce moment de la course.

"On avait le rythme, on avait la vitesse, j'étais là, à me battre tout le temps proche des leaders, Pecco [Bagnaia], [Jorge] Martín et Bastianini", a souligné Márquez, interrogé par le site officiel du MotoGP. "J'ai passé toute la course coincé derrière Bastianini. J'ai testé beaucoup de choses, j'ai essayé de creuser un écart, de revenir, de contrôler la pression du pneu avant, mais ce n'était pas possible."

"Dans les cinq derniers tours, j'ai eu une petite possibilité au premier virage et le rythme semblait s'améliorer un peu. Je me suis dit qu'il fallait revenir sur Martín et on se rapprochait de lui. Mais dans les deux derniers tours, Bastianini était une fusée ! Il était super rapide."

"Dans ces deux derniers tours, c'est comme si Bastianini avait un nouveau pneu arrière !" a-t-il ajouté lors de sa rencontre avec les journalistes. "Il était extrêmement rapide dans le dernier tour et j'ai renoncé. Je me suis dit qu'il fallait finir quatrième."

Marc Márquez n'est pas resté longtemps devant Enea Bastianini Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Márquez estime que ce duel avec Bastianini était encore plus difficile en raison de la petite taille de l'Italien, qui peut se blottir derrière la bulle et avoir un avantage en ligne droite... mais le #23 arrivait aussi à faire la différence au dernier virage. Ces éléments ont joué en faveur de la Desmosedici officielle.

"On se battait face à la Ducati la plus rapide, celle de Bastianini en général, parce qu'il est super aérodynamique. Il était aussi très bon dans le dernier virage. J'étais bon mais il n'a pas fait la moindre erreur à cet endroit, et il freinait tard."

"Avec tout ça, et en étant derrière lui toute la course, la température montait à l'avant, la pression montait à l'avant. J'ai essayé de revenir, de laisser l'écart grandir, de revenir... J'ai juste essayé de voir ce qui était possible. Vous avez pu voir comment j'ai freiné au premier virage, j'ai glissé des deux roues. Je me suis dit 'OK, une fois ça va, mais pas deux fois'."

Durant la course, le pneu arrière de Márquez a plusieurs fois laissé échapper de la fumée, le variateur de hauteur lui faisant toucher la selle. Ce souci peut parfois toucher la Ducati version 2023 mais l'Espagnol estime que cela ne l'a pas ralenti.

"Je n'avais pas de [mauvaises] sensations sur le pneu, j'avais comme une cloque qui venait de cette surchauffe, mais je ne la ressentais pas, ça n'a pas affecté la performance. La moto 2023 est limitée et on est toujours à la limite absolue. J'étais derrière [Fabio] Di Giannantonio au Mans et il a eu un problème similaire, mais c'est une chose que l'on connaît, ça n'affecte pas les performances."

"Ça ne m'a pas ralenti, peut-être que ça a affecté le pneu", a-t-il précisé. "On sait ce qu'il se passe, avec cette bosse, on appuie un peu sur l'amortisseur et la moto 2023 a un peu moins d'espace entre le pneu et la selle. On essaie toujours d'être à la limite parce que ça donne une meilleure vitesse mais c'est sous contrôle. Ce n'est que de la fumée, la Ducati marche bien."

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

En sept courses sur la Ducati, Márquez a souvent été dans le rythme des leaders mais n'a pas encore pu gagner, une situation qu'il accepte sans broncher après des années de galère, entre sa blessure au bras et une Honda en déclin avant de changer d'univers pour découvrir la Ducati cette année.

"C'est facile parce que j'ai beaucoup gagné, mais j'ai [aussi] beaucoup souffert. Ces quatre dernières années, j'ai beaucoup plus souffert que gagné. Maintenant, c'est facile. J'ai essayé [dimanche] et je me suis fait quelques frayeurs mais ce n'était pas possible donc pour moi, cette quatrième place au Mugello est un bon résultat."