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Comment Márquez parvient à "sauver un week-end qui s'annonçait difficile"

Marc Márquez a remporté une victoire inattendue lors du sprint de Mandalika, profitant d'un problème de pression du pneu avant de Jorge Martín. Le pilote Ducati s'est également illustré dans le premier virage, où il a réussi à se faufiler alors que quatre pilotes tentaient de passer de front.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Publié:
Marc Marquez, Ducati Team

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Le GP d'Indonésie était marquée d'une croix rouge, attendue comme la course la plus difficile de cette fin de saison pour Marc Márquez, étant donné qu'il n'a encore jamais réussi à voir l'arrivée d'une course longue à Mandalika. Le pilote Ducati a pourtant réussi à faire mentir tous les pronostics lors du sprint, remportant une victoire inespérée qui lui a permis de se hisser en tête du championnat, avec quatre points d'avance sur rival Jorge Martín.

Comme le veut désormais la tradition, le pilote Ducati a tenté de se placer en tête dès le premier freinage. Sauf que, cette fois-ci, il n'y est pas parvenu, car il s'est retrouvé pris en sandwich entre Fabio Di Giannantonio et Marco Bezzecchi, qui avait lui-même Raúl Fernández à l'extérieur. Tous ont tenté de freiner le plus loin possible, finissant par sortir de la piste, et ce sont Bezzecchi et Fernández qui en ont fait les frais en tombant.

Toute cette dynamique a fini par profiter à Martín, qui a réussi à se faufiler à l'intérieur et à prendre la tête juste devant Márquez. Cependant, le pilote Aprilia était probablement parti avec une pression trop faible dans le pneu avant : à cinq tours de l'arrivée, il a été contraint de ralentir et de laisser passer Márquez pour tenter de ramener la pression à des valeurs correctes.

Le Madrilène a ensuite pris le virage 16 trop large, ce qui l'a fait reculer à la quatrième place et a permis à Márquez de décrocher sa huitième victoire de la saison dans une course sprint. Celle-ci risque de peser, étant donné que ce circuit semblait, jusqu'à ce sprint, favoriser Aprilia.

"L'objectif était d'essayer de faire de notre mieux et de sauver un week-end qui s'annonçait difficile sur le papier, et pour l'instant, c'est ce que nous faisons", a déclaré Márquez aux micros de Sky Sport MotoGP.

"Le premier objectif était la qualification et, dans mon premier tour, j'ai réussi à réaliser un beau tour tout seul. Puis, dans le deuxième, nous avons joué nos cartes", a-t-il ajouté, faisant référence au moment où, en Q2, il est allé gêner son rival pour ensuite le devancer sur la grille de départ.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

L'accrochage du départ

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ensuite, lors du sprint, j'ai poussé à fond. J'ai eu de la chance, car Martín a eu un problème de pression sur son pneu avant. J'étais derrière lui et j'ai dû ralentir, car la pression avait beaucoup augmenté. Lui, en revanche, a eu le problème inverse : comme il n'avait personne devant lui, sa pression a baissé. J'ai donc eu de la chance qu'il ait eu ce problème", a-t-il ajouté.

Le nonuple champion du monde s'est également exprimé sur ce qui s'est passé au premier freinage : "Le départ a été un moment très critique, car je ne l'avais pas imaginé ainsi. Le problème, c'est que quatre motos sont arrivées en parallèle : je pense que Bezzecchi regardait où Raúl freinait, moi je regardais où Bez le faisait et Di Giannantonio regardait où je le faisais. On a ainsi provoqué un effet domino et on est tous partis très loin, ce qui a permis à Martín de passer de la cinquième à la première place."

En matière de départs, il est toutefois indéniable que depuis l'interdiction du holeshot device à l'avant, Marc Márquez s'est révélé l'un des plus doués : "C'est beaucoup plus manuel, il faut jouer beaucoup plus avec l'embrayage. Avant, c'était une bombe : on relâchait l'embrayage et la moto ne partait pas toute seule, mais c'était beaucoup plus facile. Maintenant, c'est beaucoup plus facile de se tromper, mais quand on le fait bien, ça fait vraiment la différence. Mais j'en ai aussi raté, comme par exemple en Autriche."

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