Márquez soutient le retour de Iannone mais "dans un autre championnat"

À l'automne 2020, Andrea Iannone a su qu'il allait lui falloir faire preuve de beaucoup de patience et probablement déployer d'énormes efforts pour un jour espérer reprendre sa carrière de pilote.

Un an après avoir été contrôlé positif à une substance interdite par le Code mondial antidopage, l'Italien a en effet été débouté de l'appel qu'il avait déposé auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS). Les juges ayant donné raison à l'autre appel interjeté par l'Agence mondiale antidopage, il a même écopé d'une sanction alourdie par rapport au premier verdict, une suspension de quatre ans prenant effet rétroactivement au 17 décembre 2019.

Au moment de son contrôle antidopage positif, réalisé en marge du GP de Malaisie 2019, Andrea Iannone était pilote Aprilia. Le constructeur italien a longtemps cherché à protéger sa place, le remplaçant d'abord provisoirement, avant de finalement recruter Maverick Viñales lorsque la suspension sur le long terme a été confirmée et qu'il a été possible pour l'équipe de se réorganiser.

Bien qu'ayant crié son innocence et cherché à se disculper en affirmant avoir été contaminé en consommant de la viande, Andrea Iannone n'a eu d'autre choix que de s'éloigner des circuits. Il a certes fait quelques rares visites dans le paddock MotoGP depuis, mais les Grands Prix semblent bel et bien appartenir à une autre vie pour lui à présent.

Le week-end dernier, il était néanmoins à Misano, en tant que visiteur du WorldSBK, et il a tendu une perche au championnat des dérivées de la série dans l'espoir d'y trouver un point de chute pour la saison prochaine, sa suspension devant prendre fin en décembre prochain. "Je regarde vers l'avenir. Peut-être qu'un jour, il est possible que je revienne ici !" a-t-il déclaré, aujourd'hui âgé de 33 ans.

Quelques-uns de ses anciens adversaires en MotoGP ont été interrogés jeudi, au Mugello, sur les chances de retour d'Andrea Iannone à la compétition. "Pas facile après quatre ans, c'est sûr, mais ça pourrait être un très beau conte de fées", a estimé Pecco Bagnaia.

"Pour moi, il a du talent", a ajouté Maverick Viñales, "et ça ne se perd pas, même quand on est dehors pendant quatre ans. Le talent est là. Évidemment, on a du mal à se remettre dans le rythme, mais pour moi il a du talent alors il sera rapide, j'en suis assez convaincu."

Marc Márquez connaît bien Andrea Iannone pour l'avoir eu parmi ses adversaires en Moto2, en 2011 et 2012, avant leur accession à la catégorie MotoGP il y a dix ans. "J'ai eu beaucoup de belles batailles avec Andrea et il est très rapide", a confirmé le pilote espagnol, avant d'aller droit au but. "J'espère qu'il va revenir, mais le MotoGP n'est pas l'endroit pour revenir après quatre ans. Il faut qu'il y aille pas à pas, et peut-être dans une autre catégorie et un autre championnat", a-t-il estimé.