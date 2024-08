Lui-même surpris par sa supériorité, Márquez rêve de victoire

Malgré ses déconvenues de ces dernières années, Marc Márquez reste à ce jour le pilote ayant le plus souvent gagné au MotorLand Aragón, pas moins de six fois en tout. Comme les autres pistes tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le circuit d'Alcañiz convient particulièrement bien au pilotage du champion espagnol, qui en a fait son jardin, longtemps vu comme imbattable par ses adversaires.

Seulement, entre sa blessure de 2020, la forte baisse de performance de Honda et l'absence d'Aragón au calendrier 2023, le dernier succès de Márquez sur place date d'il y a cinq ans. Plus largement, il n'a plus réussi à se hisser au sommet du podium depuis près de trois ans et, alors qu'il a désormais retrouvé toute sa condition physique ainsi qu'une moto capable de jouer les premiers rôles, les attentes entourant son retour sur place sont immenses.

Plus tôt dans la saison, Márquez n'a pas réussi à transformer l'espoir en succès à Austin, ni au Sachsenring. Et hier encore, il admettait prudemment qu'il lui faudrait connaître un week-end parfait pour enfin réussir à franchir ce pas en Aragón. C'est peut-être cette perfection qui a commencé à se dessiner ce vendredi, avec les deux premières séances d'essais. Non seulement il les a dominées, capable de systématiquement répliquer avec force aux tentatives de prise de pouvoir de ses adversaires, mais il en est sorti à la tête d'un tout nouveau record.

Chronométré en 1'48"289 ce matin, avec près d'une demi-seconde d'avance au terme d'une séance ayant surtout servi à découvrir le nouveau bitume, Márquez a roulé en 1'45"801 cet après-midi et bouclé la journée avec 0"272 de marge. Personne n'était jamais passé sous la barre des 1'46 sur ce circuit, le record précédent étant bloqué à 1'46"069 depuis deux ans !

Interrogé une heure après la fin des essais, il a admis, dans un sourire, que ses plans pour la journée ont été modifiés : "Oui, parce que j'ai eu la vitesse dès le début. Quand on a la vitesse, les plans fonctionnent tous bien et on peut alors travailler plus sur les pneus usés, on peut se concentrer moins sur le time attack… C'est plus facile de travailler. Aujourd'hui, j'avais la confiance. Le team a fait du très bon travail. On a commencé avec une très bonne base dès le début, et ça aide beaucoup."

Supérieur à la fois en pneus usés et dans l'exercice du tour qualifs, Márquez s'est dit surpris que sa journée se soit si bien déroulée : "Oui ! [rires] Je m'attendais à être rapide parce que c'est une piste qui me plaît, mais pas avec un tel écart." Logiquement questionné sur le fait que cette journée le pousse à penser à la victoire, il ne s'est pas défilé : "Aujourd'hui, oui ! [rires] Aujourd'hui, on est premiers, on est les plus rapides. Je n'aime pas me mettre la pression, mais…"

La victoire en vue pour Marc Márquez ? Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le pilote Gresini ne part toutefois pas gagnant d'avance. Sur une piste qui a la particularité d'avoir été intégralement resurfacée il y a quelques mois, il s'attend au retour de ses adversaires. "On va voir si on arrive à continuer comme ça demain, car la clé ce week-end va être de comprendre la piste. Les conditions de piste ne cessent de s'améliorer et je prédis que ça va à nouveau créer un rapprochement. Aujourd'hui, les conditions étaient faites pour moi : ça glissait pas mal, sans traction, avec des pertes de l'avant… J'ai pris du plaisir !"

Vers un retour des motos de 2024 samedi ?

Au guidon de sa GP23, le pilote Gresini a eu le sentiment de profiter mieux que personne des conditions, estimant que celles-ci ont quelque peu gommé la hiérarchie entre motos. "Il est vrai que la moto de 2024 peut faire la différence quand il est possible de transférer beaucoup de couple au sol, or aujourd'hui… Si vous regardez Zarco, il a été [rapide] avec la Honda − pourquoi ? Parce que quand le grip est faible, sa limite vient de la piste et non de la moto, et alors tout est différent", a-t-il observé.

"Mais je prédis que la GP24, qui a déjà fait de gros progrès entre ce matin et cet après-midi, va progresser encore plus pour demain", a poursuivi l'Espagnol. "Aujourd'hui, on dirait que les GP24 ont du mal, mais il y a trois GP24 et deux GP23 en Q2, alors au final ils sont toujours super rapides", a-t-il ajouté. "Je sais que ce n'est pas la première fois que j'ai un écart comme celui-ci sur ce circuit, et au cours du week-end, ça se resserre de plus en plus. Mon objectif demain va donc être d'essayer de garder mon niveau, de ne pas trop stresser, et ensuite ça va se resserrer de plus en plus. On verra quel sera le rythme avant la course sprint."

Certes prudent, Márquez a les idées claires pour la suite : "On n'est que vendredi. Demain, il y aura l'objectif suivant [à atteindre], à savoir les qualifications. Je vais essayer d'être en première ligne, au maximum en deuxième ligne, et à partir de là l'objectif suivant sera la course sprint. En tout cas, aujourd'hui, on a été super compétitifs et l'objectif pour demain est de garder les mêmes sensations."

Le top 5 après le premier jour du GP d'Aragón :