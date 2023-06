Márquez roublard : Bagnaia "s'est arrêté ; je lui ai dit merci !"

Une pole position que l’Italien de l’équipe Ducati a été en mesure de signer au final, en dépit d’une tension apparente, mais qui ne ravit pas totalement celui qui sait avoir permis à son rival de signer le second temps. Passablement agacé, Pecco Bagnaia a réalisé dans son ultime tentative un chrono de 1'44"855, que Márquez a approché de moins d’un dixième.

L’Espagnol de l’équipe Repsol Honda estime que Bagnaia aurait aisément pu s’éviter sa présence derrière lui en gérant différemment son approche du virage 1 et ne montre bien entendu aucun signe de remords d’avoir saisi une grande opportunité.

Sous les sifflets du public italien acquis à la cause du poleman Ducati, Marc Márquez a adressé son sentiment à chaud sur une séance qu’il considère logiquement comme un grand succès dans la construction de son week-end.

"Je suis très heureux car être sur la première ligne au Mugello, ce n’est pas évident !", a-t-il déclaré au micro de la Dorna. "On a fait un tour extraordinaire…"

Márquez a pris ce que Bagnaia lui a tendu

Márquez se défend d’avoir provoqué la situation opportuniste avec Bagnaia et estime que c’est son rival qui disposait de la capacité à dérouler sa propre séance sans se soucier exagérément de lui.

Instantanément piqué au vif en apercevant l'Espagnol sortir des stands devant lui, Bagnaia s’est en effet immobilisé aux côtés de Márquez en débouchant de son tour lancé et a ainsi exagérément permis à celui-ci de prendre sa roue.

"Pour le dire honnêtement, cette fois, je ne cherchais pas Pecco, car quand il s’est arrêté à mes côtés, je sortais du box et j’étais dans le virage 1 ; il arrivait d’un tour complet mais il a décidé de s’arrêter à mes côtés et de me parler. Alors je lui ai dit 'merci' car comme ça, j’étais avec la chance d’être proche de lui'."

"Je sortais des box, j’avais des pneus qui n’étaient pas à la température correcte et s’il avait poussé sur ce tour, je n’aurais pas été en mesure de le suivre. Mais quelqu'un m'a donné cette opportunité de suivre Pecco, je l’ai fait et on a atteint notre objectif ! Notre but n’était pas d’être sur la première ligne, mais d’être neuvième ! Donc ce sera un grand avantage pour la course."

L'habitude de Marc Márquez de prendre des roues a souvent fait débat ces derniers mois et encore vendredi lorsqu'il a accroché une place en Q2 à la faveur d'un tour derrière Maverick Viñales, qui a dû de son côté passer par la Q1. Le pilote Aprilia réclamait une intervention de la direction de course et Ducati souhaite également qu'elle se penche sur l'incident de ce samedi.

"Il me semble que Marc a clairement été un obstacle pour Pecco parce qu'il a jeté un coup d'œil en sortant de la voie des stands, il a vu Pecco arriver et il a pris le virage lentement", a confié Paolo Ciabatti, directeur sportif de Ducati, au site officiel du MotoGP. "Il a probablement déconcentré Pecco pour ce tour. J'espère que les commissaires feront quelque chose parce que nous ne comprenons pas vraiment le règlement."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud