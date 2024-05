Marc Márquez revient encore de loin : "Je ne baisse jamais les bras"

Marc Márquez a décroché un nouveau trophée en passant la ligne d'arrivée du GP de Catalogne en troisième position. Il s'agit de son troisième podium de suite, ce qu'il n'était plus arrivé à réaliser depuis 2019. Si l'on y ajoute les médailles glanées lors des deux derniers sprints, cela crée une série de cinq courses terminées dans le trio de tête.

Ce dimanche, le pilote espagnol a une nouvelle fois dû s'employer pour remonter si haut, sachant qu'il prenait le départ depuis la 14e place. Dixième après le premier tour, il a pris l'avantage sur Enea Bastianini et profité de la chute de Jack Miller pour gagner deux positions rapidement, avant de se faire plus incisif peu avant la mi-course.

Au 12e tour, il entrait dans le top 5 puis, sentant qu'il avait encore la capacité de hausser le ton, il a fondu sur Raúl Fernández et Aleix Espargaró, visiblement en difficulté avec leurs pneus. Il lui a fallu résister jusqu'à la ligne d'arrivée pour se maintenir devant le pilote officiel Aprilia, désespéré de laisser filer ce trophée alors qu'il dispute son dernier Grand Prix à domicile, mais le #93 a tenu bon, solide dans cette phase finale.

À l'arrivée, Márquez était à nouveau tout sourire et transpirait de cette joie de vivre qui l'accompagne de week-end en week-end cette saison. "Un pilote heureux est un pilote rapide !" a-t-il commenté à chaud auprès du site officiel du MotoGP. "Être sur le podium ici, à Montmeló, c'est très spécial pour moi et super important. C'est un des circuits que je déteste, même si c'est ma piste maison ! Mais quand je dis que c'est un circuit difficile pour moi, je ne baisse jamais les bras et j'essaye de travailler doublement pour être meilleur."

Après sa mauvaise qualification, le pilote Gresini a fait le choix du pneu arrière tendre en estimant ce risque gérable, et ce fut le cas. Se disant "super content" de sa course après ces 24 tours parfaitement menés, il relate : "Mon départ a été acceptable mais pas incroyable. Ensuite, j'avais le temps et le potentiel pour récupérer des places, même en ayant choisi l'option soft pour le pneu arrière. On a bien géré."

"Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ce risque et ce pneu soft m'a donné le podium", affirme-t-il. "En partant 14e, j'ai eu le sentiment que ça me forçait à prendre le pneu arrière tendre. Je ne sais pas si c’était mieux ou moins bien, mais j'ai eu ce grip supplémentaire dans les premiers tours pour faire des dépassements. À la fin, c'était difficile mais même comme ça j'ai rattrapé les pilotes Aprilia qui avaient le medium et j'avais quelque chose en plus. Alors je suis content d'être troisième sur un circuit où, historiquement, j'ai toujours eu du mal. Ce travail supplémentaire fait avec l'équipe nous apporte ce podium incroyable."

Marc Márquez a construit sa course méthodiquement. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Cette fois, il a manqué dix secondes à Márquez pour espérer s'imposer, alors que les deux derniers Grands Prix l'ont vu plus directement impliqué dans la lutte pour la victoire. Néanmoins, il juge ce nouveau podium plus important encore que ceux de Jerez et du Mans, compte tenu du désavantage qu'il sentait avoir, non seulement avec sa position de départ mais aussi avec une typologie de circuit qui lui convient peu.

"À Jerez, j'avais le rythme mais je n'avais pas la confiance pour y arriver. Avec Austin, c'était la première fois que j'avais le rythme, or à Austin j'avais fait une erreur, ainsi qu'à la course sprint de Jerez, donc je n'avais pas cette confiance. Ensuite, au Mans j'avais le rythme pour gagner et c'est pour ça que je les ai rattrapés. Ici, je n'avais pas le rythme pour gagner mais pour figurer dans le top 5. Et en partant 14e, c'était encore pire."

Je n'avais pas le rythme pour gagner mais pour figurer dans le top 5. Et en partant 14e, c'était encore pire.

"Mais j'ai juste essayé de bien me concentrer, de ne pas manquer les points de freinage, de dépasser les autres pilotes sans perdre de temps car c'est l'une des choses les plus importantes quand on fait une remontée. Au début, c’était difficile parce que certains comme Morbidelli et d'autres utilisaient beaucoup leur pneu arrière et je n'arrivais pas à les dépasser, mais petit à petit j'ai vu P5."

"Je n'ai pas réalisé que je me battais pour la troisième place dans le dernier tour parce que je me concentrais juste sur les écarts et sur les pilotes. Je suis super content d'être troisième ici à Montmeló, et en plus en étant parti 14e !"

"Pas de stress, pas de panique"

Questionné sur ses chances de victoire à la prochaine course, qui sera le Grand Prix à domicile de Ducati, Márquez a encore une fois temporisé les attentes : "Le Mugello ça ne va pas être le meilleur circuit pour décrocher la victoire, surtout parce que j'imagine que Pecco [Bagnaia] va être super rapide dans les longs virages là-bas, ça fait partie de ses plus gros points forts. Mais pas de stress, pas de panique", prévient le pilote espagnol.

"Je prends du plaisir, je suis heureux et c'est le plus important pour moi. Quand la seconde partie de la saison arrivera, j'espère être mieux préparé avec la moto, même s'il est vrai aussi que ceux qui ont la moto de 2024 l'auront plus en contrôle. On verra bien ce qu'on peut faire, mais pour moi c'est déjà un plaisir de me battre contre ces deux gars à chaque course."

"Pour moi, le plus important est que je me sente à l'aise. Et je sens que la considération de Ducati est élevée et c'est déjà un plaisir pour moi, parce qu'il y a six mois je n'arrivais même pas à entrer dans le top 10. Aujourd'hui, j'y suis, j'ai le sourire, je suis heureux et je prends du plaisir, et pour moi c'est le plus important. Je voulais retrouver le plaisir sur la moto pour faire durer ma carrière plus longtemps, et c'est le cas alors je suis super content."