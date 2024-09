Le spectaculaire sauvetage de Márquez symbolise ses problèmes

Marc Márquez a offert une cascade rappelant ses plus grandes heures en MotoGP ce vendredi au GP d'Indonésie. L'Espagnol a réussi à éviter la chute après une longue glissade, dans la lignée des sauvetages qu'on l'a souvent vu faire sur la Honda, mais une manœuvre inédite pour lui au guidon de la Ducati.

"Il était bien, long, et cela faisait longtemps que je n'avais pas fait ce genre de sauvetage", a constaté Márquez, interrogé par le site officiel du championnat. "Certains disaient que j'avais un système spécial chez Honda pour les sauvetages. Maintenant, le système spécial est aussi sur la Ducati ! [rires]."

Une fois face aux journalistes, Márquez a décrit le sauvetage comme "le meilleur avec la Ducati, et le seul pour le moment", tout en venant apporter une nuance à la portée de cette cabriole : "C'était une sensation super sympa quand j'ai eu ce sauvetage, mais comme je l'ai déjà dit par le passé, un sauvetage, c'est bon pour le spectacle, mais ça veut dire que je ne suis pas à l'aise avec quelque chose, et qu'on doit progresser."

Et si Márquez en est arrivé à devoir reprendre le contrôle de sa Ducati en catastrophe, c'est bien parce que son comportement le perturbe : "J'ai l'arrière qui pousse beaucoup vers l'avant et en fait, c'est pour ça que j'ai eu ce gros sauvetage. J'ai un peu de mal, surtout en pneu neuf, ce problème devient plus important."

Ce mal est récurrent pour Márquez avec le pneu arrière 2024, sur une Ducati GP23 qui ne l'exploite pas aussi bien que le modèle le plus récent : "[Cette saison] j'ai du mal, je freine tard, je relève la moto tard, tout s'enchaîne. Au Red Bull Ring et dans toutes ces courses [disputées depuis], je me suis senti de mieux en mieux. Ici, j'ai un peu de mal, surtout en pneu neuf."

"Avec un pneu usé, je ne me sens pas mal, mais en pneu neuf, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre dans le time attack parce que cette poussée vers l'avant était encore plus forte."

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Márquez est également encore à la peine dans les virages à droite, plus que l'an passé sur une Honda pourtant en difficulté : "J'ai encore plus de mal actuellement. Avec la Honda, j'arrivais à bien glisser avec l'arrière. Avec la Ducati, j'ai plus de difficultés et en fait, c'est mon point faible actuellement avec la Ducati, je vais devoir progresser."

Malgré ces péripéties, Marc Márquez s'est montré performant tout au long de la journée ce vendredi, avec la sixième place dans la matinée et la septième dans l'après-midi. Les Essais lui ont permis de progresser, tant dans son pilotage que ses réglages, et il sait clairement dans quels domaines il devra progresser avant de reprendre la piste.

"Je ne me sens pas mal. Évidemment, je me sentais mieux sur d'autres circuits mais le plus important, c'est qu'entre la matinée et l'après-midi, je me suis senti beaucoup mieux. J'ai encore de gros points faibles à corriger, surtout en pneu neuf. En pneu usé, je ne me sens pas mal, mais j'ai un peu de difficulté en pneu neuf. On verra. J'ai été constant, dans ce top 5 dans toute la séance, mais il y a deux ou trois gars plus rapides que les autres."