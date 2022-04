Marc Márquez "sans aucune attente" au Portugal

Charger le lecteur audio

C'est à Portimão, il y a un an, que Marc Márquez a fait son retour à la compétition après la longue convalescence qui a bouleversé sa carrière. Contraint de manquer les deux premières manches de la saison, après avoir été absent de pratiquement tout le championnat précédent, il avait retrouvé la piste avec modestie, mais aussi une certaine angoisse avant de pouvoir rapidement se rassurer sur sa capacité à toujours dompter sa puissante Honda.

Aujourd'hui, neuf ans jour pour jour après sa première victoire en MotoGP, Márquez retrouve le circuit portugais, mais toujours quelque peu diminué après avoir récemment dû manquer deux courses, cette fois à cause d'un épisode de diplopie. "Il y a un an, ça avait été un beau retour à Portimão après une longue blessure. L'année qui s'est écoulée n'a pas été facile, j'ai connu des hauts et des bas et j'ai subi une autre blessure. En tout cas, on est ici pour courir à nouveau", résume-t-il simplement en cette veille d'essais sur le circuit de l'Algarve.

Victime d'une lourde chute pendant le warm-up en Indonésie il y a tout juste un mois, le champion espagnol a dû renoncer à participer à la course de Mandalika, puis à celle de Termas, deux semaines plus tard. Son retour à Austin lui a permis de reprendre confiance, mais pour la première fois il n'a pas été en mesure de se battre pour la victoire sur ce qui est pourtant l'une de ses pistes fétiches.

"Austin a été un bon week-end. L'objectif était de reprendre confiance, et on y est arrivé. On a abordé le week-end de la bonne façon, je pense, on a fait un week-end solide, ce qui était important. Après, il est vrai que j'en veux toujours plus. Finir sixième, c'était bien, et c'était une très belle remontée, mais on en voulait plus", admet-il.

Pas de rancœur après le problème technique d'Austin

"On a eu un problème technique au départ, ce sont des choses qui peuvent arriver avec une nouvelle moto. Le plus important, c'est que Honda ait identifié le problème et l'ait résolu pour l'avenir", précise-t-il, sans toutefois aller plus loin dans les explications : "Je suis désolé, je ne peux pas dire ce qui s'est passé sur la moto. Peut-être que Honda le fera, mais je ne peux pas le dire."

Ce mystérieux problème a relégué le #93 en queue de peloton au départ de la course, l'obligeant par la suite à sortir le grand jeu pour livrer une superbe remontée jusqu'à la sixième place. Malgré la frustration qu'il pouvait légitimement ressentir face à ce que son potentiel aurait pu lui permettre de réaliser, il a rapidement cherché à relativiser.

"En dix ans chez Repsol Honda, je n'avais jamais eu de problème technique un jour de course, et c'est maintenant, alors que j'ai le plus besoin d'aide, que ça arrive. Après la course, j'ai dit au team : 'Les gars, en dix ans on n'a eu aucun problème avec la moto, alors ça peut arriver. À Portimão, on va continuer'. Au fond, j'ai fait beaucoup d'erreurs, et parfois je suis tombé, comme en Indonésie où je suis tombé quatre fois dans le week-end, et pourtant les mécaniciens ne me disent rien et ils ont toujours l'air heureux. On forme une équipe et on travaille de la même façon dans les bons comme dans les mauvais moments."

Trop tôt pour penser à la victoire

Désormais, Márquez entend repartir à l'assaut de ce nouveau week-end avec un état d'esprit inchangé, d'abord prudent, à l'écoute de ses sensations, mais prêt à sortir les crocs s'il se sent en confiance. "J'aurai à nouveau la même approche ici, mais si dans les premiers tours je me sens bien, alors mon ADN c'est de pousser, d'attaquer. C'est ce que j'ai fait à Austin et ce que je ferai ici si je me sens bien. À Austin, je me suis beaucoup contrôlé pour survivre en termes de condition physique et ça m'a beaucoup aidé pour la course le dimanche. Ici ça va mieux."

"La pluie va aussi un peu m'aider parce qu'on n'a pas besoin de trop forcer quand c'est comme ça", souligne-t-il. "Pour moi, le plus important est de comprendre cette nouvelle moto et ce nouveau package sur une piste européenne qui est plus petite, plus étroite et sur laquelle il faut être plus précis."

Cette piste, il la connaît encore peu, n'ayant pu disputer qu'un seul des trois Grands Prix qui s'y sont tenus depuis fin 2020, pourtant, elle a tout pour lui réussir. "J'aime le tracé et la piste, avec ce dénivelé, ces bosses et des virages différents, étranges. C'est une piste sur laquelle il faut être vraiment fluide. L'année dernière, j'ai eu un peu de mal à comprendre le banking des virages et les côtes et descentes. Je me souviens qu'avant la conférence de presse j'avais parlé à Miguel Oliveira, qui était le dernier vainqueur ici, et il m'avait dit qu'il fallait être fluide sur la piste, et c'est vrai. Si on trouve le flow, alors tout est facile, mais si on se bat contre la moto, tout est de plus en plus difficile sur cette piste."

"On n'a pas beaucoup de références dans notre box parce que je n'ai couru ici qu'une seule fois et ça avait été mitigé, mais lors du dernier Grand Prix ici Álex [Márquez] et Pol [Espargaró] avaient été assez rapides. Il faut donc que l'on comprenne si avec cette nouvelle moto on va pouvoir continuer sur la lancée d'Austin. Il est temps de confirmer cela ici, à Portimão", annonce le pilote.

Et il s'agira là du seul objectif qu'il formulera, car après tant d'écueils, Marc Márquez ne se risque plus à nourrir des attentes que sa forme physique actuelle et une concurrence décuplée ne lui permettront pas d'atteindre.

"Je pense que le mieux est d'aborder le week-end sans aucune attente : il s'agit juste de comprendre, d'essayer de sentir la moto et après le warm-up on comprendra bien où l'on se situe", résume-t-il. "Je me sens prêt mais il est vrai que cette saison, la meilleure position que j'ai faite c'est un top 5, alors je ne peux pas penser à gagner. Il y a un step entre les deux. Maintenant, j'ai besoin de faire un step pour peut-être monter sur le podium, ou bien faire un autre top 5. Mais avec un MotoGP aussi imprévisible, on ne peut pas aborder un week-end avec un objectif clair, il faut comprendre où l'on se situe pendant le week-end."